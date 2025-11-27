Uwaga na pułapki Black Friday! Sprawdź, jak kupować świadomie i bezpiecznie

Black Friday to czas wyjątkowych okazji, ale także zwiększonego ryzyka nieprzemyślanych zakupów i ukrytych pułapek. Jak co roku, sklepy kuszą MEGA rabatami, SUPER cenami i HIPER wyprzedażami, które mogą okazać się zwodnicze. UOKiK przypomina, na co zwrócić uwagę, aby nie dać się zaskoczyć nieuczciwym praktykom - od niejasnych obniżek cen, przez pułapki odroczonych płatności, po sprytne triki na stronach internetowych. Sprawdź, jak kupować świadomie i bezpiecznie, nie dając się ponieść emocjom.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak sprawdzić, czy promocja na Black Friday jest rzeczywiście korzystna.

Na co uważać przy zakupach z zagranicznych sklepów, które często ukrywają się pod polsko brzmiącymi nazwami.

Dlaczego oferty „Kup teraz, zapłać później” mogą prowadzić do nieoczekiwanych zadłużeń i jak ich unikać.

Jak rozpoznawać 'dark patterns' – zwodnicze techniki stosowane na stronach sklepów, które mają skłonić Cię do nieświadomych zakupów.

Jak zachować dystans wobec agresywnych technik marketingowych i podejmować świadome decyzje zakupowe.

Black Friday to początek wielkich akcji reklamowych i promocyjnych. W tej gorączce zakupowej i wywieranej na konsumentów niezwykle silnej presji, starajmy się podejmować uważne i rozsądne decyzje. Przypominam, że obniżki cen powinny być jasno i czytelnie oznaczone, tak jak warunki dostępności towarów, dostaw i płatności. Życzę nam wszystkim świadomych i bezpiecznych zakupów - mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

MEGA rabat? Sprawdź najniższą cenę z 30 dni

SUPER okazje z drugiego końca świata

HIPER łatwe zadłużenie

ULTRA sprytne ekrany

EKSTRA siły marketingu, ale…

Black Friday to start przedświątecznego szaleństwa zakupowego. Czas łowców okazji i rekordowych zysków sklepów. To też czas zwiększonego ryzyka, że konsumenci wpadną w pułapki – nadmiernych zakupów i zadłużonych portfeli. Dlatego przypominamy, na co zwracać uwagę, gdy rozpraszają nas wabiące reklamy i witryny sklepowe.W promocjach liczą się liczby – to one mają przyciągnąć Twoją uwagę. Nie tylko przekreślona kwota i wielkie „-70%”, lecz także czytelna i jasna najniższa cena z 30 dni przed obniżką. To od niej powinien być naliczony rabat. Informacja o tej cenie powinna pojawić się wszędzie tam, gdzie sklep kusi obniżką: na etykiecie, w e-sklepie czy aplikacji. Dzięki temu możesz ocenić, czy rabat to realna obniżka czy tylko MEGA trik sprzedażowy i podmiana etykiety.W mediach społecznościowych i wyszukiwarkach pojawia się wiele reklam, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak atrakcyjne oferty rodzimych sklepów: polsko brzmiąca nazwa, opowieść o „likwidacji magazynu”, obietnice obniżek do -80%. Dopiero po zajrzeniu do regulaminu okazuje się, że faktycznym sprzedawcą jest przedsiębiorca spoza UE, a strona działa na zasadzie pośrednictwa lub dropshippingu.Oferty „Kup teraz, zapłać później” wabią szczególnie przy droższych zakupach. Reklamy podkreślają wygodę, szybkość i nierzadko „0 zł na start”. Pamiętaj, że w praktyce to forma kredytu lub pożyczki. Brak terminowej spłaty może oznaczać odsetki, opłaty i inne koszty, które zamieniają wygodę w HIPER obciążenie Twojego budżetu.Wyprzedaże to idealne warunki dla dark patterns – sprytnych i zwodniczych rozwiązań na stronach i w aplikacjach, które popychają Cię do nieświadomego wyboru, na którym zarabia sprzedawca. Zegar odliczający „ostatnie minuty” promocji, który resetuje się po odświeżeniu strony, koszyk automatycznie dopisujący ubezpieczenie czy utrudnienia w rezygnacji z subskrypcji, którą włączasz jednym kliknięciem – to przykłady takich ULTRA trików. Uważaj!Sklepy, platformy e-commerce i influencerzy zasypują nas przekazami reklamowymi, ale to Ty decydujesz, co trafia do koszyka i za co zapłacisz. Oznaczenia „bestseller”, liczba lajków, entuzjastyczne komentarze, presja w postaci „ostatnich sztuk” i „okazji życia” mają wzbudzić Twoje emocje i zaangażowanie. Wywołać poczucie, że wszyscy kupują, że dużo stracisz, jeśli nie skorzystasz z okazji. Świadomość, że to element strategii sprzedażowej, pomaga zachować EKSTRA dystans i nie reagować automatycznie.