Zwrot pieniędzy za odwołany lot: oddają linie lotnicze czy pośrednik?

O konsumenckim prawie do zwrotu gotówki za odwołany w związku z pandemią lot wypowiedziała się już nawet Komisja Europejska. Teoretycznie zatem wszystko jest jasne. Doświadczenie pokazuje jednak, że kwestia pozostaje problematyczna. Chodzi zwłaszcza o sytuacje, w których bilet lotniczy został zakupiony nie wprost od linii lotniczych, ale od pośrednika. Co w takiej sytuacji?

Po zgłoszeniu chęci otrzymania zwrotu od linii lotniczej, są proszeni o podanie adresu e-mail użytego w czasie dokonywania rezerwacji, pośrednicy jednak, nie chcą go udostępnić klientom.

Niektórzy pośrednicy proponują wyłącznie voucher.

Niektórzy pośrednicy żądają opłaty za kontakt z przewoźnikiem.

Próbując uzyskać zwrot wpadają w „błędne koło” - linie lotnicze odsyłają klientów do pośrednika, a pośrednik do linii lotniczej.

Zgodnie z unijnym Rozporządzaniem 216/2014 w przypadku odwołania lotu pasażerowie powinni otrzymać zwrot od linii lotniczej.

Co może konsument?

Odzyskanie gotówki za odwołany lot może przysporzyć nie lada problemów. Okazuje się np., że linie lotnicze uciekają się do najprzeróżniejszych sztuczek , aby zwrot pieniędzy finalnie nie doszedł do skutku. Ci jednak z pasażerów, którzy bilet zakupili na stronie przewoźnika, przynajmniej wiedzą, od kogo żądać pieniędzy. Sprawy mają się inaczej w przypadku konsumentów, którzy rezerwacji dokonali na stronie pośrednika lub w biurze agenta turystycznego.Z informacji napływających do Europejskiego Centrum Konsumenckiego wynika, że niedoszli pasażerowie często odsyłani są z punktu A do B i z powrotem. Z ich relacji wynika, że:Zgodnie z unijnym Rozporządzaniem 216/2014 odwołany lot powoduje, że pasażerowie powinni otrzymać zwrot od linii lotniczej. Sytuacja komplikuje się, gdy zamieszany jest w nią pośrednik. Praktyka pokazuje, że zwroty najczęściej wykonywane są to samą metodą, jaką nastąpiła płatność. Linia lotnicza na kartę pośrednika, ten natomiast na konto klienta.Europejskie Centrum Konsumenckie proponuje kontakt z dwoma podmiotami jednocześnie. Jeżeli po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej z pośrednikiem i linią, pasażerowie nie otrzymają zwrotu, skargę na zagranicznego przewoźnika można złożyć do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.