ePłatności w mObywatelu - nowe funkcjonalności

Usługa ePłatności w aplikacji mObywatel systematycznie się rozwija. Centralny Ośrodek Informatyki zwraca uwagę na nowe funkcjonalności, takie jak: możliwość regulowania zobowiązań za pomocą BLIKA i kart płatniczych oraz planowane wprowadzenie płatności za pomocą cyfrowych portfeli Apple Pay i Google Pay.

Przeczytaj także: Płatności kartą w mObywatelu są już dostępne

ePłatności są bardzo istotnym obszarem w zakresie cyfryzacji procesów administracyjnych, dlatego rozwiązanie, z którym przychodzimy, to krok milowy dla Polski, który przekształca sposób, w jaki obywatele regulują swoje zobowiązania wobec urzędu. Dzięki platformie ePłatności tworzymy łatwiejsze i bardziej dostępne usługi publiczne, które naprawdę się opłacają. – mówiła Karolina Matysiak, Dyrektor ds. Rozwoju Usług Płatniczych.

Co niesie ze sobą rozwój ePłatności?

Nowe funkcjonalności obejmują także możliwość dokonywania płatności w okienku urzędowym oraz opłat skarbowych z inicjatywy obywatela. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli realizować płatności zarówno zdalnie, jak i podczas wizyty w urzędzie.Dodatkowo, ePłatności będą wykorzystywane w e-usługach publicznych, co umożliwi sprawniejsze zarządzanie zobowiązaniami finansowymi przez instytucje centralne oraz lokalne. Mieszkańcy gmin uczestniczących w pilotażu mają możliwość opłacania różnych zobowiązań, takich jak podatki od nieruchomości czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Rozwój systemu ePłatności przynosi obywatelom szereg korzyści, które znacząco ułatwią codzienne załatwianie spraw urzędowych. Dzięki ePłatnościom mieszkańcy zyskają oszczędność czasu, wykonując płatności wygodnie i szybko, bez konieczności wychodzenia z domu. System zapewnia także pełną kontrolę nad wydatkami, oferując łatwy dostęp do historii transakcji oraz statusów płatności. Co więcej, płatności są całkowicie bezpieczne, dzięki współpracy z Polskim Standardem Płatności, a transakcje zostają realizowane bez dodatkowych opłat. Dla urzędów zaś system ePłatności to bezkosztowa i bezpieczna usługa, która uprości cyfryzację procesów, zmniejszy liczbę płatności gotówkowych i umożliwi automatyczne udostępnianie informacji o zobowiązaniach, co przełoży się na sprawniejszą obsługę mieszkańców.Pełna lista urzędów uczestniczących w programie ePłatności jest dostępna na stronie: gov.pl/eplatnosci/lista-urzedow-w-programie. Informacje dotyczące tego, jak urzędy mogą zgłaszać się do pilotażu, można znaleźć na stronie: gov.pl/web/eplatnosci/jak-dolaczyc.