Zmiany w PKE: większe prawa klientów operatorów komórkowych

10 listopada 2024 r. rozpoczęło swoje obowiązywanie znowelizowane Prawo komunikacji elektronicznej (PKE). Z punktu widzenia statystycznego Kowalskiego w szczególności ważne są zmiany, na mocy których umowy z operatorami komórkowymi będą korzystniejsze dla konsumentów i ochronią ich przed dodatkowymi kosztami. Jak podkreśla ERIF, nowe PKE jest istotne również w kontekście dłużników posiadających niezapłacone rachunki za multimedia.

Przeczytaj także: Prawo komunikacji elektronicznej ograniczy uciążliwe regulacje

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co nowe prawo komunikacji elektronicznej zmieni dla klientów operatorów komórkowych?

Które ze zmian są najistotniejsze?

Jakie zalety ma usługa Advanced Mobile Location (AML)?

Prawo komunikacji elektronicznej – co zmieni dla konsumentów?

Kliknij, aby powiekszyć fot. user18526052 na Freepik Większe prawa klientów operatorów komórkowych Po 10 listopada użytkownicy telefonii komórkowej zyskają m.in. większe bezpieczeństwo, klarowność komunikatów od operatorów komórkowych, ochronę przed doliczaniem dodatkowych kosztów za usługi zewnętrzne i łatwiejszą rezygnację z umowy.

Nowe regulacje prawne są korzystne dla konsumentów, nie tylko dlatego, że pozwolą im łatwiej poruszać się w odczytywaniu ofert i umów, czy zwiększą bezpieczeństwo w razie losowej sytuacji życiowej. Z punktu widzenia odbiorców usług szczególnie istotne są przejrzyste rozliczenia i możliwość wpływu na nie. To właśnie klienci telekomów zyskają wraz z nowym PKE. Z naszego punktu widzenia przełożą się one również na większą kontrolę finansów osobistych Polaków - mówi Katarzyna Skrzypczyńska, ekspertka ERIF BIG SA.

Jedna czwarta Polaków nie płaci w terminie za telefon, TV i internet

W tym roku po raz kolejny wzrósł odsetek dłużników, którzy nie płacą za multimedia na czas. To już ponad jedna czwarta wszystkich zadłużonych osób. Jeszcze 4 lata temu, w III kw. 2020 r., było ich 20 proc. Okres pandemii związany ze spowolnieniem gospodarczym i większą ilością czasu spędzanego w domach zmotywował część konsumentów do regularnych opłat za usługi multimedialne. Jednak od 2023 r. znowu więcej osób opóźnia się ze spłatą długów z tego tytułu. Z naszych danych wynika, że obecna liczba niespłaconych zobowiązań wróciła, a nawet przekroczyła poziom sprzed pandemii – mówi Katarzyna Skrzypczyńska.

Najważniejsze zmiany w PKE dla konsumentów po 10 listopada:

oferty dotyczące usług i umowy muszą być napisane prostym i zrozumiałym językiem,

ogólnodostępna i bezpłatna porównywarka ofert różnych firm telekomunikacyjnych,

usługa Advanced Mobile Location (AML), która zapewnia precyzyjną lokalizację osób dzwoniących na numery alarmowe,

przypomnienie o kończącej się umowie co najmniej na 30 dni przed jej wygaśnięciem i przesłanie propozycji warunków jej przedłużenia wraz ze wskazaniem najkorzystniejszych pakietów taryfowych dla usług objętych umową,

możliwość odzyskania niewykorzystanych środków pieniężnych z karty przedpłaconej po rezygnacji z umowy,

przejrzyste zasady naliczania dodatkowych opłat,

wprowadzenie wspólnych ładowarek do telefonów i innych urządzeń mobilnych.

Nowe PKE zastąpi aktualne Prawo telekomunikacyjne. Dotychczas działalność podmiotów telekomunikacyjnych w Polsce regulowała Ustawa z 16 lipca 2004 r. 10 listopada 2024 r. niektóre zasady funkcjonowania operatorów na rynku zostaną zmienione na wzór unijnych.Nowe PKE działa na korzyść konsumentów i chroni ich, jako podmioty umów z firmami telekomunikacyjnymi . Po 10 listopada użytkownicy telefonii komórkowej zyskają m.in. większe bezpieczeństwo, klarowność komunikatów od operatorów komórkowych, ochronę przed doliczaniem dodatkowych kosztów za usługi zewnętrzne i łatwiejszą rezygnację z umowy.Nieopłacone multimedia to najczęstszy tytuł zadłużenia wśród Polaków, dotyczy 26 proc. wszystkich dłużników – wynika z danych ERIF BIG. Polacy mają problem z terminowym opłacaniem usług telekomunikacyjnych i multimedialnych, zakupu sprzętów multimedialnych na raty, abonamentu i telewizji cyfrowej. Po III kwartałach 2024 r. liczba niespłaconych zobowiązań tego typu wyniosła aż 758 tys. Ich wartość sięgnęła 2,033 mld zł – to niemal 7 proc. wszystkich należności krajowych konsumentów. Najwięcej zadłużonych osób mieszka w woj. śląskim, mazowieckim i dolnośląskim.W kontekście zadłużeń multimedialnych nowe PKE pozwoli konsumentom łatwiej zarządzać rachunkami osobistymi. Wcześniejsza informacja o zbliżającym się końcu umowy pozwoli zdecydować o jej przedłużeniu bądź nie.Niewykorzystane środki prepaid nie przepadają, a kupienie dostępu do płatnej aplikacji czy VOD wiąże się z udzieleniem zgody na doliczenie kosztów do rachunku. Te i inne drobne działania, które umożliwia PKE mogą zdecydować o wysokości rachunków telekomunikacyjnych i pomóc je kontrolować, co dla dłużników często jest trudne.