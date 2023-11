7 porad, jak nie wpaść w zakupowe pułapki w Black Friday

Black Friday, Black Week, Cyber Monday... W te dni ogarnia nas zakupowe szaleństwo. Poszukując jak najatrakcyjniejszych cen możemy jednak wpaść w niejedną pułapkę. Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało 7 porad dla kupujących i przypomina o przysługujących konsumentom prawach.

Punkt odniesienia – najniższa cena z 30 dni przed obniżką

Jeżeli konsumenci otrzymują informację, że mogą skorzystać z wyjątkowej okazji, że czeka na nich wielka wyprzedaż, promocja, a najniższa cena z 30 dni pokazuje, że to nieprawda, to zostają tym samym wprowadzani w błąd. W przypadku zachęcania do zakupu obniżoną ceną konsument musi dostać pełną informację, która umożliwi sprawdzenie, czy korzyść rzeczywiście jest realna. Zwiększa to ochronę przed nieczystymi chwytami marketingowymi – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kliknij, aby powiekszyć fot. niroworld - Fotolia.com Jak nie wpaść w zakupowe pułapki w Black Friday?

Masz prawo do reklamacji

Masz 14 dni na zwrot produktu kupionego on-line

Bezpieczne kupowanie w sieci

Zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe

Bądź odporny na przekazy typu: “zostały tylko 3 sztuki”

Zachowaj spokój i chroń środowisko

Pomoc dla konsumentów: 801 440 220 lub 22 266 76 76 porady@dlakonsumentow.pl

Rzecznicy konsumentów w twoim mieście lub powiecie

Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej

Europejskie Centrum Konsumenckie: w sprawach transgranicznych, które dotyczą sprzedawców z obszaru Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii.

Od początku tego roku każdy przedsiębiorca, organizujący wyprzedaż lub promocję, musi poza ceną promocyjną podawać również najniższą cenę z ostatnich 30 dni przed obniżką. To dla konsumentów rzeczywisty punkt odniesienia, który pozwala ocenić atrakcyjność oferty. Informacja o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką powinna się pojawić zawsze i wszędzie, kiedy ogłaszane są rabaty dotyczące konkretnego towaru lub usługi , a więc np. w reklamie, przy produkcie w sklepie stacjonarnym i on-line, czy w gazetce sieci handlowej.Możesz reklamować kupione na promocji towary na tych samych zasadach, co zakupy w cenie regularnej. W Europie jesteś objęty gwarancją prawną, również na towary przecenione. Oznacza to, że jeśli Twoja suszarka do włosów lub inny produkt okaże się wadliwy, masz prawo do naprawy, wymiany lub – w kolejnym etapie – zwrotu pieniędzy przez okres do dwóch lat od daty zakupu. Wyjątkiem może być konkretna wada, z której wynikał rabat i o której zostałeś poinformowany.Jeśli kupujesz przez internet, masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez konieczności podawania powodu. To czas do namysłu i zapoznania się z produktem, ponieważ gdy kupujesz on-line nie możesz np. przymierzyć ubrań, jak to robisz w sklepie. Należy jednak pamiętać, że niektóre towary łatwo psujące się (np. żywność) oraz przedmioty spersonalizowane (np. grawerowana biżuteria), nie podlegają zwrotowi.Korzystając z e-sklepów pamiętajmy o sprawdzeniu wiarygodności sprzedawcy. Zacznijmy od danych rejestracyjnych przedsiębiorcy, adresu i numeru telefonu. Sprawdźmy czy telefon działa i czy po drugiej stronie jest kompetentny sprzedawca. Wątpliwości powinny budzić występujące na stronie www sklepu literówki, błędy gramatyczne czy niezrozumiałe sformułowania. Jeśli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia, lepiej zrezygnujmy z zakupów i poszukajmy oferty w innym miejscu. Sugerujemy unikanie przelewów ekspresowych oraz płatności na prywatne konto bankowe sprzedającego. Jeśli to możliwe, skorzystajmy z opcji płatności za pobraniem. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, pamiętajmy o zapoznaniu się z regulaminem zakupów u danego sprzedawcy.Czy natknęliście się kiedyś na sklep internetowy oferujący ubrania w niewiarygodnie niskich cenach? Gdzie każdy artykuł dostępny jest w całej gamie kolorów? Cena obowiązuje tylko dzisiaj, a produkty znikają jak świeże bułeczki? To może być oferta sprzedaży w modelu dropshippingu. To legalny sposób handlu, ale niosący dla konsumentów pewne ryzyka. Produkty pochodzą zazwyczaj z Dalekiego Wschodu, co może wiązać się z komplikacjami w przypadku konieczności ich zwrotu lub reklamacji. Ponadto nie zawsze mogą one spełniać europejskie normy w zakresie jakości oraz stwarzać potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa lub zdrowia użytkownika.Uważaj na często stosowane przez e-sklepy tzw. dark patterns. To nieuczciwe praktyki wykorzystujące wiedzę o zachowaniach konsumenckich do manipulowania procesem decyzyjnym. Komunikaty typu “prawie wyprzedane”, “10 osób ma ten produkt w koszyku” lub fałszywe zegary, odmierzające czas do końca promocji są często niezgodne z prawdą i mają na celu wywieranie na presji, by konsument dokonał szybkiego zakupu. Jeśli nawet zdarzy się, że produkt zostanie wyprzedany, to pamiętaj, że gdzie indziej możesz znaleźć konkurencyjne, często korzystniejsze oferty.Również w Black Friday zachęcamy do zrównoważonych zakupów i rozsądnych, przemyślanych decyzji. Daj sobie czas do namysłu. Nadmierna konsumpcja źle wpływa na stan Twojego konta i środowisko naturalne.