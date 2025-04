Zacznij korzystać z e-Poleconego

Poczta Polska zachęca do korzystania z usługi e-Polecony. Jest ona dopełnieniem e-Doręczeń, które od 1 stycznia 2025 roku są obowiązkowe dla urzędów i przedstawicieli zawodów zaufania publicznego - adwokatów, radców prawnych czy notariuszy, a od 1 kwietnia dla przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS.

Przeczytaj także: e-Doręczenia dla każdego. Jak założyć skrzynkę?

e-Polecony to same korzyści

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Dlaczego warto korzystać z e-Poleconego? List e-Polecony to przede wszystkim wygoda wysyłki i odbioru z dowolnego miejsca, 24h na dobę, z jakiegokolwiek urządzenia z dostępem do internetu.

Jak rozpocząć korzystanie z e-Poleconego

wejdź na stronę http://edoreczenia.gov.pl; zarejestruj się, wykorzystując aplikację mObywatel, profil zaufany lub e-dowód; wypełnij formularz wniosku o nadanie Adresu do e-Doręczeń (ADE); aktywuj skrzynkę, korzystając z linku przesłanego na Twój e-mail wskazany we wniosku; wskaż swój adres e-mail do powiadomień, na który będą przychodzić m.in. powiadomienia o nadchodzących przesyłkach.

E-Polecony to dopełnienie usługi publicznej e-Doręczeń . W e-Doręczeniach, które są powszechne i bezpłatne, jedna strona korespondencji to zawsze instytucja publiczna. E-Polecony z kolei przeznaczony jest do wymiany korespondencji pomiędzy firmami, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i mechanizmów kryptograficznych, e-Polecony gwarantuje pełną ochronę integralności treści, jej poufność oraz pewność identyfikacji nadawcy i odbiorcy.List e-Polecony to przede wszystkim wygoda wysyłki i odbioru z dowolnego miejsca, 24h na dobę, z jakiegokolwiek urządzenia z dostępem do internetu. Nadając e-Polecony, oszczędzamy czas i pieniądze. Przesyłki docierają do odbiorcy w kilka sekund i są tańsze niż nadanie tradycyjnego listu papierowego - cena za przesyłkę w usłudze e-Polecony to tylko 2 zł 20 groszy brutto.Zaletą e-Poleconych jest też ich bezpieczeństwo: dokumenty są szyfrowane i chronione na każdym etapie przesyłania danych. Warto dodać, że posiadanie darmowego konta ADE nie oznacza, że jesteśmy narażeni na niechciane treści reklamowe i spam. Klient masowy ucieszy się też z automatyzacji, czyli możliwości automatycznego generowania i wysyłania dokumentów do wielu adresatów. Przesyłki są doręczane w czasie rzeczywistym wraz z formalnymi dowodami dostarczenia i odebrania. E-Polecony to także ekologia. Jego wysyłka eliminuje zarówno papier, na którym drukuje się list, jak też np. papierowe awizo.Aby móc korzystać z usługi e-Polecony, konieczne jest posiadanie unikalnego adresu do doręczeń elektronicznych (ADE), który jest nadawany przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Jest to porównywalne do uzyskania numeru PESEL lub NIP – jednoznacznie identyfikuje użytkownika w świecie cyfrowym.Wszystko załatwisz poprzez oficjalną stronę gov.pl (https://www.gov.pl/web/e-doreczenia). Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby po założeniu i potwierdzeniu swojej tożsamości za pomocą środka identyfikacji elektronicznej - np. profilu zaufanego, e-dowodu czy aplikacji mObywatel - móc korzystać z e-Poleconego. Skrzynkę ADE założysz w 5 prostych krokach:Gotowe! Teraz możesz wysyłać i odbierać nie tytko e-Polecone, ale i e-Doręczenia, czyli elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru wysyłanych do obywatela i odbieranych od niego przez m.in.: urzędy centralne, urzędy gmin i miast, ZUS, Urząd Skarbowy, NFZ, KRUS oraz osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokatów, notariuszy czy radców prawnych.