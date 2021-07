Inspekcja Handlowa zbadała foteliki samochodowe. Są nieprawidłowości

Przewożenie dziecka w samochodzie to kwestia, która wymaga szczególnej uwagi. Zgodnie z aktualnymi przepisami, w specjalnych fotelikach powinny podróżować wszystkie dzieci, których wzrost nie przekracza 150 cm. Czy jednak dostępne w polskich sklepach foteliki samochodowe gwarantują naszym pociechom bezpieczeństwo? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają wyniki kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową. Oto, co udało się ustalić w jej trakcie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wypadła przeprowadzona przez Inspekcję Handlową kontrola fotelików samochodowych?

Jakie nieprawidłowości pojawiały się najczęściej?

Na co zwrócić szczególną uwagę kupując i użytkując fotelik samochodowy?



USTALENIA KONTROLI - NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrola posiadania świadectwa homologacji oraz oznakowania

roku produkcji – 1 partia,

wymaganej treści: „UWAGA – NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ZWRÓCONYCH PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY, JEŚLI WAGA DZIECKA NIE PRZEKRACZA… (należy sprawdzić w instrukcji)” - w przypadku urządzeń przytrzymujących dla dzieci, które można zainstalować przodem lub tyłem do kierunku jazdy – 4 partie,

- w przypadku urządzeń przytrzymujących dla dzieci, które można zainstalować przodem lub tyłem do kierunku jazdy – 4 partie, systemu zaczepu – 1 partia,

kategorii fotela „uniwersalne”, „półuniwersalne” – 1 partia,

treści instrukcji – 3 partie.

PORADY

Przed użyciem urządzeń przytrzymujących dzieci w pojazdach samochodowych – (fotelików, podstawek na siedzenia) zawsze zapoznaj się z oznaczeniami na wyrobie oraz załączoną instrukcją.

Sprawdź przed zakupem, czy wyroby posiadają odporne na zużycie tabliczki lub oznakowanie znakiem homologacji, który składa się z okręgu otaczającego literę

„E”, po którym następuje numer wskazujący kraj, który udzielił homologacji oraz numeru homologacji. Na tabliczce powinny znajdować się symbole dodatkowe: słowo(-a): „uniwersalne”, „zastrzeżone”, „półuniwersalne” lub „tylko dla niektórych pojazdów” w zależności od kategorii urządzenia przytrzymującego, zakres wagowy, dla którego zaprojektowano urządzenie przytrzymujące dla dzieci, tj. 0–10 kg; 0–13 kg; 9–18 kg; 15–25 kg; 22–36 kg; 0–18 kg; 9–25 kg; 15– 36 kg; 0–25 kg; 9–36 kg; 0–36 kg.

Urządzenia przytrzymujące dzieci w pojazdach samochodowych (foteliki, podstawki na siedzenia) powinny być oznaczone nazwą, inicjałami lub znakiem towarowym producenta.

Zwróć uwagę, czy na jednej z części urządzenia wykonanej z tworzywa sztucznego (szkielet urządzenia, osłona przed uderzeniem, poduszka podwyższająca itp.), z wyjątkiem pasa (pasów) lub szelek bezpieczeństwa, jest uwidoczniony w sposób wyraźny (i trwały) rok produkcji.

Jeżeli kupujesz urządzenie przytrzymujące, które będzie używane w połączeniu z pasem bezpieczeństwa dla dorosłych, zwróć uwagę, czy posiada ono oznakowanie prawidłowego ułożenia taśmy tapicerskiej za pomocą rysunku umieszczonego na stałe na urządzeniu przytrzymującym.

W przypadku urządzeń mocowanych tyłem do kierunku jazdy powinna być umieszczona tabliczka (w języku polskim) na widocznej powierzchni wewnętrznej (w tym skrzydłach bocznych przy głowie dziecka), w przybliżeniu w miejscu, gdzie leży głowa dziecka w urządzeniu przytrzymującym, zawierająca ostrzeżenie: „NIE UMIESZCZAĆ siedzenia dla dziecka zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu z poduszką powietrzną. Grozi to ŚMIERCIĄ LUB POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA”.

Ponadto urządzenia przytrzymujące dla dzieci, które można zainstalować przodem lub tyłem do kierunku jazdy, powinny posiadać w oznakowaniu następujący tekst: „UWAGA – NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ZWRÓCONYCH PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY, JEŚLI WAGA DZIECKA NIE PRZEKRACZA .......... (Należy odnieść się do instrukcji).

Ładna pogoda, znoszenie obostrzeń związanych z epidemią covid-19 i nadchodzące wakacje sprzyjają podróżom. Częściej poruszamy się po drogach publicznych pojazdami samochodowymi pokonując znaczne odległości. W podróży towarzyszą nam dzieci i niezbędne dla zapewnienia im bezpieczeństwa są foteliki samochodowe czy specjalne podstawki na siedzenia.Urządzenia przytrzymujące dzieci w pojazdach samochodowych – foteliki samochodowe, czy podstawki na siedzenia, zgodnie z przepisami podlegają obowiązkowi uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych poprzez wydanie świadectwa homologacji.Organem kontrolującym tego typu wyroby, w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych, jest Inspekcja Handlowa.Zgodnie z Planem Kontroli Inspekcji Handlowej na 2021 rok, Inspekcja Handlowa od marca do maja 2021 r. na terenie całego kraju przeprowadziła 12 kontroli, których celem było sprawdzenie, czy przedmioty wyposażenia lub części przeznaczone dla konsumentów (w tym urządzenia przytrzymujące dzieci w pojazdach samochodowych – foteliki samochodowe, podstawki na siedzenia) posiadają potwierdzenie spełniania wymagań technicznych poprzez wydanie świadectwa homologacji.Kontrole przeprowadzono u 12 przedsiębiorców. Ponadto wszczęto 2 kontrole, w toku których wytypowano 6 partii wyrobów do oceny (postępowania trwają).Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców.Sprawdzono łącznie 39 partii produktów – fotelików (w przypadku 6 partii – kontrole trwają), z czego (z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości) zakwestionowano 6 partii (15,4 proc. badanych).Oceniane 33 partie fotelików posiadało świadectwa homologacji. W odniesieniu do 6 partii – ocena w toku. W przypadku 1 świadectwa homologacji stwierdzono błąd w oznaczeniu "Approval Mark", tj. wpisano błędny numer.Przedmioty wyposażenia lub części przeznaczone dla konsumentów zbadano również pod kątem oznakowania, kwestionując 6 partii produktów w tym, m.in. z powodu braku informacji dot.:Niektóre produkty nie miały kilku z wymaganych informacji.W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano 3 wystąpienia pokontrolne do podmiotów wprowadzających kwestionowane wyroby wskazując na stwierdzone nieprawidłowości.Wszystkie wyroby zostały wstrzymane od obrotu do czasu dokonania czynności naprawczych.Wszystkie informacje muszą być podane w języku polskim.