Czego dotyczyły spory transgraniczne w okresie I-VIII 2024?

Większość transgranicznych skarg, zgłaszanych do ECK Polska w okresie od stycznia do końca sierpnia 2024 roku, dotyczyła podróży lotniczych, e-commerce oraz usług turystycznych.

70% stanowiły skargi transgraniczne,

30% to zapytania, m.in. sprawy krajowe, zapytania przedsiębiorców, skargi na przedsiębiorców zarejestrowanych poza UE, Norwegią, Islandią lub Wielką Brytanią.

Dzięki poradom i pomocy ekspertów ECK udało się rozwiązać wiele trudnych sporów polskich konsumentów z przedsiębiorcami działającymi na terenie Unii Europejskiej. To realna i efektywna pomoc w egzekwowaniu praw konsumentów z Polski. Pomagamy w realizacji uzasadnionych roszczeń, również w uzyskaniu rekompensat finansowych – mówi Renata Yanisiv, koordynator ECK Polska.

Przykładowa sprawa – włoskie buty

Przykładowa sprawa – opóźniony lot z Londynu

Od stycznia do końca sierpnia 2024 roku, ECK Polska otrzymało 5562 zgłoszeń, z czego:Liczba zgłoszeń otrzymanych do końca sierpnia bieżącego roku jest zbliżona do analogicznego okresu roku 2023 (w tym roku wpłynęło ich o 230 więcej). Większość skarg dotyczyła transportu lotniczego: odwołany, opóźniony lot , problemy z bagażem – uszkodzenia, opóźnienie dostarczenia i zaginięcie.Kolejną liczną kategorią są skargi na problemy z e-commerce. Konsumenci potrzebowali pomocy związanej ze zwrotem wadliwych lub innych niż zamówione produktów, szczególnie co do kategorii odzież i obuwie. Europejskie Centrum Konsumenckie odnotowało również zgłoszenia dotyczące branży turystycznej – były to przede wszystkim skargi dotyczące niezgodności usługi turystycznej z umową, np. inny standard hotelu, brak obiecanych udogodnień czy atrakcji. Zaobserwowaliśmy wzrost zgłoszeń na internetowe platformy oferujące pobyty wakacyjne, wycieczki czy noclegi. Konsumenci prosili też o pomoc przy problemach z wypożyczaniem samochodów podczas zagranicznych wakacji.W tym roku polscy konsumenci składali skargi najczęściej na przedsiębiorców z Niemiec, Węgier, Irlandii, Holandii i Litwy. Z kolei najwięcej skarg konsumenckich na polskie firmy, ECK otrzymało z Litwy, Czech, Niemiec i Węgier. Dotyczyły one przede wszystkim transportu lotniczego, zakupu odzieży i obuwia, kupna mebli i sprzętu gospodarstwa domowego oraz usług turystycznych.Klientka z Polski kupiła ekskluzywne buty we włoskim sklepie internetowym. Po kilku miesiącach normalnego użytkowania odkleiła się podeszwa. Konsumentka reklamowała obuwie u sprzedającego, który odmówił przyjęcia reklamacji i zasugerował naprawę na własny koszt u lokalnego szewca. Po interwencji ECK, konsumentka otrzymała zwrot 620 euro za wadliwy produkt.Czteroosobowa rodzina podróżowała z Londynu do Warszawy. Dotarli na docelowe lotnisko z ponad 3-godzinnym opóźnieniem. Konsument złożył reklamację, jednak linie lotnicze odmówiły wypłacenia odszkodowania twierdząc, że przyczyna opóźnienia była od nich niezależna. Po interwencji ECK, szczegółowej analizie sprawy i negocjacjach z przedsiębiorcą, konsument otrzymał 536 funtów odszkodowania za zaistniałe opóźnienie.ECK Polska, działające przy UOKiK, należy do Sieci ECC-Net, która obejmuje 30 centrów we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, a także Islandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Celem sieci ECC-Net jest udzielanie porad konsumentom oraz rozwiązywanie ich transgranicznych sporów w sposób pozasądowy. Pomoc ECC-Net jest udzielana bezpłatnie. Głównym zadaniem intencją ECC-Net jest umożliwienie konsumentom poznania ich praw i pełne korzystanie z oferty jednolitego rynku UE.