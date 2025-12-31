Koniec awiza. Jak e-Doręczenia zmienią kontakt z administracją?

eGospodarka.pl
2025-12-31 00:20

e-Doręczenia zmienią kontakt z administracją © pexels

Koniec papierowych awiz jest bliżej, niż się wydaje. Od 1 stycznia 2026 roku cyfrowe listy wysyłane przez system e-Doręczeń stają się standardem w komunikacji z urzędami. Dla obywateli i firm oznacza to błyskawiczne doręczenia, potwierdzenia odbioru i brak konieczności wizyt na poczcie. System, z którego korzystają już miliony użytkowników, wchodzi w nowy etap rozwoju i ma ambicję stać się podstawowym narzędziem kontaktu z administracją publiczną.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:




W systemie e-Doręczeń działa już prawie 2,3 mln skrzynek odbiorczych, z pomocą których nadano prawie 46 milionów przesyłek (razem z hybrydowymi), w tym ponad 15 mln w pełni cyfrowych listów. Teraz rozwój e-Doręczeń jeszcze przyspieszy, bo nowy etap wdrożenia oznacza niemal koniec papierowych awiz.

Nowy etap rozwoju od stycznia


Większość urzędów będzie zobowiązana doręczać pisma przede wszystkim przez e-Doręczenia. Przybędzie też w systemie firm i osób z zawodów zaufania publicznego. A docelowo ma on obsługiwać nawet 20 mln użytkowników. Stanie się tak, gdy osoby prywatne docenią szybkość, bezpieczeństwo, oszczędność czasu, pieniędzy i inne korzyści e-Doręczeń. To nasz cel na kolejne lata – mówi Paweł Raczyński, dyrektor Departamentu Transformacji Cyfrowej Poczty Polskiej.

Łatwo przejść na cyfrowe doręczenia


e-Doręczenia stają się podstawowym kanałem komunikacji dla administracji, więc obywatel, który chce złożyć do urzędu elektroniczny wniosek lub pismo, powinien posiadać adres do e-Doręczeń. Dlatego warto założyć go już dziś. To proste:
  1. wejdź na www.edoreczenia.gov.pl;
  2. zaloguj się przez profil zaufany czy aplikację mObywatel;
  3. wypełnij formularz i podaj adres e-mail;
  4. potwierdź skrzynkę, klikając w link aktywacyjny w mailu.

Gotowe! Twój Adres Doręczeń Elektronicznych (ADE) już działa. Możesz odbierać i nadawać cyfrowe listy. Do urzędu gminy, ZUS-u, skarbówki, notariusza czy adwokata.

Cyfrowe korzyści dla obywateli


Cyfrowe listy docierają błyskawicznie, a w przypadku korespondencji z urzędami całkowicie za darmo. Do tego z potwierdzeniem wysłania i odbioru - i bez awiza, bo powiadomienia są na mailu.

Poczta Polska zachęca też do korzystania z usługi e-Polecony. To taka sama cyfrowa przesyłka jak e-Doręczenie, ale między podmiotami niepublicznymi, np.: firmą i osobą prywatną. e-Polecony można wysyłać i odbierać w dowolnym miejscu i czasie, a pod adresem ePoczta-polska.pl kupić pakiet e-Poleconych nawet po 2 zł od sztuki. Można tu też nabyć e-usługi dostarczane przez KIR, a ważne dla przedsiębiorców: kwalifikowany podpis cyfrowy i pieczęć cyfrową oraz certyfikat SSL.

Usługa hybrydowa wciąż działa


Oczywiście cyfrowe polecone są dostarczane tylko tym, którzy mają założone adres ADE. Dla osób prywatnych, które nie mogą lub nie chcą jeszcze założyć skrzynki w systemie, Poczta Polska świadczy tzw. usługę hybrydową. Wysłana cyfrowo przesyłka jest drukowana maszynowo w ośrodkach zapewniających ochronę tajemnicy korespondencji i dostarczana przez listonoszy.

Poczta Polska gotowa na rozszerzenie systemu


Poczta Polska pracowała nad przygotowaniem systemu e-Doręczeń do rozszerzenia wspólnie z ministerstwami i Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Efekt? Pełna gotowość.
Przeprowadziliśmy wiele testów i prac w zakresie oprogramowania. Do tego uprościliśmy integrację z systemem, która stała się łatwiejsza. Oczywiście zawsze mogą wystąpić sytuacje trudne, ale jesteśmy gotowi, by razem z partnerami skutecznie je rozwiązywać – wyjaśnia Kinga Dobrzyń, Dyrektorka Biura Analiz i Cyfryzacji Procesów Poczty Polskiej.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: e-Doręczenia, Krajowy System Doręczeń Elektronicznych, komunikacja elektroniczna z urzędem, informatyzacja administracji publicznej, doręczenie pisma, doręczenie elektroniczne

