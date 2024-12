e-Doręczenia i Publiczna Usługa Hybrydowa od 1 stycznia 2025

Od 1 stycznia podmioty publiczne (np. samorządy, Urząd Skarbowy itd.) oraz zawody zaufania (np. adwokaci, radcowie prawni) będą zobowiązane do wdrożenia e-Doręczeń. Obywatele sami podejmą decyzję, czy założą cyfrową skrzynkę odbiorczą. Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą korzystać z doręczeń elektronicznych, Poczta Polska wprowadziła usługę hybrydową. Specjalne maszyny wydrukują i zapakują adresowane do nich przesyłki, a listonosze doręczą je w tradycyjny sposób.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pixabay E-Doręczenia nie wykluczają nikogo Dla wszystkich obywateli, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z e-Doręczeń, Poczta Polska świadczy Publiczną Usługę Hybrydową (PUH).

Dla kogo jest Publiczna Usługa Hybrydowa i jak działa?

Gwarancja bezpieczeństwa

Usługa e-Doręczeń umożliwia bezpieczną komunikację online - nie tylko między administracją publiczną a obywatelami, lecz także pomiędzy firmami czy osobami prywatnymi. Poczta Polska świadczy takie usługi już od 3 lat. E-Doręczenia będą stopniowo zastępować tradycyjne listy polecone, gwarantując taką samą ważność prawną jak korespondencja papierowa oraz większe bezpieczeństwo. E-Doręczenia to cyfrowe odpowiedniki listu poleconego, dzięki którym możliwe jest wysyłanie i odbieranie dokumentów z potwierdzeniem nadania i odbioru z każdego miejsca mającego dostęp do Internetu. Zamiast awiza, fizycznego odbierania i wysyłania listów poleconych w placówce pocztowej oraz archiwizowania papierowej korespondencji, można dokonać tego bez wychodzenia z domu czy biura. Usługa działa podobnie do poczty e-mail, ale jest bezpieczniejsza. Dzięki unikalnym adresom do doręczeń elektronicznych (ADE), nadawanym na wniosek przez Ministra Cyfryzacji, mamy pewność, że korespondujemy z właściwym adresatem.Niektórzy obawiają się, że z powodu np. wykluczenia cyfrowego zostaną pozbawieni możliwości otrzymywania oficjalnych pism od instytucji czy innych podmiotów. Niepotrzebnie. Dla wszystkich obywateli, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z e-Doręczeń, Poczta Polska świadczy Publiczną Usługę Hybrydową (PUH).Jak to działa? Przesyłka elektroniczna np. od urzędu do adresata nieposiadającego skrzynki do e-doręczeń jest przekazywana do systemu Poczty Polskiej, gdzie w wyspecjalizowanych ośrodkach, w zabezpieczonej strefie z kontrolą dostępu jest automatycznie drukowana i kopertowana, a następnie doręczana w tradycyjny sposób odbiorcy.W ostatnich miesiącach Poczta Polska odnotowuje dynamiczny rozwój usługi hybrydowej – a liczba wytworzonych przesyłek stale rośnie. W październiku było ponad 11 milionów wydrukowanych stron. Dlatego Spółka zakupiła nowe maszyny, które zasiliły Ośrodki Wydruku i Konfekcjonowania w Pile i Łodzi. Wśród nich jest Kern 3600, wysokowydajny system kopertujący do 24 tys. przesyłek na godzinę. Ponadto ośrodki wyposażono w dodatkowe maszyny drukujące Canon, mające wydajność nawet 328 stron na minutę przy maksymalnym miesięcznym obciążeniu do 10 milionów stron A4.Poczta Polska gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo usługi hybrydowej, spełniając wymogi bezpieczeństwa w zakresie usługi wydruku, konfekcjonowania, skanowania i przetwarzania dokumentów. Ponadto zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, tj. informacji przekazywanych w przesyłkach czy też danych podmiotów korzystających z usług pocztowych.