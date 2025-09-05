Kiedy w transporcie lotniczym trzeba otwierać tranzyt? Praktyczny poradnik dla agentów i spedytorów © wygenerowane przez AI

W transporcie lotniczym każdy szczegół ma znaczenie - od odpowiedniego planowania rejsu po dopilnowanie formalności celnych. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań w pracy spedytorów, agentów handlingowych i przewoźników jest: kiedy właściwie trzeba otworzyć tranzyt? Choć odpowiedź wydaje się prosta, praktyka pokazuje, że niejednokrotnie to właśnie ta procedura decyduje o płynności całego łańcucha dostaw w przypadku transportu lotniczego.

Z tego artykułu dowiesz się: W jakich przypadkach w transporcie lotniczym trzeba otwierać procedurę tranzytu

Dlaczego tranzyt jest podstawowym narzędziem łączącym europejskie porty lotnicze

Jakie konsekwencje grożą za nieprawidłowe stosowanie procedury tranzytowej

Jak tranzyt wpływa na elastyczność i bezpieczeństwo przewozu cargo w branży lotniczej

Tranzyt – niewidzialna nić w systemie celnym

Kiedy procedura jest konieczna?

Przylot spoza UE i dalszy transport do innego miasta – jeśli samolot z Toronto ląduje w Warszawie, a przesyłka ma trafić do agencji celnej w Poznaniu, konieczne jest otwarcie tranzytu. Bez tego przewóz do Poznania byłby nielegalny.

– jeśli samolot z Toronto ląduje w Warszawie, a przesyłka ma trafić do agencji celnej w Poznaniu, konieczne jest otwarcie tranzytu. Bez tego przewóz do Poznania byłby nielegalny. Łańcuch lotnisk w różnych państwach UE – przykładowo, samolot z Hanoi ląduje w Wiedniu, ale ostateczna odprawa ma nastąpić w Warszawie. Aby przewieźć przesyłkę przez granice państw członkowskich, procedura tranzytu jest absolutnie niezbędna.

– przykładowo, samolot z Hanoi ląduje w Wiedniu, ale ostateczna odprawa ma nastąpić w Warszawie. Aby przewieźć przesyłkę przez granice państw członkowskich, procedura tranzytu jest absolutnie niezbędna. Przewóz z lotniska do magazynu czasowego składowania – nawet jeśli towar nie opuszcza kraju, ale musi zostać przeniesiony z portu lotniczego do innego, uznanego przez urząd celny miejsca, również otwieramy tranzyt.

– nawet jeśli towar nie opuszcza kraju, ale musi zostać przeniesiony z portu lotniczego do innego, uznanego przez urząd celny miejsca, również otwieramy tranzyt. Brak innej procedury – jeśli przesyłka nie zostaje objęta od razu odprawą importową lub składem celnym, jedyną ścieżką prawną jest właśnie tranzyt.

Przykłady z codziennej praktyki

Dlaczego warto traktować tranzyt poważnie?

Podsumowanie