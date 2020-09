ECK: konsumenci narzekają na linie lotnicze, problemem zwrot pieniędzy

Europejskie Centrum Konsumenckie odnotowuje wzmożoną ilość skarg od konsumentów. Okazuje się, że podczas tegorocznych wakacji największych problemów dostarczały nam linie lotnicze, a tuż za nimi uplasowali się przedsiębiorcy oferujący usługi w zakresie zakwaterowania. Zgłaszane trudności dotyczyły m.in. zwrotu pieniędzy oraz realizacji voucherów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. adimas - Fotolia.com Konsumenci skarżą się na linie lotnicze Aż o połowę wzrosła liczba zgłoszeń, które trafiły do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w porównaniu do ubiegłych wakacji. Zdecydowanym liderem są linie lotnicze, za nimi problemy z zakwaterowaniem.

Konsumenci powinni zapoznawać się z treścią ofert i umów szczególnie pod kątem zmieniającej się sytuacji w poszczególnych krajach (wprowadzane i znoszone dynamicznie obostrzenia). To znaczy muszą mieć świadomość, jaką taryfę wybierają, na jakich zasadach mogą anulować rezerwację w sytuacji np. zakazu lotu do danego kraju, ograniczeń w poruszaniu się bądź pojawienia się obowiązków sanitarnych

np. przeprowadzenia testu. Dokonując rezerwacji warto się upewnić, czy istnieje możliwość rezygnacji z umowy ze względu na osobiste obawy, przy braku konkretnych ograniczeń np. swobody podróżowania, czy obostrzeń nie zezwalających na świadczenie danej usługi.

Jeżeli dana firma w wyraźny sposób nie określa swojej polityki postępowania w nadzwyczajnych okolicznościach zwłaszcza jeżeli chodzi o utrudnienia podyktowane przez panującą pandemię, to warto bezpośrednio skontaktować się z usługodawcą i ustalić szczegóły w formie pisemnej (może być e-mail).

SZYBKA REKLAMACJA - 3 NARZĘDZIA

wzory reklamacji - skorzystaj z gotowych wzorów reklamacji: https://konsument.gov.pl/wzory-reklamacji/ kalkulator praw - obliczysz to za pomocą Kalkulatora Praw Pasażera: https://konsument.gov.pl/kalkulator-praw-pasazerow-linii-lotniczych/ zestawienie formularzy - gubisz się na stronie linii lotniczej? Tutaj znajdziesz linki do formularzy reklamacyjnych większości europejskich linii lotniczych: https://konsument.gov.pl/misc/faq-support/formularz-reklamacji/

Gdzie szukać informacji i pomocy?

Z danych opublikowanych przez Europejskie Centrum Konsumenckie wynika, że od 1 czerwca do 30 sierpnia br. trafiły do niego 1974 zgłoszenia od konsumentów, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza wzrost o przeszło 50%.Większość ze skarg i zapytań odnosiła się do rezerwacji, których dokonano jeszcze przed pojawieniem się pandemii. Konsumentom chodziło m.in. o rezygnację z umowy w związku z obawami i spekulacjami co do bezpieczeństwa epidemicznego w danych regionach.Blisko co 3. zgłoszenie (643) odnosiło się do usług świadczonych przez linie lotnicze . Dla porównania w 2019 roku takich zgłoszeń było blisko połowę mniej (371). Kontaktujący się z ECK konsumenci skarżyli się na opóźnienia w zwrocie pieniędzy przez przewoźników lotniczych i pośredników w sprzedaży biletów lotniczych . Zdecydowanie mniej skarg było związanych z zagubionym czy zniszczonym bagażem.ECK przyjęło o 65% więcej zgłoszeń na problemy z zakwaterowaniem niż w roku ubiegłym: w 2020 r – 236 zgłoszeń; w 2019 r. – 78. W tym przypadku konsumenci donosili głównie o trudnościach z uzyskaniem zwrotów, możliwości bez kosztowych anulacji rezerwacji (zwłaszcza tych dokonanych w opcji bezzwrotnej), a także oferowanymi voucherami.Ponadto wpłynęło o 70% mniej zgłoszeń na wypożyczalnie samochodów w porównaniu z ubiegłym rokiem: w 2020 r. – 28 zgłoszeń; w 2019 r. – 89. Na spadek skarg wpłynęły ograniczenia w poruszaniu się w ramach UE.O czym warto pamiętać podróżując w tzw. „nowej rzeczywistości”:Masz problem z zagranicznymi liniami lotniczymi, hotelem, wypożyczalnią samochodów lub innym podmiotem, z którego usług skorzystałeś, a jest on zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii lub Islandii. Pomocą służy Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce. Prawnicy ECK udzielają bezpłatnych porad prawnych i rozwiązują skargi w sposób polubowny (tel. 22 55 60 600, pon.- pt. w godz. 10:00 – 14:00; e-mail: ECCNET-PL@ec.europa.eu