e-Urząd Skarbowy obowiązkowy dla spółek, fundacji i stowarzyszeń

Przez system e-Urząd Skarbowy można m.in. uzyskać zaświadczenie o braku zaległości podatkowych. Platforma eliminuje też konieczność obsługi papierowych dokumentów i ułatwia komunikację spółek z urzędami skarbowymi. 23 czerwca 2023 roku korzystanie z tego systemu stało się obowiązkowe dla spółek, fundacji i stowarzyszeń.

Konieczna jest zgoda na elektroniczną komunikację z urzędem

Poprzez e-Urząd można ubiegać się o wydanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych, a dzięki elektronicznemu obiegowi informacji dokument można otrzymać jeszcze tego samego dnia. System ułatwia również komunikację między instytucją a urzędem w przypadku wykrycia błędów w dokumentacji czy wszczęcia kontroli – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Za pośrednictwem e-Urzędu można otrzymywać i składać pisma do Urzędów Skarbowych i Krajowej Administracji Skarbowej. Aby spółki, fundacje i stowarzyszenia mogły korzystać z platformy, najpierw muszą jednak wyrazić zgodę na prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej.

Upoważnienie tylko dla osób z numerem PESEL

Pracownicy oraz osoby zasiadające w zarządzie, włączając w to prezesa oraz upoważnionych pracowników spółki, fundacji czy stowarzyszenia, mogą używać platformy w imieniu swojej instytucji, po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia – wskazuje ekspert inFakt.

