Koniec awiza. Jak e-Doręczenia zmienią kontakt z administracją?

Koniec papierowych awiz jest bliżej, niż się wydaje. Od 1 stycznia 2026 roku cyfrowe listy wysyłane przez system e-Doręczeń stają się standardem w komunikacji z urzędami. Dla obywateli i firm oznacza to błyskawiczne doręczenia, potwierdzenia odbioru i brak konieczności wizyt na poczcie. System, z którego korzystają już miliony użytkowników, wchodzi w nowy etap rozwoju i ma ambicję stać się podstawowym narzędziem kontaktu z administracją publiczną.

Przeczytaj także: E-Doręczenia: jak działa nowy system i jakie konsekwencje niesie dla biznesu?



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kogo obejmuje obowiązek korzystania z cyfrowych doręczeń od 2026 roku?

Jak założyć Adres Doręczeń Elektronicznych krok po kroku?

Jakie korzyści dają obywatelom i przedsiębiorcom e-Doręczenia?



Nowy etap rozwoju od stycznia

Większość urzędów będzie zobowiązana doręczać pisma przede wszystkim przez e-Doręczenia. Przybędzie też w systemie firm i osób z zawodów zaufania publicznego. A docelowo ma on obsługiwać nawet 20 mln użytkowników. Stanie się tak, gdy osoby prywatne docenią szybkość, bezpieczeństwo, oszczędność czasu, pieniędzy i inne korzyści e-Doręczeń. To nasz cel na kolejne lata – mówi Paweł Raczyński, dyrektor Departamentu Transformacji Cyfrowej Poczty Polskiej.

Łatwo przejść na cyfrowe doręczenia

wejdź na www.edoreczenia.gov.pl; zaloguj się przez profil zaufany czy aplikację mObywatel; wypełnij formularz i podaj adres e-mail; potwierdź skrzynkę, klikając w link aktywacyjny w mailu.

Cyfrowe korzyści dla obywateli

Usługa hybrydowa wciąż działa

Poczta Polska gotowa na rozszerzenie systemu

Przeprowadziliśmy wiele testów i prac w zakresie oprogramowania. Do tego uprościliśmy integrację z systemem, która stała się łatwiejsza. Oczywiście zawsze mogą wystąpić sytuacje trudne, ale jesteśmy gotowi, by razem z partnerami skutecznie je rozwiązywać – wyjaśnia Kinga Dobrzyń, Dyrektorka Biura Analiz i Cyfryzacji Procesów Poczty Polskiej.