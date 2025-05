e-Polecony - jakie korzyści?

e-Polecony to cyfrowa usługa Poczty Polskiej, świadczona w ramach systemu e-Doręczeń. Jakie są największe korzyści dla firm z e-Poleconego? Jak rozpocząć korzystanie z tej usługi?

Korzyści dla przedsiębiorców

Oszczędność czasu i pieniędzy. Przesyłki błyskawicznie docierają do odbiorcy, a koszt nadania jest niższy niż tradycyjnego listu poleconego.

Wygoda i dostępność. Możliwość nadawania i odbierania korespondencji z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, za pomocą urządzenia z dostępem do internetu.

Bezpieczeństwo i poufność. Przesyłki są szyfrowane i chronione na każdym etapie doręczenia, co zapewnia integralność treści oraz pewność identyfikacji nadawcy i odbiorcy.

Automatyzacja procesów. Możliwość automatycznego generowania i wysyłania dokumentów do wielu adresatów, co usprawnia procesy biznesowe.

Ekologia. Eliminacja papierowych dokumentów przyczynia się do ochrony środowiska.

Jak rozpocząć korzystanie z e-Poleconego?

Aby skorzystać z usługi e-Polecony, przedsiębiorca musi posiadać adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Rejestracja odbywa się poprzez portal biznes.gov.pl.

Co różni e-Doręczenia i e-Polecony

Wysyłając e-Polecony, eliminujemy konieczność fizycznego nadawania czy odbioru przesyłek w placówkach pocztowych oraz potrzebę ich awizowania.Aby skorzystać z usługi e-Polecony , przedsiębiorca musi posiadać adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Rejestracja odbywa się poprzez portal biznes.gov.pl.Po założeniu skrzynki użytkownik zyskuje dostęp zarówno do usługi e-Doręczeń, jak i do e-Poleconego. Proces nadania jest prosty i intuicyjny, a cała korespondencja odbywa się w formie elektronicznej. e-Doręczenia służą do komunikacji z instytucjami publicznymi, takimi jak np. urzędy czy ZUS. Od 1 stycznia 2025 roku korzystanie z tej usługi jest obowiązkowe dla instytucji publicznych oraz zawodów zaufania publicznego, a od 1 kwietnia 2025 roku – dla firm zarejestrowanych w KRS. Usługa jest bezpłatna i zapewnia prawne potwierdzenie nadania i odbioru dokumentów.Z kolei e-Polecony umożliwia wymianę korespondencji między firmami, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi. Jest to usługa dobrowolna, a koszt jednego e-Poleconego wynosi 1,79 zł netto.