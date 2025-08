Sprawdź e-Doręczenia i nie przegap ważnej sprawy na wakacjach

Wakacje to czas odpoczynku, ale nie dla urzędów. Niedostarczony list polecony może kosztować nas uchybienie terminu, a w efekcie nawet „zawalenie” całej sprawy. Nieocenione w takiej sytuacji są e-Doręczenia – cyfrowy odpowiednik listu poleconego. Usługa dostępna 24/7 umożliwia odbieranie i wysyłanie pism urzędowych z dowolnego miejsca na świecie. To wygodne, bezpieczne i praktyczne – szczególnie w okresie urlopowym.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego warto korzystać z e-Doręczeń podczas urlopu?

Jakie korzyści oferuje cyfrowa skrzynka do doręczeń?

Jak założyć i aktywować adres do e-Doręczeń?

e-Doręczenia - coraz więcej obywateli wybiera cyfrową korespondencję

Cyfrowy odpowiednik listu poleconego – bez awizo, bez kolejek

W okresie wakacyjnym e-Doręczenia stają się szczególnie przydatne. Dzięki nim obywatele mogą zachować pełną kontrolę nad korespondencją urzędową, nawet przebywając z dala od miejsca zamieszkania. To oczywiście wygoda, oszczędność czasu i brak przegapionych terminów na załatwienie swoich urzędowych spraw. - podkreśla Anna Durmaj, Dyrektor Departamentu Komunikacji Elektronicznej w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Korzyści z posiadania adresu i skrzynki do e-Doręczeń:

Dostępność 24/7 - możesz odbierać i nadawać przesyłki z dowolnego miejsca,

Oszczędność czasu – brak wizyt na poczcie, kolejek i awizo,

Pewność doręczenia - każde pismo ma potwierdzenie nadania i odbioru,

Brak ryzyka zgubienia dokumentów - cała korespondencja znajduje się w jednym miejscu,

Wygoda i porządek - przejrzyste zarządzanie wszystkimi dokumentami urzędowymi.

Spokojny urlop i pełna kontrola nad sprawami urzędowymi

Jak założyć adres do e-Doręczeń?

Wejdź na stronę e-Doręczeń www.gov.pl/edoreczenia, kliknij przycisk “Załóż skrzynkę do e-Doręczeń” i odpowiedz na pytania,

Zaloguj się za pomocą jednej z wybranych opcji

Wypełnij wniosek a następnie podpisz go i wyślij

Informację o utworzeniu i aktywacji skrzynki dostaniesz na swój adres mailowy podany we wniosku.

Nie zapomnij o aktywacji skrzynki

Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba obywateli korzystających z systemu e-Doręczeń. Do tej pory założono już ponad 1,5 mln adresów i przesłano 27 mln cyfrowych przesyłek. Coraz więcej osób docenia wygodę, jaką daje cyfrowy dostęp do korespondencji.e-Doręczenia umożliwiają obywatelom odbieranie i wysyłanie korespondencji urzędowej w cyfrowej formie, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca – wystarczy dostęp do internetu. System zapewnia bezpieczeństwo przesyłek, poufność danych i pełną moc prawną korespondencji.e-Doręczenia to rozwiązanie, które wpisuje się w potrzeby nowoczesnego, cyfrowego obywatela. Dają swobodę, bezpieczeństwo i oszczędności - szczególnie w okresie urlopowym. Warto założyć i aktywować skrzynkę by mieć pewność, że żadna ważna sprawa nie umknie naszej uwadze.Aby w pełni korzystać z usługi, wystarczy przejść przez kilka kroków:Wielu obywateli zakłada adres do doręczeń elektronicznych, przy okazji załatwiania innych spraw administracyjnych. Jednak by móc korzystać z systemu - odbierać i wysyłać korespondencję, konieczne jest aktywowanie skrzynki.By aktywować swoją skrzynkę należy zalogować się do serwisu mObywatel.gov.pl, otworzyć zakładkę “Twoje skrzynki”, kliknąć przycisk “Aktywuj skrzynkę” przy skrzynce, którą chcesz aktywować. W kolejnym kroku podaj swój adres e-mail do powiadomień i kliknij przycisk aktywuj.