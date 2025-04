ETA obowiązkowe od 2 kwietnia 2025 przy wjeździe do Wielkiej Brytanii

Od 2 kwietnia 2025 roku zmieniają się zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii dla obywateli Polski oraz innych krajów, którzy dotychczas mogli podróżować bez wizy. Wszyscy podróżni, którzy nie posiadają uregulowanego statusu migracyjnego w Wielkiej Brytanii, muszą uzyskać Electronic Travel Authorization (ETA). Opłata za wydanie ETA wynosi obecnie 10 GBP, jednak od 9 kwietnia 2025 r. wzrośnie do 16 GBP - informują eksperci z AirCashBack.

ETA obowiązkowe przy wjeździe do Wielkiej Brytanii Electronic Travel Authorization (ETA) to elektroniczne zezwolenie na podróż do Wielkiej Brytanii, które musi uzyskać każda osoba planująca wjazd do tego kraju, jeśli nie posiada wizy ani uregulowanego statusu pobytowego.

Złożyć wniosek online – proces aplikacyjny będzie dostępny na stronie brytyjskiego rządu pod adresem: https://www.gov.uk/electronic-travel-authorisation Podać dane osobowe, informacje o podróży oraz szczegóły dotyczące paszportu. Wnieść opłatę za wniosek (jej wysokość wynosi obecnie 10 GBP, jednak od 9 kwietnia 2025 r. wzrośnie do 16 GBP). Oczekiwać na decyzję – większość wniosków będzie rozpatrywana w ciągu kilku minut, jednak zaleca się złożenie wniosku z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w celu uniknięcia ewentualnych opóźnień. Po zaakceptowaniu wniosku, ETA zostanie automatycznie przypisana do paszportu podróżnego i podróżny otrzyma potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu. ETA jest wiążąca na określony czas i pozwala na wielokrotne wjazdy do Wielkiej Brytanii w czasie ważności autoryzacji (maksymalnie 2 lata).

Od 2 kwietnia 2025 r. posiadanie ETA jest obowiązkowe dla osob podróżujących do Wielkiej Brytanii z Polski, które nie posiadają uregulowanego statusu migracyjnego w Wielkiej Brytanii (np. Settled Status), muszą ubiegać się o ETA.

Osoby planujące krótkoterminowy pobyt (np. turystyka, odwiedziny), które nie posiadają wizy, także muszą złożyć wniosek.

Opłata za wydanie ETA wynosi obecnie 10 GBP, a od 9 kwietnia 2025 r. wzrośnie do 16 GBP.

Personel linii lotniczych będzie weryfikować posiadanie ETA przed wejściem pasażerów na pokład samolotu.

Zaleca się składanie wniosku o ETA z wyprzedzeniem, najlepiej na trzy dni przed planowaną podróżą. Brak ETA może skutkować odmową wstępu na pokład.

Wniosek o ETA składa się wyłącznie online, za pośrednictwem UK ETA App lub strony rządowej. W przypadku osób, które nie mogą złożyć wniosku samodzielnie (np. dzieci czy osoby wykluczone cyfrowo), brytyjskie władze zalecają, aby wniosek złożyła osoba trzecia.

Electronic Travel Authorization (ETA) to elektroniczne zezwolenie na podróż do Wielkiej Brytanii, które musi uzyskać każda osoba planująca wjazd do tego kraju, jeśli nie posiada wizy ani uregulowanego statusu pobytowego. System ten został wprowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa granic oraz lepszego monitorowania ruchu międzynarodowego. Dzięki ETA brytyjskie służby graniczne będą mogły wcześniej weryfikować podróżnych i ograniczyć możliwość nielegalnego wjazdu do kraju. Jest to rozwiązanie podobne do systemów stosowanych w innych państwach, takich jak ESTA w USA czy eTA w Kanadzie.ETA będzie wymagana od wszystkich podróżnych (w tym dzieci), którzy:Aby otrzymać Electronic Travel Authorization (ETA), podróżni będą musieli:Osoby, które pracują w Wielkiej Brytanii od kilku lat i posiadają status Settled Status lub Pre-Settled Status w ramach unijnego programu EU Settlement Scheme, nie muszą ubiegać się o ETA. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie osób, które nie mają uregulowanego statusu pobytowego w Wielkiej Brytanii. Osoby planujące wyjazd do pracy, które nie są rezydentami Wielkiej Brytanii, powinny sprawdzić wymagania wizowe, ponieważ ETA nie zastępuje wizy pracowniczej.ETA będzie również wymagana w przypadku lotów tranzytowych przez Wielką Brytanię, jeśli pasażerowie muszą opuścić strefę tranzytową lotniska, na przykład, by przejść przez odprawę celną lub odbierać bagaż. W przypadku lotnisk takich jak Heathrow czy Manchester, które posiadają strefy tranzytowe, pasażerowie pozostający w tych strefach nie będą musieli posiadać ETA, o ile nie opuszczają strefy tranzytowej. Natomiast na lotniskach, które nie oferują stref tranzytowych, takich jak Luton czy Stansted, pasażerowie muszą posiadać ETA, ponieważ będą musieli przejść przez kontrolę graniczną.Jak podkreśla ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack, nowe wymagania dotyczące ETA wprowadzają istotne zmiany, które mogą wpłynąć na komfort podróży. Choć proces aplikacyjny jest stosunkowo prosty, kluczowe jest, aby podróżni pamiętali o jego obowiązkowym charakterze oraz o terminach składania wniosków. Ważnym wyzwaniem może być zapewnienie przez linie lotnicze przestrzegania nowych zasad, ponieważ to właśnie personel linii będzie odpowiedzialny za weryfikację posiadania ETA przed wejściem pasażerów na pokład samolotu. Dlatego warto składać wniosek o ETA z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.Dla osób planujących loty tranzytowe szczególnie ważne będzie zwrócenie uwagi na lotniska z strefami tranzytowymi. Lotniska takie jak Heathrow czy Manchester umożliwiają tranzyt bez konieczności przekraczania granicy, co zwalnia z obowiązku posiadania ETA, pod warunkiem, że pasażerowie pozostaną w strefie tranzytowej. Natomiast lotniska takie jak Luton czy Stansted nie posiadają takich stref, więc pasażerowie przechodzący przez nie będą musieli posiadać ETA.Dodatkowo, osoby posiadające podwójne obywatelstwo polsko-brytyjskie powinny pamiętać, że podczas podróży do Wielkiej Brytanii muszą legitymować się brytyjskim paszportem, co zwalnia je z obowiązku posiadania ETA.Wytyczne:Nowe regulacje dotyczące ETA w Wielkiej Brytanii stanowią istotną zmianę dla podróżnych z Polski i innych krajów zwolnionych z obowiązku wizowego. Warto zapoznać się z procedurą składania wniosku i odpowiednio wcześniej zadbać o jego uzyskanie, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas podróży.