Z elektronicznej mLegitymacji emeryta-rencisty korzysta już ponad milion klientów - poinformował ZUS. Tylko w tym roku mLegitymację pobrało już 87 tysięcy emerytów i rencistów.

Przeczytaj także: Z mLegitymacji korzysta już 773 tysiące osób

Forma elektroniczna jest bardzo wygodna. W jednej aplikacji mObywatel klient ma dostęp m.in. do dowodu osobistego, recept, prawa jazdy czy właśnie do mLegitymacji – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Aby korzystać z mLegitymacji, nie trzeba składać wniosku ani iść do placówki ZUS. ZUS dla nowych świadczeniobiorców od 2023 r. wydaje ją automatycznie, wystarczy pobrać ją z aplikacji mObywatel – podaje rzeczniczka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Z mLegitymacji ZUS korzysta ponad milion klientów Dzięki mLegitymacji emeryci wygodnie korzystają z ulg i zniżek, takich jak zniżki na bilety komunikacji miejskiej, i potwierdzają swoje prawa do świadczeń zdrowotnych.

Aktywacja mLegitymacji w aplikacji mObywatel

Elektroniczna mLegitymacja emeryta-rencisty to wersja tradycyjnej, plastikowej, legitymacji. Emeryci i renciści używają jej, aby potwierdzić swój status. Dzięki niej wygodnie korzystają z ulg i zniżek, takich jak zniżki na bilety komunikacji miejskiej, i potwierdzają swoje prawa do świadczeń zdrowotnych.Klienci ZUS coraz chętniej korzystają z tej możliwości. W pierwszym kwartale tego roku 86 794 emerytów i rencistów pobrało mLegitymację. To o 3 294 osób więcej niż w zeszłym roku w tym samym czasie.Aby skorzystać z mLegitymacji wystarczy pobrać bezpłatną aplikację mObywatel na smartfon i wykonać trzy proste kroki: uruchomić aplikację, kliknąć opcję „dodaj dokument” i wybrać z listy dostępnych dokumentów „legitymację emeryta-rencisty”. Na pulpicie aplikacji pojawi się ikona mLegitymacji.Taki elektroniczny dokument działa tak jak tradycyjna legitymacja. Emeryt lub rencista pokazuje go na ekranie swojego smartfona, aby potwierdzić uprawnienie do ulgi lub świadczenia.Emeryci i renciści, którzy mają tradycyjną plastikową legitymację, mogą nadal z niej korzystać, jeśli nie minął jej termin ważności.Osoby, które nabyły uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. i mają legitymacje elektroniczne, jeśli zechcą, mogą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w postaci karty plastikowej. Aby dostać taką kartę, należy złożyć do ZUS wniosek na formularzu ERL (wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty w formie spersonalizowanej karty).