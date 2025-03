Przedsiębiorco, jesteś zarejestrowany w KRS? e-Doręczenia od 1 kwietnia obowiązkowe

e-Doręczenia od 1 kwietnia obowiązkowe dla firm zarejestrowanych w KRS

Złóż wniosek o założenie adresu do e-Doręczeń. Możesz to zrobić w trakcie rejestrowania firmy (wpis do CEIDG albo do KRS) lub przy aktualizacji danych, jeśli firma została zarejestrowana przed 1 stycznia 2025 roku