Ferie zimowe - te prawa konsumenta warto znać

16 stycznia zaczynają się ferie zimowe. Z tej okazji Europejskie Centrum Konsumenckie, działające przy UOKIK, zebrało porady dla konsumentów, które mogą się okazać przydatne w tym okresie. Znajomość jakich praw będzie nam potrzebna podczas zimowych wyjazdów?

Uszkodzone narty...

Podróżowałem na narty do Włoch, po przylocie okazało się, że są przełamane – nie nadawały się do jazdy. Zgłosiłem to na lotnisku, po powrocie z 2-tygodniowego urlopu wysłałem reklamację – linia lotnicza nie chce mi oddać pieniędzy.

Jan

Jak przewozić sprzęt sportowy?

Na lotnisku kazano mi spakować buty narciarskie do bagażu rejestrowanego. Dobrze, że go miałam. Czy linia lotnicza może tak postąpić, skoro wykupiłam bagaż sportowy, a narty i buty przecież się do niego zaliczają.

Maria

Jakie opony zimą?

Nie zmieniłem jeszcze opon na zimowe. Rzadko jeżdżę samochodem. Wybieramy się z rodziną na ferie samochodem za granicę – chcemy pozwiedzać, pogoda wskazuje, że ma nie padać, czy muszę mieć opony zimowe w innym kraju UE?

Sebastian

Drogie narty a transport lotniczy

Mam bardzo drogi sprzęt sportowy, czy powinnam wykupić ubezpieczenie, jeżeli chcę go przewieść samolotem?

Karol

Zgłoś wartość bagażu na lotnisku pracownikowi przyjmującemu bagaż. Po tym należy spisać specjalną deklarację wartości bagażu. Może to się wiązać z dodatkową opłatą.

Wykup ubezpieczenie. Dokładnie zapoznaj się z jego warunkami. Upewnij się m.in., jaka jest granica odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz jakie są wyłączenia.

Dowód osobisty za narty?

Jakiś czas temu wypożyczałam narty i poproszono mnie o zastaw w formie dowodu. Czy to jest bezpieczne?

Patrycja

Pogoda się popsuła – po co mi skipass?

Kupiłem 3 dniowy karnet. Stok jednak był jednego dnia nieczynny przez wichurę. Nie dostałem zwrotu pieniędzy, czy to jest zgodne z prawem?

Zuzanna

Czy karta EKUZ jest płatna?



#FerieZimowe z UOKiK

Pomoc konsumentom

Nie możesz porozumieć się z linią lotniczą, ośrodkiem narciarskim, czy hotelem. Zarówno w Polsce, jak i w UE możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy organizacji konsumenckich. Upewnij się, gdzie jest zarejestrowana linia lotnicza, z którą toczysz spór, wyślij reklamację – jeżeli zostanie ona odrzucona lub nie dostaniesz odpowiedzi w ciągu 30 dni – zgłoś się po bezpłatną pomoc!







Konsument właściwie zareagował na lotnisku – zgłosił szkodę w biurze reklamacji bagażowych, pobrał raport PIR, który zaświadcza, że ma problem bagażowy, ale nie wysłał reklamacji w terminie! W przypadku uszkodzenia bagażu (narty i deska snowboardowa to też bagaż), reklamację wyślij w ciągu 7 dni. Nie zwlekaj do powrotu z urlopu.Konsument poza zwrotem pieniędzy za uszkodzone narty mógł się domagać zwrotu za sprzęt, który był zmuszony wypożyczyć w czasie pobytu!Zasady w tym przypadku ustala przewoźnik. Informacji nt. przewozu/pakowania i zabezpieczenia sprzętu narciarskiego należy szukać w Ogólnych Warunkach Przewozu danej linii lotniczej. Jeżeli nie jesteś pewna/y skontaktuj się z przewoźnikiem obsługującym dany lot.W niektórych krajach np. Bułgarii, Chorwacji, Litwie, Łotwie, Słowenii, czy Słowacji posiadanie opon zimowych lub całorocznych jest obowiązkowe w konkretnych terminach. Inne krają stosują nakazy uzależnione np. od pogody lub znaków drogowych. Przed podróżą samochodową po Europie – szczególnie zimą, warto zmienić opony na zimowe. Pamiętaj, że przepisy w danym kraju obowiązują nie tylko obywateli, ale również kierowców korzystających z zagranicznych dróg.Górna granica odpowiedzialności linii lotniczej za bagaż to ponad 7 tyś. złotych (1288 SDR). Jeżeli Twój sprzęt jest wart więcej masz dwie możliwości:W taki sposób Twoje dane osobowe mogą zostać skradzione. Nie przekazuj dokumentu tożsamości obcej osobie – nawet wypożyczalni. Opisana praktyka jest niedozwolona. Nie zgadzaj się również na kopiowanie dokumentu tożsamości. Istnieją inne możliwości zabezpieczenia interesu wypożyczalni – może np. pobrać kaucję pieniężną lub spisać niezbędne informacje z dokumentu.Kupując karnet zgadzasz się na Ogólne Warunki oferowane przez ośrodek. Dlatego zapoznaj się z nimi dokładnie – niezależnie od tego, czy korzystasz ze stoku w Polsce, czy w innym kraju. Nawet jeżeli pogoda popsuje plany (np. na stoku zakwitną przebiśniegi lub odwrotnie śnieżyca uniemożliwi zjazdy) warto dochodzić swoich praw. Zwrot pieniędzy może być w tym przypadku uzależniony od konkretnej sytuacji. Warto jednak sprawdzić w regulaminie, jakie możliwości wtedy oferuje ośrodek (np. zjazd na innym stoku lub przedłużenie karnetu).Jeżeli jednak wina będzie leżała po stronie operatora stoku np. wyciąg przestanie działać, wtedy możesz domagać się zwrotu pieniędzy za dni, w których nie mogłeś/aś korzystać z karnetu.Nie, wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne. EKUZ ułatwia korzystanie z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dzięki tej karcie masz prawo do niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, na takich samych zasadach, jak obywatele tego państwa. Jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to także dla Ciebie będzie ona częściowo odpłatna.