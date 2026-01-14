Zamówienia publiczne 2026: 5 kluczowych zmian, które czekają zamawiających

Rok 2026 przyniesie istotne zmiany w zamówieniach publicznych, które mają na celu zwiększenie elastyczności procedur, wzmocnienie konkurencyjności rynku i usprawnienie rozstrzygania sporów. Podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek analizy potrzeb i konkurencyjności rynku, a także nowe zasady postępowań przed KIO to tylko niektóre z nadchodzących zmian. Jakie trendy będą kluczowe dla zamawiających i wykonawców?

1. Większa elastyczność dla mniejszych zakupów

Zmiana progu to realne ułatwienie organizacyjne, ale jednocześnie większa odpowiedzialność po stronie zamawiających. Kluczowe będzie zachowanie transparentności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, także poza reżimem PZP — wskazuje mec. Michał Liżewski, specjalista ds. zamówień publicznych, partner w kancelarii LEGALLY.SMART.

2. Analiza potrzeb i konkurencyjności rynku w centrum uwagi

To wyraźny sygnał, że punkt ciężkości coraz bardziej przesuwa się na etap planowania. Dobrze przygotowana analiza nie tylko ogranicza ryzyko sporów na etapie przeprowadzenia postępowania, ale też zwiększa szanse na realne podniesienie jego konkurencyjności — podkreśla mec. Jakub Kot, Head of Projects & Infrastructure w LEGALLY.SMART.

3. Nowe zasady postępowań przed KIO – sprawniej i bardziej cyfrowo

Umożliwienie zdalnych posiedzeń i rozpraw wpisuje się w trend cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości oraz odpowiada realiom rynku zamówień publicznych, w którym czas i efektywność mają kluczowe znaczenie zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców — zauważa mec. Jakub Kot.

4. Bezpieczeństwo i odporność infrastruktury jako istotny obszar zamówień publicznych

Zamówienia w obszarze bezpieczeństwa cywilnego należą do wymagających, ponieważ łączą presję czasu, wysoką odpowiedzialność oraz konieczność precyzyjnego określenia zakresu i podziału ryzyk. W takich projektach kluczowe znaczenie ma dobre przygotowanie postępowania i współpraca zamawiających z rynkiem oraz specjalistami w swoich dziedzinach — ocenia mec. Michał Liżewski, partner w LEGALLY.SMART.

5. Cena nadal ważna, ale coraz częściej równoważona jakością

Zamawiający coraz lepiej rozumieją, że racjonalny wybór oferty to taki, który zapewnia ciągłość realizacji. W dłuższej perspektywie to rozwiązanie korzystne także dla wykonawców i partnerów rynku — podsumowuje mec. Michał Liżewski.

