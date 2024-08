Organizator turystyki odpowiedzialny za wypadek w hotelu

Okres wakacyjny sprzyja podróżom i choć kojarzy się z beztroską, to właśnie w tym czasie najwięcej osób zmaga się z różnego rodzaju nieprzewidzianymi sytuacjami - począwszy od hoteli odbiegających od standardów, o jakich zapewniał organizator podróży, przez opóźnione loty, aż po znacznie poważniejsze - wypadki. Wśród podróżnych najczęściej pojawia się pytanie, gdzie szukać pomocy i kto w zasadzie ponosi odpowiedzialność za skutki hotelowego wypadku: ubezpieczyciel, hotel czy może organizator imprezy turystycznej? Warto skupić się na tym ostatnim podmiocie, ponieważ niewiele osób zdaje sobie sprawę, że biuro podróży również może ponosić odpowiedzialność za wypadki swoich klientów.

Organizator turystyki odpowiedzialny jest za wypadek w hotelu Od takiej odpowiedzialności, organizator imprezy może uwolnić się jedynie wówczas, gdy udowodni, że winę za wypadek ponosi sam podróżny bądź osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez samego organizatora, czy też przez innych dostawców usług turystycznych. Przepis ten stanowi implementację do krajowego porządku prawnego art. 13 dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych, który nakłada obowiązek wprowadzenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej regulacji obciążających organizatora imprezy odpowiedzialnością za wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej również przez jego podwykonawców.Dla podróżujących powyższa regulacja ma istotne znaczenie, ponieważ pozwala wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do organizatora imprezy turystycznej np. biura podróży, w którym zakupiono wczasy. Dochodzenie swoich praw od hotelu położonego poza granicami naszego kraju jest często czasochłonne i kosztowne, ponieważ niejednokrotnie wiąże się z koniecznością skorzystania z usług miejscowego prawnika. Co istotne, odpowiedzialność organizatora imprezy jest oparta na zasadzie ryzyka, a to oznacza, że nie może on uwolnić się od odpowiedzialności, wykazując, że powierzył wykonanie usługi profesjonaliście.To o czym trzeba pamiętać, to konieczność niezwłocznego zawiadomienia organizatora imprezy, najlepiej jeszcze w trakcie pobytu, o niezgodności. Przez „niezgodność” należy rozumieć niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych imprezą turystyczną. Ustawodawca bardzo ogólnikowo zdefiniował pojęcie niezgodności, co oznacza, że zakres zdarzeń objętych tym przepisem jest bardzo szeroki i obejmuje również wypadki w hotelach. Organizatora imprezy można powiadomić za pośrednictwem rezydenta bądź kontaktując się bezpośrednio z biurem podróży – przepisy nie przewidują tutaj konkretnej formy. Warto jednak domagać się pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Naruszenie przez podróżnego powyższego obowiązku, oczywiście zależnie od okoliczności, może zostać zakwalifikowane jako przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody, a co za tym idzie może prowadzić do obniżenia wysokości należnego odszkodowania. Na marginesie warto wskazać, że należy dokumentować wszelkie koszty poniesione w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, np. rachunki za leczenie, zakup leków czy inne wydatki, ponieważ pozwoli to wykazać wysokość poniesionej szkody.Warto wiedzieć, że podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego. Jednocześnie podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy. Od takiej odpowiedzialności, organizator imprezy może uwolnić się jedynie wówczas, gdy udowodni, że winę za wypadek ponosi sam podróżny bądź osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych, a niezgodności nie dało się przewidzieć bądź uniknąć (np. kradzież) bądź wówczas, gdy udowodni, że niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. Do tych ostatnich zaliczyć można terroryzm, wybuch epidemii czy katastrofy naturalne. Organizator powinien wypłacić podróżnemu odszkodowanie bez zbędnej zwłoki. Roszczenia podróżnego, o których mowa powyżej przedawniają się z upływem 3 lat.Biura podróży często wykorzystują niewiedzę swoich klientów, dlatego dobrze znać swoje prawa. Pozwala to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji oraz zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa podczas wakacji.