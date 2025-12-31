Koniec awiza. Jak e-Doręczenia zmienią kontakt z administracją?
2025-12-31 00:20
e-Doręczenia zmienią kontakt z administracją © pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Kogo obejmuje obowiązek korzystania z cyfrowych doręczeń od 2026 roku?
- Jak założyć Adres Doręczeń Elektronicznych krok po kroku?
- Jakie korzyści dają obywatelom i przedsiębiorcom e-Doręczenia?
W systemie e-Doręczeń działa już prawie 2,3 mln skrzynek odbiorczych, z pomocą których nadano prawie 46 milionów przesyłek (razem z hybrydowymi), w tym ponad 15 mln w pełni cyfrowych listów. Teraz rozwój e-Doręczeń jeszcze przyspieszy, bo nowy etap wdrożenia oznacza niemal koniec papierowych awiz.
Nowy etap rozwoju od stycznia
Większość urzędów będzie zobowiązana doręczać pisma przede wszystkim przez e-Doręczenia. Przybędzie też w systemie firm i osób z zawodów zaufania publicznego. A docelowo ma on obsługiwać nawet 20 mln użytkowników. Stanie się tak, gdy osoby prywatne docenią szybkość, bezpieczeństwo, oszczędność czasu, pieniędzy i inne korzyści e-Doręczeń. To nasz cel na kolejne lata – mówi Paweł Raczyński, dyrektor Departamentu Transformacji Cyfrowej Poczty Polskiej.
Łatwo przejść na cyfrowe doręczenia
e-Doręczenia stają się podstawowym kanałem komunikacji dla administracji, więc obywatel, który chce złożyć do urzędu elektroniczny wniosek lub pismo, powinien posiadać adres do e-Doręczeń. Dlatego warto założyć go już dziś. To proste:
- wejdź na www.edoreczenia.gov.pl;
- zaloguj się przez profil zaufany czy aplikację mObywatel;
- wypełnij formularz i podaj adres e-mail;
- potwierdź skrzynkę, klikając w link aktywacyjny w mailu.
Gotowe! Twój Adres Doręczeń Elektronicznych (ADE) już działa. Możesz odbierać i nadawać cyfrowe listy. Do urzędu gminy, ZUS-u, skarbówki, notariusza czy adwokata.
Cyfrowe korzyści dla obywateli
Cyfrowe listy docierają błyskawicznie, a w przypadku korespondencji z urzędami całkowicie za darmo. Do tego z potwierdzeniem wysłania i odbioru - i bez awiza, bo powiadomienia są na mailu.
Poczta Polska zachęca też do korzystania z usługi e-Polecony. To taka sama cyfrowa przesyłka jak e-Doręczenie, ale między podmiotami niepublicznymi, np.: firmą i osobą prywatną. e-Polecony można wysyłać i odbierać w dowolnym miejscu i czasie, a pod adresem ePoczta-polska.pl kupić pakiet e-Poleconych nawet po 2 zł od sztuki. Można tu też nabyć e-usługi dostarczane przez KIR, a ważne dla przedsiębiorców: kwalifikowany podpis cyfrowy i pieczęć cyfrową oraz certyfikat SSL.
Usługa hybrydowa wciąż działa
Oczywiście cyfrowe polecone są dostarczane tylko tym, którzy mają założone adres ADE. Dla osób prywatnych, które nie mogą lub nie chcą jeszcze założyć skrzynki w systemie, Poczta Polska świadczy tzw. usługę hybrydową. Wysłana cyfrowo przesyłka jest drukowana maszynowo w ośrodkach zapewniających ochronę tajemnicy korespondencji i dostarczana przez listonoszy.
Poczta Polska gotowa na rozszerzenie systemu
Poczta Polska pracowała nad przygotowaniem systemu e-Doręczeń do rozszerzenia wspólnie z ministerstwami i Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Efekt? Pełna gotowość.
Przeprowadziliśmy wiele testów i prac w zakresie oprogramowania. Do tego uprościliśmy integrację z systemem, która stała się łatwiejsza. Oczywiście zawsze mogą wystąpić sytuacje trudne, ale jesteśmy gotowi, by razem z partnerami skutecznie je rozwiązywać – wyjaśnia Kinga Dobrzyń, Dyrektorka Biura Analiz i Cyfryzacji Procesów Poczty Polskiej.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
