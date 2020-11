UOKiK wybrał najlepsze tabletki do zmywarki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił rezultaty drugiego z serii badań #UOKiKtestuje, podczas którego wyłoniono z dostępnej na rynku oferty najlepsze tabletki do zmywarki. Który producent i marka wypadły najlepiej? Oto, co udało się ustalić podczas kontroli ich jakości.

Jak wybrano najlepsze tabletki do zmywarki?

Co sprawdzano?

zaschniętą owsiankę, która podczas mycia zachowuje się podobnie jak zabrudzenia z innych gęstych i kleistych potraw bogatych w skrobię, takich jak kasze, makarony, ziemniaki czy ryż;

przypalone mleko, aby sprawdzić, jak tabletki do zmywarki radzą sobie ze zmywaniem mocno przywierających potraw, takich jak jajecznica, omlet czy sosy;

osady z kawy czy herbaty.

Co stwierdzono?

RANKING JAKOŚCI

UOKiK uznał, że dla konsumenta najważniejszą cechą tabletki jest skuteczność mycia. Zsumował więc wszystkie wyniki usuwania zabrudzeń dla każdej marki i wyciągnął średnią.



Na tej podstawie stworzył ranking jakości, w którym liderem okazał się Finish. Podobnie dobre wyniki uzyskały marki Filip oraz W5. Kolejne w rankingu były tabletki Ludwik.

Porady dla konsumentów:



1. Porównaj ceny

2. Woda twarda czy miękka?

3. Ekologia

4. Możesz liczyć na pomoc Inspekcji Handlowej

Wkładając naczynia do zmywarki, liczymy najczęściej, że lśnić będą one czystością. Tę ostatnią gwarantują nam rozliczni producenci specjalistycznych tabletek myjących, którzy dodatkowo przekonują nas o właściwościach nabłyszczających swoich produktów i ich zbawiennym wpływie na kondycję maszyny. Czy ich obietnice znajdują pokrycie w rzeczywistości? Czy kupowane przez Polaków tabletki do zmywarki radzą sobie z zabrudzeniami, chroniąc przy tym zmywarkę przed kamieniem i osadami?Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono 60 testów, w rezultacie których uzyskano 750 wyników. UOKiK prezentuje wyniki najnowszego badania. Poprzednie brało pod lupę proszki do prania kolorów , a za miesiąc ma zamiar wziąć na warsztat płyny do mycia naczyń.W czasie kontroli testom poddano 10 najpopularniejszych marek tabletek do zmywarki wytypowanych na podstawie rozeznania rynku, które przeprowadziła dla nas Inspekcja Handlowa w supermarketach, dyskontach i drogeriach. Trzy z nich to marki własne: Lewiatana, Biedronki i Lidla.Wszystkie zbadane tabletki do zmywarki mają formułę wielofunkcyjną, głównie „all in one” (pol. wszystko w jednym) – czyli oprócz standardowych funkcji myjących posiadają dodatkowe, wskazane przez producenta właściwości np. nabłyszczanie czy zmiękczanie wody.Badania wykonali pracownicy akredytowanego laboratorium UOKiK w Bydgoszczy we wrześniu. Tabletki przeszły w sumie 60 różnych testów, podczas których uzyskaliśmy 750 wyników cząstkowych.Zbadaliśmy, w jaki sposób tabletki do zmywarki radzą sobie z kilkoma rodzajami zabrudzeń pozostawionych na różnych naczyniach przez 3, 24 oraz 72 godziny. Wybraliśmy popularne zabrudzenia, powszechnie uważane za trudne do usunięcia:Oceniliśmy również, czy masa netto i liczba tabletek są zgodne z deklaracją producenta na etykiecie, czy produkt rozpuszcza się całkowicie w trakcie mycia oraz czy nie pozostawia smug i nadaje naczyniom połysk.Testy pokazały, że efektywność mycia zależy od rodzaju zabrudzenia oraz czasu, na który pozostawiliśmy brudne naczynia. Im dłużej czekają one na umycie, tym gorzej tabletki radzą sobie z usunięciem zabrudzeń. Po 3 godzinach średnia skuteczność mycia wyniosła 96 proc. Jeżeli naczynia czekały na zmywanie jeden dzień, skuteczność spadała do 89 proc. Kolejne 2 dni zmniejszały ją do niecałych 84 proc.Najlepsze w działaniu okazały się tabletki do zmywarki marki Finish - usunęły wszystkie zabrudzenia, nawet te trzydniowe, ze 100-procentową skutecznością. Niemalże równie dobrą skutecznością wykazały się Filip i W5. Najgorzej z brudem poradziły sobie tabletki marki Kraft – pozbyły się zabrudzeń w niecałych 80 proc.Z badań wynika, że najłatwiejsze do usunięcia były osady z kawy, najtrudniejsze - zabrudzenia z przypalonego mleka.Wszystkie badane tabletki do zmywarki świetnie rozpuszczały się podczas mycia, nie pozostawiały smug, a naczynia były błyszczące po wyjęciu ze zmywarki. Dużym zaskoczeniem okazała się liczba tabletek w opakowaniu – niektórzy producenci zapakowali ich mniej (Ludwik) lub więcej (Brilly, Sunlight) niż wskazywali na etykiecie. Z kolei masa netto każdego zbadanego produktu była zgodna z deklaracją.Obliczył również, ile wynosi koszt jednej tabletki i oceniliśmy stosunek jakości produktów do ich ceny. Okazało się, że najtańsze tabletki do zmywarki oferuje marka Big Efekt (cena za jedną tabletkę wynosi 33 grosze).Wybierając tabletki do zmywarki, zwróć uwagę, ile sztuk jest w opakowaniu. Oblicz cenę za jedną tabletkę, czyli jedno zmywanie. Znajdziesz ją również na wywieszce w sklepie. Porównaj oferty różnych firm, biorąc pod uwagę właściwości produktów. Pamiętaj, że przeważnie opłaca się kupować większe opakowania.Sprawdź twardość wody. Jeśli z kranu płynie miękka woda, być może w twoim przypadku uda się ograniczyć ilość używanych środków chemicznych stosując np. tabletki klasyczne. Dzięki temu troszczysz się o środowisko oraz taniej zmywasz, przy równie skutecznym usuwaniu zabrudzeń. Twardość wody sprawdzisz na stronie internetowej wodociągów lub samemu, kupując przeznaczone do tego testery. Informacja o tym przyda się także przy dozowaniu środków do prania oraz wszystkich substancji myjących np. szamponu, czy płynów do kąpieli.Jeśli szukasz tabletek, które nie zanieczyszczają wód na naszej planecie, wybieraj te bez fosforanów. Na szczęście coraz rzadziej występują one w produktach chemii gospodarczej. Zwróć także uwagę, czy tabletki są zapakowane w folię, która rozpuszcza się w wodzie. Dzięki temu twoje dłonie unikną kontaktu z silnymi środkami chemicznymi.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że wszelkie zastrzeżenia dotyczące oznakowania, jakości i bezpieczeństwa produktów można zgłaszać w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.