e-Doręczenia dla każdego. Jak założyć skrzynkę?

Poczta Polska przypomina, iż każdy obywatel, już dziś, może założyć skrzynkę do e-Doręczeń. Umożliwia ona elektroniczną wymianę dokumentów. Jest dostępna bezpłatnie. Jak ją założyć?

Przeczytaj także: e-Doręczenia od 1 kwietnia obowiązkowe dla firm zarejestrowanych w KRS

Korzyści z e-Doręczeń

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik e-Doręczenia dla każdego Dzięki systemowi e-Doręczeń, każdy obywatel ma możliwość posiadania własnego adresu doręczeń elektronicznych (ADE), co stanowi nowoczesną alternatywę dla tradycyjnej poczty.

Jak założyć skrzynkę e-Doręczeń (ADE)

Wejdź na stronę http://edoreczenia.gov.pl, Zarejestruj się, wykorzystując aplikację mObywatel, profil zaufany lub e-dowód, Wypełnij formularz wniosku o nadanie Adresu do e-Doręczeń (ADE), Potwierdź swój adres e-mail do powiadomień, Aktywuj skrzynkę, korzystając z linku aktywacyjnego przesłanego na Twój e-mail.

Czym są e-doręczenia od strony prawnej?

Przejdź na e-Doręczenia i zapomnij o tradycyjnym awizo

Dzięki systemowi e-Doręczeń, każdy obywatel ma możliwość posiadania własnego adresu doręczeń elektronicznych (ADE), co stanowi nowoczesną alternatywę dla tradycyjnej poczty. Założenie skrzynki jest szybkie, proste i bezpłatne. E-Doręczenia to oszczędność czasu i pieniędzy – wysyłanie i odbieranie dokumentów online, bez konieczności wychodzenia z domu. Wiadomość dociera do odbiorcy w ciągu kilku sekund. Wszystkie przesyłki są szyfrowane i chronione przed niepowołanym dostępem. Każde doręczenie posiada potwierdzenie nadania oraz odbioru, równoznaczne z tradycyjną, urzędową pieczęcią. System umożliwia łatwe przechowywanie i dostęp do historii korespondencji. Z systemu można korzystać przez całą dobę, z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu.Gotowe! Możesz teraz korzystać z e-doręczeń.E-doręczenia to usługa umożliwiająca elektroniczną wymianę dokumentów z potwierdzeniem odbioru, oparta na Ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2020 poz. 2320). Usługa ta zapewnia równoważność prawną doręczeń elektronicznych i tradycyjnych, gwarantując użytkownikom bezpieczną i wiarygodną formę korespondencji.Od momentu założenia skrzynki (ADE) w systemie e-Doręczeń większość instytucji publicznych ma obowiązek komunikować się z użytkownikiem w ten sposób. Z czasem obowiązek ten będzie rozszerzany na inne podmioty. Czyli wdrażanie systemu e-Doręczeń, oznacza początek końca papierowego awizo.