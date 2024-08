Do usługi ePłatności w aplikacji mObywatel dodana została kolejna forma płatności. Opłaty urzędowe będzie można teraz uregulować także płacąc kartą. Opcja płatności kartą jest dostępna w aplikacji, ale już wkrótce będzie można z niej skorzystać także w portalu mObywatel.gov.pl.

Aplikacja mObywatel jest nieustannie rozwijana i ulepszana, aby jeszcze bardziej ułatwić życie obywatelom. Wprowadzenie kolejnych opcji płatności ma zwiększać wygodę i dostępność usług publicznych. Naszym celem jest to, aby każdy mógł załatwiać swoje sprawy urzędowe szybko i bez zbędnych komplikacji. Pracujemy nad kolejnymi udogodnieniami, w tym nad wprowadzeniem cyfrowych portfeli – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas konferencji prasowej.

Płatności kartą w mObywatelu są już dostępne Od teraz zobowiązania wobec urzędów można opłacić kartą w aplikacji, wkrótce z tej opcji będzie można skorzystać również w portalu mObywatel.gov.pl.

Wprowadzenie płatności kartami w aplikacji mObywatel to kolejny krok w rozwoju naszej platformy. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i w jak największym stopniu ułatwić im regulowanie opłat urzędowych. Poszerzamy wachlarz metod płatności i już pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które sprawią, że kontakt z urzędem będzie szybki, bezpieczny i bezproblemowy. W Centralnym Ośrodku Informatyki tworzymy usługi, które ułatwiają obywatelom codzienne kontakty z administracją – mówi Karolina Matysiak, dyrektorka ds. rozwoju usług płatniczych w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Trwa projekt pilotażowy ePłatności Mieszkańcy gmin i miejscowości objętych pilotażem mogą opłacać obecnie pięć rodzajów zobowiązań: podatek od nieruchomości, opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek leśny od osób fizycznych i podatek rolny od osób fizycznych.

Zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego w nowe funkcjonalności aplikacji mObywatel to kolejne potwierdzenie naszych kompetencji w obszarze obsługi płatności. Obsługa finansów publicznych jest dla banku elementem misji, zaś rozliczanie płatności w sektorze publicznym w tę misję się wpisuje. Jako polski bank rozwoju realizujemy działania, które podnoszą efektywność i sprawność rozliczeń w sektorze publicznym. Jesteśmy przekonani, że dzięki możliwości opłacania podatków lokalnych w aplikacji mObywatel 2.0. możemy odpowiedzieć na potrzeby samorządów. To kolejny projekt, w którym z naszymi partnerami współtworzymy efektywny system rozliczania transakcji w sektorze publicznym – mówi Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wdrożenie kolejnych metod płatności online to odpowiedź na potrzeby podatników. Jak wynika z naszego raportu „Preferencje płatnicze Polaków 2024”, trzech na czterech badanych regularnie wybiera płatności bezgotówkowe, a już 23,5 proc. Polaków chętnie płaci bezgotówkowo nie tylko podczas codziennych zakupów, ale też w urzędach. Dostrzegamy wygodę nowoczesnych rozliczeń bezgotówkowych i chcemy z nich korzystać – mówi Krzysztof Polończyk, prezes zarządu Fiserv Polska S.A., właściciela marki PolCard from Fiserv.

Jak opłacić zobowiązanie urzędowe w aplikacji mObywatel?

Platforma dziś i jutro

ePłatności to jedna z ważniejszych funkcji, jaką oferuje mObywatel. Możliwość łatwego i bezpiecznego płacenia z poziomu aplikacji za sprawy urzędowe to nie tylko ułatwienie dla obywateli, ale przede wszystkim duże usprawnienie dla samorządów. W dobie postępu technologicznego tego typu rozwiązania stają się kluczowe dla sprawnego funkcjonowania nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Współpraca Ministerstwa Cyfryzacji i Fundacji w zakresie wdrożenia ePłatności w ramach mObywatela odpowiada na wyzwania Cyfrowej Dekady 2030 w obszarze cyfryzacji usług publicznych. Polska ma potencjał, by stać się liderem w tym obszarze i wzorem dla innych europejskich krajów – komentuje Joanna Erdman, prezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

W projekcie pilotażowym uczestniczy około 50 gmin z całej Polski. Do końca 2024 roku ePłatności w aplikacji mObywatel zostaną udostępnione w kolejnych gminach. Dostawca platformy – Centralny Ośrodek Informatyki ma planach także wprowadzenie płatności za pomocą portfeli cyfrowych.Zobowiązanie można opłacić z możliwością zapisania danych karty – dzięki temu kolejne płatności będą szybsze. Można również realizować transakcje bez zapisywania danych. Po dokonaniu opłaty można również pobrać potwierdzenie transakcji. Agentem rozliczeniowym w usłudze ePłatności jest Bank Gospodarstwa Krajowego.Mieszkańcy gmin i miejscowości objętych pilotażem mogą opłacać obecnie pięć rodzajów zobowiązań: podatek od nieruchomości, opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek leśny od osób fizycznych i podatek rolny od osób fizycznych. Pełna lista urzędów korzystających z ePłatności jest dostępna na stronie: gov.pl/eplatnosci/lista-urzedow-w-programie.Gdy urząd wystawi płatność, mieszkaniec otrzymuje powiadomienie na telefon. Aby opłacić zobowiązanie, należy otworzyć aplikację mObywatel. Następnie zalogować się i wybrać opcję „Wszystkie”, która jest dostępna przy sekcji „Płatności” na ekranie startowym. W tym miejscu znajduje się lista wszystkich zobowiązań – ich nazwy oraz kwoty. Po wyborze opcji „Zobacz szczegóły” w wybranej płatności pojawią się informacje: nazwa zobowiązania, odbiorca, tytuł zobowiązania, identyfikator zobowiązania, termin płatności, kwota.Następnie po wybraniu opcji „Przejdź do płatności” należy wybrać „Karty płatnicze”. Dostępne są dwie opcje – z zapisaniem danych karty, aby kolejne płatności w aplikacji były jeszcze szybsze, oraz bez zapisywania. Po wybraniu odpowiedniej opcji należy potwierdzić przejście do zewnętrznego serwisu. Po uzupełnieniu danych z karty należy wybrać „Płacę”.Po potwierdzeniu płatności użytkownik zobaczy jej status z nazwą i zapłaconą kwotą. Opcja „Pobierz potwierdzenie” pozwoli pobrać dowód zapłaty. Przy skorzystaniu z tej opcji aplikacja poprosi o zgodę na dostęp do plików.Projekt ePłatności realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Polskim Standardem Płatności (operatorem systemu BLIK) oraz Fundacją Polska Bezgotówkowa.Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad kolejnymi udogodnieniami. W najbliższej przyszłości będą możliwe płatności z wykorzystaniem portfeli cyfrowych Google Pay oraz Apple Pay. Opis procesu, jak urzędy mogą się zgłaszać do pilotażu, jest dostępny na stronie: gov.pl/web/eplatnosci/jak-dolaczyc.