UOKiK: najlepsze proszki do prania białych tkanin

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił rezultaty kolejnego z serii badań #UOKiKtestuje, podczas którego z dostępnej na rynku oferty wybrano najlepsze proszki do prania białych tkanin. W czym prać, aby biel pozostawała bielą?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się zestawienie najlepszych proszków do prania białych tkanin?

Które produkty najlepiej sprawdzą się do usuwania plam z trawy, a które do zabrudzeń z czekolady?

Czy testowane proszki wpływają na kurczliwość tkaniny?



Jak wybrano proszki?

Jak badano jakość proszków do prania?

Usuwanie plam – w jakim stopniu proszek usunął różne rodzaje zabrudzeń?

– w jakim stopniu proszek usunął różne rodzaje zabrudzeń? Wytrzymałość tkaniny - czy zastosowanie określonego proszku miało wpływ na osłabienie tkaniny?

- czy zastosowanie określonego proszku miało wpływ na osłabienie tkaniny? Kurczenie się tkaniny – czy pranie w określonym proszku wpłynęło na zmianę wymiarów tkaniny?

– czy pranie w określonym proszku wpłynęło na zmianę wymiarów tkaniny? Masa netto – zgodność rzeczywistej masy.

Ocena wyników stopnia usunięcia plam w procesie prania przez poszczególne proszki

Make-up (podkład w płynie)

Curry

Czerwone wino

Sos spaghetti

Krew

Lody czekoladowe

Torf

Herbata

Sok z marchwi

Trawa

Smalec

Deser owocowy dla niemowląt

Glina

Masło

Zużyty olej mineralny

Skuteczność usuwania plam zależy głównie od rodzaju zabrudzenia. W tej kategorii najbardziej efektywny okazał się proszek Domol Vollwaschmittel (marka własna Rossman, najlepiej usunął 5 z 15 rodzajów plam - najwięcej ze wszystkich przebadanych produktów). Dobrą skutecznością wykazały się również proszki Formil Active (marka własna Lidl) oraz Tandil Classic (marka własna Aldi). Najtaniej wypierzemy w proszku Ultra – koszt proszku na jedno pranie wyniósł 36 groszy.

Porady dla konsumentów

Wybierając proszek, warto przyjrzeć się informacjom podanym na opakowaniu a przy praniu stosować się do pewnych reguł, aby podtrzymywać trwałość i atrakcyjny wygląd ubrań czy innych tkanin, ale też chronić środowisko. Nasi specjaliści przygotowali garść porad, które pomogą konsumentom nie tylko wybrać proszek do bieli, ale również cieszyć się z dłuższego użytkowania posiadanych rzeczy oraz niższego kosztu wykonania prania. To ważne aspekty służące tak budżetowi domowemu, jak i środowisku naturalnemu – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Możesz liczyć na pomoc Inspekcji Handlowej

