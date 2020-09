Inspekcja Handlowa zbadała baterie i akumulatory. Są nieprawidłowości?

W ostatnim kwartale minionego roku pracownicy Inspekcji Handlowej po raz kolejny ruszyli w teren, przyglądając się tym razem oferowanym przez hurtownie i sklepy akumulatorom i bateriom. Jakie nieprawidłowości dostrzegli inspektorzy?

oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i

akumulatorów,

akumulatorów, zaprojektowania i oznakowania sprzętu,

wykonywania działalności,

udzielania gwarancji.

Kliknij, aby powiekszyć fot. monticellllo - Fotolia.com Inspekcja Handlowa zbadała baterie i akumulatory Inspekcja Handlowa w 2019 roku skontrolowała 109 partii baterii, 77 partii akumulatorów oraz 42 partie sprzętu zasilanego bateriami lub akumulatorami.

skierowano do 5 przedsiębiorców wystąpienia pokontrolne w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości,

wydano 1 żądanie w celu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości,

wobec 1 osoby zastosowano pouczenia na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń,

skierowano 1 wniosek do sądu,

skierowano informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach do właściwych urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

Jak czytamy w raporcie opublikowanym na stronie UOKiK, w toku kontroli sprawdzano prawidłowość:Podczas kontroli inspektorzy IH stwierdzili nieprawidłowości u 14,8 proc. spośród 54 skontrolowanych przedsiębiorców, jednocześnie zakwestionowano jedynie 1,83 proc. wszystkich wyrobów spośród 109 partii baterii oraz 77 partii akumulatorów.W porównaniu z kontrolą IH , którą przeprowadzono rok wcześniej odnotowano zarówno mniejszą ilość nieprawidłowości stwierdzonych u kontrolowanych przedsiębiorców (o 4,4 pkt procentowych), jak również zmniejszenie liczby zakwestionowanych wyrobów (o 1,17 pkt procentowego).Podsumowując wyniki kontroli można stwierdzić, że kontrolowani przedsiębiorcy, jak również producenci i importerzy, których wyroby były kontrolowane w zdecydowanej większości przestrzegają postanowień ustawy o bateriach i akumulatorach W większości ujawnione w toku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości dotyczyły naruszeń prawa występujących powszechnie również w innych obszarach rynku, tj. treści kart gwarancyjnych. Nieprawidłowości dotyczące zapisów w kartach gwarancyjnych niezgodnych z wymaganiami Kodeksu cywilnego to wynik zaniedbania ze strony wprowadzającego produkty do obrotu.W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli podjęto m. in. następujące działania:W toku kontroli u sprzedawców hurtowych pobrano również 21 partii baterii oraz akumulatorów, które poddano badaniom w Laboratorium UOKiK w Łodzi. Zawartość kadmu, ołowiu i rtęci, nie dała podstaw do zakwestionowania próbek.