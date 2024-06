Wybierając się w podróż na pokładzie samolotu dobrze jest znać swoje prawa, a także obowiązki linii lotniczych w momencie wystąpienia problematycznych zdarzeń. Oczywiście dotyczy to zarówno odwołania, jak i opóźnienia lotu, ale także overbookingu czy problemów związanych z bagażem. W ubiegłym sezonie największe porty lotnicze borykały się z problemem wielu zagubionych sztuk bagażu. Jak wygląda sytuacja, w której to linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za takie zdarzenie?

Przeczytaj także: Zagubiony bagaż. Jak go odzyskać?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie przepisy regulują prawa paseżerów związane z problemami z bagażem?

Ile wynosi maksymalne odszkodowanie za uszkodzony lub zniszczony bagaż?

Jak zgłosić reklamację za zagubiony lub zniszczony bagaż?

Ile dni mamy na zgłoszenie reklamacji?

Co zrobić, gdy linie lotnicze nie chcą wypłacić odszkodowania?

Uszkodzenie bagażu - podstawa prawna

Jak możesz zgłosić reklamację za zagubiony lub zniszczony bagaż?

Kliknij, aby powiekszyć fot. chalabala - fotolia.com Zagubiony lub zniszczony bagaż - jakie są prawa pasażera i obowiązki linii lotniczych? Maksymalne odszkodowanie, które można uzyskać w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia bagażu wynosi 1288 SDR (na dzień 22 września 2023 r. jest to równowartość 5.7034 PLN). Odszkodowanie można uzyskać także wtedy, gdy bagaż rejestrowany zaginie i nie odnajdzie się przez 21 dni. Roszczenie można zgłosić także w sytuacji, w której linie lotnicze opóźniają zwrot bagażu. Można domagać się także zwrotu za koszty związane z zakupem towarów pierwszej potrzeby, które były niezbędne podczas zagubienia bagażu.

Czas na zgłoszenie reklamacji

Co zrobić, gdy linie lotnicze nie chcą wypłacić odszkodowania?

Kwestie dotyczące odpowiedzialności przewoźników lotniczych za uszkodzenie lub zagubienie bagażu reguluje Konwencja Montrealska. Określa ona ogólne zasady dotyczące praw pasażerów w sytuacji, w której podczas międzynarodowych lotów linie lotnicze doprowadzą do problemów związanych z przewożonym przez nich bagażem.Zgodnie z informacją podaną przez Europejskie Centrum Konsumenckie maksymalne odszkodowanie, które można uzyskać w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia bagażu wynosi 1288 SDR ().Odszkodowanie możesz uzyskać także wtedy, gdy Twój bagaż rejestrowany zaginie i nie odnajdzie się przez 21 dni. Co ważne, roszczenie można zgłosić także w sytuacji, w której linie lotnicze opóźniają zwrot bagażu. Dodatkowo można domagać się zwrotu za koszty związane z zakupem towarów pierwszej potrzeby, które były niezbędne podczas zagubienia bagażu.Proces dochodzenia odszkodowania i zgłaszania reklamacji należy rozpocząć już na lotnisku. W pierwszej kolejności warto zwrócić się do biura reklamacji bagażowych. Dodatkowo konieczne jest złożenie pisemnej deklaracji drogą mailową, listowną lub za pomocą formularza reklamacyjnego.W reklamacji należy podać następujące informacje: szczegóły lotu, charakter roszczenia, kopię kwitu bagażowego, a także kopie paragonów dokumentujących poniesione koszty oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać wysłane odszkodowanie.Dla przebiegu całego procesu bardzo istotny jest czas złożenia deklaracji. I tak, w przypadku uszkodzenia bagażu mamy na to 7 dni, w przypadku opóźnienia 21 liczonych od momentu dostarczenia. Regulacje nie podają jednak jaki jest czas zgłoszenia zagubienia bagażu, jednak rekomendowane jest zrobienie tego niezwłocznie po zaistnieniu danej sytuacji.Niestety często zdarza się, że przewoźnicy lotniczy zasłaniają się przepisami i nie są zbyt skłonni do wypłaty odszkodowań za zagubienie lub zniszczenie bagażu. Wówczas warto znać swoje prawa i podjąć stosowne działania, aby uzyskać należne nam środki. Konwencja Montrealska wyraźnie bowiem zaznacza, że prawo stoi po stronie pasażera.Trzeba pamiętać też, że jesli podczas podróży przytrafił się zakłócony lot, możesz domagać się odszkodowania od linii lotniczych . Warto wówczas skorzystać z pomocy firmy specjalizujących się w prawie lotniczym, jak AirCashBack.