UOKiK wybrał najlepsze proszki do prania kolorów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprezentował wyniki pierwszego testu z serii #UOKiKtestuje. Tym razem pod lupę wzięto jakość proszków do prania. Która marka wypadła najlepiej? Co wybrać z szerokiej gamy piorących detergentów? Oto, co udało się ustalić.

Jak badano jakość proszków do prania?

Jak wybrano najlepsze proszki do prania?

Skuteczność usuwania plam jest uzależniona głównie od rodzaju zabrudzenia. W tej kategorii najbardziej efektywny okazał się proszek Persil Color.

Porady dla konsumentów - wybierając proszek, zwróć uwagę na:

masę netto proszku lub deklarowaną liczbę prań . Nie sugeruj się wielkością opakowania , ponieważ producenci często wkładają swój produkt do większych pojemników, aby sprawiać wrażenie, że jest go więcej. Przed zakupem sprawdź cenę jednostkową , czyli za 1 kg lub 100 g – znajdziesz ją na wywieszce na półce w sklepie.

. Nie sugeruj się , ponieważ producenci często wkładają swój produkt do większych pojemników, aby sprawiać wrażenie, że jest go więcej. Przed zakupem sprawdź , czyli za 1 kg lub 100 g – znajdziesz ją na wywieszce na półce w sklepie. etykietę i ustal optymalne dozowanie , bo od tego będą zależały efekty prania. Zbyt duża ilość proszku może doprowadzić do zacieków na ubraniach i zalegania resztek proszku w pralce. Zwróć uwagę na twardość wody (sprawdź stronę swojego przedsiębiorstwa wodociągów), stopień zabrudzenia, ilość ubrań oraz pojemność pralki . Twarda woda i mocno zabrudzone ubrania wymagają większej ilości detergentu.

, bo od tego będą zależały efekty prania. Zbyt duża ilość proszku może doprowadzić do zacieków na ubraniach i zalegania resztek proszku w pralce. Zwróć uwagę na (sprawdź stronę swojego przedsiębiorstwa wodociągów), stopień zabrudzenia, ilość ubrań oraz . Twarda woda i mocno zabrudzone ubrania wymagają większej ilości detergentu. koncentrację substancji aktywnych (głównie środki powierzchniowo czynne) - zwiększają wydajność produktu, który w mniejszym opakowaniu wystarcza na większą liczbę prań. Pod jednym warunkiem – stosuj się do wskazówek producenta i odpowiednio dozuj proszek. Zbyt duża ilość detergentu nie poprawi jakości prania, za to może negatywnie wpłynąć na twoje zdrowie i środowisko naturalne.

Ogólną jakość proszków do prania oceniono na podstawie badań laboratoryjnych, w których trzem parametrom przypisano określone wartości:W ten właśnie sposób powstał ranking jakości, którego czołowa "piątka" prezentuje się następująco:Do badań wytypowano 10 proszków do koloru na podstawie rozeznania rynku, które przeprowadziła Inspekcja Handlowa . Proszki zakupiono w sklepach sieciowych, lokalnych i dyskontach. Badania wykonali pracownicy akredytowanego laboratorium UOKiK w Łodzi. Trwały one od sierpnia do września. Proszki przeszły w sumie 290 testów, podczas których uzyskano 7 450 różnych wyników cząstkowych.Aby sprawdzić, jak proszki usuwają plamy, pracownicy laboratorium UOKiK wykorzystali gotową dzianinę bawełnianą z zestawemOceniono także, czy proszki utrzymują intensywność koloru i czy chronią biel (czyli jeśli pierzemy biało-czarny koc, to czy jasny kolor pozostanie bez zmian), a ponadto czy ich stosowanie nie pogarsza wytrzymałości pranych tkanin.. W tej kategorii najbardziej efektywny okazał się proszek Persil Color (najlepiej usunął 7 z 15 rodzajów plam, najwięcej ze wszystkich przebadanych produktów). Pozytywnym wnioskiem z badania jest to, że żaden przebadany detergent nie powoduje utraty intensywności barw.Wpływ proszków na utrzymanie kolorów jest porównywalny, ale najlepiej sprawdziły się w tej kategoriiWszystkie proszki dobrze chronią biel wi uniemożliwiają jej zafarbowanie przez inne kolorowe ubrania. Gorzej wypadają przy praniui tu występują między nimi większe rozbieżności. Najskuteczniej biel chroniąTkaniny po praniu nie zmieniły wytrzymałości – niezależnie od proszku, a masa każdego proszku jest zgodna z deklaracją na opakowaniu.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że wszelkie zastrzeżenia dotyczące oznakowania, jakości i bezpieczeństwa produktów można zgłaszać w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.