Sale zabaw, parki trampolin, ścianki wspinaczkowe. Czy są bezpieczne?

Wakacje 2021 stały się faktem. Jednym ze sposobów wypełnienia wolnego czasu najmłodszym (i starszym) jest oferta przygotowana przez sale zabaw, parki trampolin, czy ścianki wspinaczkowe. Czy udając się w te miejsca możemy być pewni o swoje bezpieczeństwo? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają wyniki kontroli przeprowadzonej ostatnio przez Inspekcję Handlową.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się bezpieczeństwo sali zabaw, parków trampolin i ścianek wspinaczkowych?

Jakie nieprawidłowości ujawniła kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Handlową?

Czy przedsiębiorcy w należyty sposób informują nas o cenach usług?



ślady zużycia materiału, z którego wykonano urządzenia, mogące stwarzać ryzyko zranienia,

braki, uszkodzenia, ubytki, przetarcia materiału ochronnego,

siatki zabezpieczające nieodpowiednio naciągnięte, słabo przymocowane lub uszkodzone,

brak pod urządzeniem odpowiedniej nawierzchni amortyzującej, w przypadku upadku z wysokości.

Odwiedzanie sal zabaw, parków trampolin czy ścianek wspinaczkowych to w ostatnim czasie bardzo popularny sposób na wypełnianie sobie wolnego czasu i to zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.Prawdziwą sztuką jest jednak dokonanie trafnego wyboru miejsca rozrywki. Jego miarą jest na pewno dobra zabawa, atrakcyjność urządzeń, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników.Inspekcja Handlowa wzięła po lupę przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne, szczególną uwagę zwracając na prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług oraz bezpieczeństwo świadczonych usług.Oceniając bezpieczeństwo świadczonych usług sprawdzano, czy urządzenia udostępniane w placówkach i wykorzystywane przez konsumentów nie stwarzają zagrożenia przy korzystaniu z nich zgodnie z przeznaczeniem.W szczególności sprawdzano, np. czy nie mają one ostrych krawędzi, czy konstrukcje są stabilne a elementy konstrukcji nie stwarzają ryzyka zakleszczenia, potknięcia lub uderzenia a także, czy urządzenia nie posiadają widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych i czy elementy konstrukcji nie są spróchniałe, uszkodzone. Sprawdzano również, czy urządzenia do wspinania są odpowiednio zabezpieczone, czy siatki zabezpieczające są dobrze naprężone a sprzęt do wykorzystywany do asekuracji jest w dobrym stanie technicznym, niezużyty lub niesprawny.W 6 placówkach stwierdzono, że udostępnione urządzenia i zabawki mogą stwarzać różnego rodzaju zagrożenia. Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należały:Przedsiębiorcy już w toku działań kontrolnych podjęli dobrowolne działania naprawcze i usunęli stwierdzone uszkodzenia, zabezpieczyli elementy mogące stwarzać zagrożenie lub usunęli z placówek urządzenia mogące stwarzać zagrożenie.Dodatkowo, w 3 przypadkach przedsiębiorcy nie zgłosili do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących uwidaczniania cen usług oferowanych przez sale zabaw, parki trampolin i ścianki wspinaczkowe.We wszystkich skontrolowanych placówkach w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów uwidoczniono cennik świadczonych usług zawierający pełne i istotne dla klientów pozycje, jak np.: wyszczególnienie ceny usługi w określonej jednostce czasu, np. za godzinę.Nie wniesiono zastrzeżeń do stanu sanitarno-porządkowego przebadanych sali zabaw, parków trampolin oraz ścianek wspinaczkowych.