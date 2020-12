UOKiK wybrał najlepsze płyny do naczyń. W 66 szczegółowych testach uzyskano ponad 2000 cząstkowych wyników, na podstawie których stwierdzono, że najskuteczniejszy na rynku jest jeden z produktów marki Fairy. Dobre wyniki uzyskały również Pur i Ludwik.

Jak wybrano najlepsze płyny do mycia naczyń?

Co sprawdziliśmy?

RANKING JAKOŚCI

Zdolność myjąca

Zdolność emulgowania

pH

Zawartość netto

Możesz liczyć na pomoc Inspekcji Handlowej

Stając przy kuchennym zlewie, liczymy najczęściej, że myte sztućce, garnki i talerze lśnić będą czystością. Tę ostatnią gwarantują nam rozliczni producenci płynów do naczyń. Czy ich obietnice znajdują pokrycie w rzeczywistości? Czy kupowane przez Polaków detergenty radzą sobie z zaschniętym na patelni tłuszczem?Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono 66 testów, w rezultacie których uzyskano 2 270 wyników. Badania wykonali pracownicy akredytowanych laboratoriów UOKiK w Bydgoszczy oraz w Łodzi we wrześniu i październiku 2020 roku.Warto przypomnieć, że poprzednie badania UOKiK brały pod lupę proszki do prania kolorów oraz tabletki do zmywarki. Przetestowaliśmy 10 najpopularniejszych marek płynów do zmywania, wytypowanych na podstawie rozeznania rynku, które przeprowadziła Inspekcja Handlowa w supermarketach, dyskontach i drogeriach.Cztery z nich to marki własne: Lewiatan, Lidl oraz dwie z sieci Biedronka. Wszystkie płyny, zgodnie z przyjętymi założeniami, zawierały od 5 do 15 proc. anionowych środków powierzchniowo czynnych oraz poniżej 5 proc. niejonowych środków powierzchniowo czynnych i/lub amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych.W trakcie badania UOKiK przyjrzano się kilku kluczowym parametrom wpływającym na jakość i komfort zmywania. Po pierwsze, zbadano zdolność myjącą płynów, czyli ich skuteczność w usuwaniu zabrudzeń. Po drugie, testowano zdolność emulgowania tłuszczów, która przesądza o sile działania detergentu w walce z tłustymi naczyniami. Po trzecie, sprawdzanoodczyn pH produktów, którego wartość wpływa na stan skóry dłoni.Ponadto, analitycy UOKiK oszacowali, ile wynosi koszt pojedynczego zmywania i jednego litra (lub kilograma) płynu, a także ocenili stosunek jego jakości do ceny. Zweryfikowali również, czy deklaracja producenta dot. zawartości netto (masy lub objętości) produktu jest zgodna z rzeczywistością.Na podstawie badań laboratoryjnych oceniono ogólną jakość płynów. Trzem parametrom przypisano określone wartości: 60 proc. - zdolność myjąca, 35 proc. - zdolność emulgowania tłuszczów, 5 proc. - wartość pH. W ten sposób utworzono ranking jakości, w którym pierwsze miejsce zajęły Fairy cytryna, Pur Sekrety Kucharza Soda Effect oraz Ludwik cytrynowy, zdobywając 5 gwiazdek. Kolejny w rankingu był Kraft cytrynowy, otrzymując 4 gwiazdki.Obliczono również ile wynosi koszt jednego zmywania i oceniliśmy stosunek jakości produktów do ich ceny. Okazało się, że najtaniej zmywa się w Tymku: jedno zmywanie = jeden grosz.Jak wyglądały badania laboratoryjne?Badacze nanieśli na białe, płaskie talerze mieszankę sporządzoną z mleka w proszku, żółtek w proszku, mąki pszennej, margaryny i wody. Swoją konsystencją przypominała ona surowe ciasto naleśnikowe. Zabrudzone naczynia pozostawiliśmy na 24 godziny w temperaturze pokojowej.Proces mycia powtarzano w trzech seriach, po 30 sztuk talerzy, dla każdego badanego płynu. Detergent dawkowano zgodnie z procedurą badawczą, uwzględniając zalecenia producenta. We wszystkich przypadkach warunki mycia były takie same: wykorzystano wodę wodociągową o zbliżonym poziomie twardości i temp. 45 st. C, niepoddaną procesowi zmiękczania.Po umyciu i wysuszeniu talerze zanurzono w roztworze jodu dla ułatwienia obserwacji. Wygląd talerzy oceniono, zliczając plamy oraz zacieki na każdym z nich, przyznając określoną liczbę punktów.Do wody z płynem do mycia naczyń dodawano dawki zabarwionego oleju rzepakowego. Jeśli powstawała jednolita emulsja, dokładano kolejną porcję oleju, aż do momentu, gdy przestawała się tworzyć. Im więcej gramów tłuszczu płyn jest w stanie zemulgować — tym lepiej radzi sobie w walce z tłustymi zabrudzeniami.Wartość pH sprawdzono przy użyciu tzw. pehametru, zanurzając elektrodę w wodzie z płynem do zmywania. Pomiar pH mówi nam o odczynie produktu w skali od 0 do 14, czyli o jego kwasowości (od 0 do 7) lub zasadowości (od 7 do 14). Odczyn zdrowej skóry wynosi 5-6, czyli jest lekko kwaśny. Środki mające z nią kontakt powinny mieć podobne do niej pH.Wyznaczono masę produktu z opakowaniem (masa brutto), a następnie masę samego opakowania (tara), po całkowitym usunięciu zawartości. Masę netto obliczano jako różnicę obu tych wielkości. Objętość netto weryfikowaliśmy poprzez bezpośredni pomiar objętości płynu w cylindrze miarowym.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że wszelkie zastrzeżenia dotyczące oznakowania, jakości i bezpieczeństwa produktów można zgłaszać w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.