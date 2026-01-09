Praca na mrozie: Kiedy pracownik może odmówić pracy przy niskich temperaturach?

Gdy latem pracodawcy muszą zapewnić pracownikom chłodne napoje i klimatyzację, to zimą - przy drastycznie niskich temperaturach - wiele firm nie jest przygotowanych na wdrożenie odpowiednich standardów. Praca na mrozie może być niebezpieczna, a pracownicy coraz częściej pytają, czy mogą odmówić wykonywania obowiązków, gdy warunki zagrażają ich zdrowiu. Jakie temperatury są dopuszczalne w miejscu pracy, co powinien zapewnić pracodawca, a kiedy pracownik ma prawo odmówić pracy?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie minimalne temperatury powinny panować w miejscu pracy zimą i jakie są wyjątki od tej reguły.

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy przy niskich temperaturach.

Kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy z powodu mrozu i jakie są tego konsekwencje.

Jakie środki ochrony powinny być zapewnione pracownikom pracującym na zewnątrz.

Jakie prawa przysługują pracownikom wykonującym pracę plenerową zimą.

Temperatura – nie tylko wysoka – może usprawiedliwiać fakt, że praca nie będzie danego dnia wykonywana

Kiedy pracownik może odmówić pracy?