ECK ujawnia na co najczęściej skarżą się konsumenci

15 marca każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Praw Konsumenta. To sprzyjająca okazja, aby przyjrzeć się, na co w największym stopniu utyskują konsumenci. O tego rodzaju podsumowanie pokusiło się Europejskie Centrum Konsumenckie, ujawniając, czego dotyczyło blisko 7 tys. skarg zgłoszonych do ECK w 2022 r.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Których sektorów najczęściej dotyczyły skargi konsumentów zgłaszających się do ECK?

Jakich kwestii dotykały skargi ECK?

Co zrobić, gdy nie udało się rozwiązać sporu za pomocą reklamacji?

Raport za 2022

62% spraw stanowiły skargi transgraniczne (polski konsument, przedsiębiorca z innego kraju UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii).

38% spraw stanowiły zapytania (m.in. sprawy krajowe, pytania od przedsiębiorców, skargi na przedsiębiorców zarejestrowanych poza UE, Norwegią, Islandią lub Wielką Brytanią).

Główne sektory skarg w ECK

Większość skarg wpływających do ECK Polska w 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyła zgłoszeń na usługi transportowe – głównie były to problemy lotnicze. W roku 2021 odnotowaliśmy około 1400 takich zgłoszeń, a w 2022 ponad 2500 .

. Wzrosła również liczba reklamacji na odzież i obuwie. W 2021 r. odnotowaliśmy ok. 900 skarg, a w 2022 blisko 1200.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Większość skarg dotyczyło problemów lotniczych W roku 2022 ECK odnotowało znaczny wzrost liczby skarg na opóźnione loty i uszkodzone bagaże.

Główne sektory skarg – statystyki:

40% - transport lotniczy – o więcej 1100 zgłoszeń w porównaniu do roku 2021,

17% - odzież i obuwie,

10% - różne towary i usługi (subskrypcje, sprzedaż na platformach wymiany odzieży),

5% - zakwaterowanie krótkoterminowe.

Czego dotyczyły skargi ECK?

W 2021 roku w związku z opóźnionymi i odwołanymi lotami ECK otrzymało około 800 zgłoszeń – w 2022 r. było ich prawie dwukrotnie więcej .

. W 2021 roku ECK odnotowało 162 zgłoszenia dotyczące opóźnionych lotów, natomiast w 2022 r. było ich 678 (czterokrotnie więcej) .

. Prawie trzykrotnie w porównaniu do roku 2021 wzrosła również liczba zgłoszeń na uszkodzenia bagaży w przewozie lotniczym (363 skargi w 2022).

w przewozie lotniczym (363 skargi w 2022). W zakresie wadliwych towarów (747 zgłoszeń), odstąpienia od umowy (651 zgłoszeń), problemów z dostawą (619 zgłoszeń) – ilość skarg utrzymała się

na poziomie sprzed roku.

Skargi transgranicznie – na jakie kraje najczęściej skarżą się konsumenci?

Polscy konsumenci najczęściej skarżyli się na przedsiębiorców z: Węgier - 13 %, Niemiec - 12%, Irlandii - 7%, Wielkiej Brytanii - 6%, Holandii - 5%.

Na polskich przedsiębiorców najczęściej skarżyli się konsumenci z: Czech - 15%, Litwy - 12%, Niemiec - 8%, Wielkiej Brytanii - 7%, Węgier - 7%.

Ankieta satysfakcji

Gratuluje skuteczności. Niemożliwe stało się możliwe. Bardzo dziękuje:)))

Korzystałam pierwszy raz z Europejskiego Centrum Konsumenta. Mam tylko pozytywne uwagi: szybki kontakt telefoniczny, bardzo miła i przyjazna rozmowa, błyskawicznie załatwiona sprawa.

Bez pomocy ECC nie poradziłabym sobie z problemem. Najbardziej cenię fakt, iż przez cały proces, od początku do końca opiekowała się mną jedna osoba, zawsze profesjonalna i w 100% przygotowana. W moim odczuciu jest to kluczowe aby działać skutecznie. Bardzo dziękuję!

Kontakt – pomoc konsumentom

W sprawach krajowych pomoc otrzymasz:

Na infolinii konsumenckiej pod nr tel. 801 440 220 lub 22 266 76 76 oraz e-mailem: porady@dlakonsumentow.pl

U Rzecznika Konsumentów – w twoim mieście lub powiecie

W placówce Inspekcji Handlowej – w twoim województwie

W 2022 r. ECK Polska (działające przy UOKiK) otrzymałoW ankiecie satysfakcji ECC-Net wzięło udział ponad 400 konsumentów. 95% z nich było zadowolonych z pomocy oferowanej przez ECK Polska.Oto komentarze niektórych konsumentów:Nie udało Ci się rozwiązać sporu za pomocą reklamacji ? W sytuacji sporu z firmą z innego kraju EU, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii – zgłoś się po poradę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które działa przy UOKiK.