Transgraniczne skargi konsumentów w 2021 r. - czego dotyczyły?

Europejskie Centrum Konsumenckie podsumowało rok 2021. Na co najczęściej skarżyli się konsumenci i co było powodem tych skarg? Na przedsiębiorców, z jakich krajów najczęściej skarżyli się polscy konsumenci?

Większość skarg w 2021 roku dotyczyła transportu lotniczego, ich liczba jednak znacznie się zmniejszyła w porównaniu do roku ubiegłego – o blisko 800 spraw

Czego najczęściej dotyczą skargi konsumentów?

Transport (26%) – 1480 zgłoszeń (1358 transport lotniczy)

Zakup odzieży i obuwia (17%) 925 zgłoszeń

Platformy sprzedażowe (6%) – 306 zgłoszeń (głównie: subskrypcje, platformy pośredniczące w sprzedaży odzieży, duże platformy sprzedażowe)

Usługi noclegowe (6%) – 300 zgłoszeń

Najczęstsze przyczyny skarg:

Niezgodność towaru/usługi z umową – 14%

Odstąpienie od umowy – 12%

Odwołanie lotu – 11%

Brak dostawy towaru – 8%

Na przedsiębiorców, z jakich krajów najczęściej skarżyli się polscy konsumenci?

Niemcy – 18% transgranicznych zgłoszeń (m.in. zakup odzieży i obuwia, transport lotniczy)

Irlandia - 13% transgranicznych zgłoszeń (m.in. transport lotniczy)

Wielka Brytania 12% transgranicznych zgłoszeń (m.in. zakup odzieży i obuwia)

Holandia – 9% transgranicznych zgłoszeń (m.in. usługi noclegowe, transport lotniczy)

Konsumenci, z jakich krajów najczęściej skarżyli się na polskich sprzedawców?

Niemcy – 13% zgłoszeń

Litwa – 13% zgłoszeń

Francja – 9% zgłoszeń

Czechy – 7% zgłoszeń

Czego najczęściej dotyczyły skargi kierowane przez konsumentów z innych krajów UE przeciwko polskim przedsiębiorcom?

Transport lotniczy – 23%

Zakup odzieży i obuwia – 22%

Zakup mebli i sprzętu gospodarstwa domowego – 12%

Usługi noclegowe – 5%

W 2021 r. ECK Polska działające przy UOKiK otrzymało 5669 zgłoszeń od konsumentów. 3688 spraw, czyli 65% ogółu stanowiły skargi transgraniczne. 35% spraw to zapytania.Liczba skarg w 2021 r. jest porównywalna z rokiem 2019. Wzrost skarg w 2020 roku wywołany był przez odwołane usługi lotnicze i turystyczne z powodu pandemii COVID-19. Wówczas wiele zgłoszeń dotyczyło problemów konsumentów z odzyskaniem pieniędzy.Większość skarg w 2021 roku dotyczyła transportu lotniczego, ich liczba jednak znacznie się zmniejszyła w porównaniu do roku ubiegłego – o blisko 800 spraw. Odwrotnie natomiast wyglądają dane dotyczące zgłoszeń na zakup odzieży i obuwia. Liczba tych skarg w 2021 roku wzrosła o ok. 36% (300 spraw) w porównaniu do 2020 roku.Ponad 60% otrzymanych w 2021 r. zgłoszeń dotyczyło zakupów dokonanych przez Internet (z czego 10% stanowiły zakupy przez pośredników).Większość skarg dotyczyła zgłoszeń na usługi transportowe - głównie problemy lotnicze.