Usługa e-Doręczenia gwarantuje bezpieczne wysyłanie i odbieranie dokumentów za pośrednictwem laptopa, tabletu czy telefonu. Obywatele i firmy nie są już zobowiązane do osobistego odbierania i nadawania listów poleconych oraz archiwizowania papierowej korespondencji. Dziś wszystkie te czynności można wygodnie załatwić przez Internet. Operatorem Wyznaczonym do realizacji usługi e-Doręczenia jest Poczta Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. buchachon - Fotolia.com e-Doręczenia w praktyce: Jak korzystać z usługi Poczty Polskiej? Założenie Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE) możliwe jest po złożeniu wniosku o jego nadanie do ministra właściwego ds. informatyzacji. Można to zrobić poprzez stronę internetową gov.pl. Po utworzeniu konta wystarczy aktywować publiczną skrzynkę doręczeń (SD), która umożliwi korzystanie z e-Doręczeń w komunikacji z podmiotami publicznymi.

Jak aktywować e-Doręczenia?

Rozszerzona wersja e-Doręczenia dla biznesu

e-Doręczenia umożliwiają dostęp do wszystkich spraw w jednym miejscu. Dzięki unikalnym adresom do doręczeń elektronicznych (ADE), które można porównać do nadawania indywidualnych numerów PESEL. ADE jest przypisany do danej osoby fizycznej, firmy, podmiotu publicznego, dzięki czemu mamy gwarancję, kto jest nadawcą i odbiorcą wiadomości. ADE posiada strukturę alfa-numeryczną np. AE:PL-12345–67890-ABCDE-12 i wpisywany jest do bazy adresów elektronicznych (BAE), czyli rejestru prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji.Ważnym aspektem jest również konieczność uwierzytelnienia się środkiem identyfikacji elektronicznej, zarówno aby złożyć wniosek o ADE, jak i korzystać z e-Doręczeń, dzięki czemu tożsamość użytkowników jest zabezpieczona.Ponadto e-Doręczenia umożliwiają weryfikowanie statusów swojej korespondencji poprzez dowody wystawiane w czasie rzeczywistym, na każdym etapie procesu (tj. data nadania i doręczenia potwierdzona kwalifikowanym znacznikiem czasu).Założenie Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE) możliwe jest po złożeniu wniosku o jego nadanie do ministra właściwego ds. informatyzacji. Można tego dokonać szybko i wygodnie poprzez stronę internetową , odpowiadając na kilka prostych pytań. Po utworzeniu konta wystarczy aktywować publiczną skrzynkę doręczeń (SD), która umożliwi korzystanie z e-Doręczeń w komunikacji z podmiotami publicznymi.Po kliknięciu w panel usług dodatkowych można aktywować usługę dodatkową do komunikacji z podmiotami niepublicznymi, czyli Q-Doręczenia. Po akceptacji regulaminu tworzona jest w czasie rzeczywistym Skrzynka Doręczeń Kwalifikowana (SDK). Od tego momentu można swobodnie korzystać z usługi, czyli komunikować się elektronicznie i bezpiecznie z innymi posiadaczami Adresów Doręczeń Elektronicznych (ADE), których z czasem będzie przybywać.Nadawanie ADE przez Ministra oraz zarządzana przez niego baza adresów elektronicznych (BAE) daje gwarancję, że wiemy dokładnie z kim prowadzimy korespondencję – nie ma możliwości podszycia się pod inną osobę. Każdy użytkownik, chcąc skorzystać z usługi, musi się uwierzytelnić tj. zalogować środkiem identyfikacji elektronicznej np. profilem zaufanym.Poczta Polska, jako pierwsza w Polsce, zbudowała kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego , którą wprowadziła do oferty w styczniu br. pod nazwą Q-Doręczenia. Usługa uzupełnia ofertę e-Doręczeń, umożliwiając komunikację między podmiotami niepublicznymi m.in. osobami fizycznymi czy firmami.Spółka, w ramach Q-Doręczenia, wpisana do rejestru krajowego i europejskiego kwalifikowanych dostawców usług zaufania, posiada certyfikat dostawcy usług zaufania w zakresie świadczenia kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Oznacza to, że otrzymała pozytywny wynik audytu realizowanego przez firmę akredytowaną przy Komisji Europejskiej.