e-Doręczenia od 1 kwietnia obowiązkowe dla firm zarejestrowanych w KRS

Proces wdrożenia usługi e-Doręczeń dla przedsiębiorców jest prosty i intuicyjny. Pierwszym krokiem jest założenie adresu do e-Doręczeń (AED) poprzez złożenie wniosku na platformie Biznes.gov.pl. Po aktywacji adresu przedsiębiorca uzyskuje dostęp do darmowej skrzynki do e-Doręczeń, która umożliwia pełne zarządzanie korespondencją elektroniczną.