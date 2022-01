Prawa konsumenta a wyjazd na narty

17 stycznia rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych. DLa tych, którzy wybierają się na narty, Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało porady, jak przewozić sprzęt sportowy i jak reklamować różne niedociągnięcia związane w wyjazdami.

Wyjazd na narty samolotem

Upewnij się, jak bagaż sportowy powinien być zapakowany. Informacji szukaj w Ogólnych Warunkach Przewozu danej linii lotniczej. Zasady przewozu mogą się różnić w zależności od przewoźnika. Upewnij się, co dokładnie możesz przewieźć w ramach bagażu sportowego. Być może buty będziesz musiał nadać w bagażu rejestrowanym.

Nie przewoź nart lub snowboardu w bagażu rejestrowanym! W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu, linia może odmówić wypłaty odszkodowania.

Niektóre linie umożliwiają przewóz nart lub deski snowboardowej bez dodatkowych kosztów. Przewoźnicy niskobudżetowi najczęściej pobierają opłaty. Jeżeli kiedyś przewoziłeś sprzęt sportowy bezpłatnie – to wcale nie musi oznaczać, że tak jest obecnie. Dowiedz się, jaki cennik obowiązuje. Pamiętaj! Na lotnisku opłata często jest wyższa - dlatego wykup usługę wcześniej.

Twój sprzęt nie doleciał? Zgłoś to na lotnisku i pobierz raport PIR. Jeżeli narty dotrą do Ciebie z opóźnieniem, w czasie oczekiwania możesz wypożyczyć sprzęt sportowy. Linia lotnicza powinna zwrócić wówczas pieniądze. Zachowaj rachunek, a następnie wyślij pisemną reklamację w ciągu 21 dni!

Twój sprzęt został uszkodzony w czasie podróży? Zgłoś to na lotnisku i zachowaj raport PIR. Zażądaj zwrotu pieniędzy za naprawę sprzętu. Zachowaj rachunek i wyślij pisemną reklamację w ciągu 7 dni. Po tym czasie linia lotnicza może odmówić wypłaty odszkodowania.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak przewozić narty w samolocie?

Wyjazd na narty pociągiem

Bagaż sportowy w pociągu najczęściej przewieziemy bezpłatnie.

Sprzęt sportowy powinien być ulokowany nad siedzeniem pasażera, jeżeli nie ma tam miejsca – zapytaj pracownika pociągu, gdzie masz go umieścić. Pamiętaj, jeżeli pracownik wskaże Ci miejsce poza polem Twojego widzenia, wówczas to on przejmuje odpowiedzialność za bagaż.

Niedziałający wyciąg

Podróż samochodem – sprawdź opony

Hotel

Sprawdź obostrzenia

EKUZ

Pomoc i porady

Jeśli planujesz przewozić sprzęt sportowy w samolocie, pamiętaj o kilku zasadach:Podczas podróży pociągiem pasażerowie najczęściej sami są odpowiedzialni za swój bagaż.Co warto wiedzieć?Jeżeli zapłaciłeś za tygodniowy skipass, z którego nie możesz skorzystać - masz prawo uzyskać zwrot pieniędzy za dni, podczas których wyciąg nie działał.Przed zakupem zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.Planujesz podróż samochodem? Przed wyjazdem zmień opony na zimowe.Przykładowo w Austrii, Niemczech, czy w Czechach opony zimowe są obowiązkowe w warunkach zimowych. Na Słowacji lub w Bułgarii obowiązek ten jest niezależny od warunków panujących na drodze. W Bułgarii samochody osobowe muszą jeździć na oponach zimowych od 15 listopada do 1 marca, a na Słowacji od 15 listopada do 15 marca. We Włoszech i we Francji zimowe wyposażenie auta jest obowiązkowe w wyznaczonych regionach/gminach.Po przyjeździe do hotelu okazało się, że nie jest zgodny z ofertą. Zgłoś to od razu obsłudze. Jeżeli hotel nie zapewni prawidłowej usługi – możesz to reklamować. Zadbaj w tym celu o dowody (zrób zdjęcia/nagraj film). Warto pamiętać, aby reklamację wysłać w formie pisemnej. Jeżeli zarezerwowałeś nocleg na portalu pośredniczącym – skargę wyślij również tam.Przed wyjazdem/ wylotem upewnij się, jakie przepisy wjazdowe obowiązują w kraju, do którego podróżujesz. Aktualne informacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.W przypadku podróży po Europie przydatna może się również okazać strona: https://reopen.europa.eu/pl.Przed wyjazdem wyrób Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument unijny, potwierdzający Twoje prawo do bezpłatnego leczenia. Jeżeli masz już kartę, sprawdź, czy wciąż jest ważna. Dowiedz się więcej na: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/Jeżeli podczas ferii Twoje prawa konsumenta zostaną złamane, zgłoś się po poradę lub pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które działa przy UOKiK.ECK zajmuje się pomocą konsumentom w sporach z przedsiębiorcami z innego kraju UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii. Więcej: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/