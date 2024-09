Wjazd do Wielkiej Brytanii: ETA obowiązkowa od kwietnia 2025 r.

Podróżowanie do Wielkiej Brytanii uległo znacznym zmianom w ostatnich latach, zwłaszcza po wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej. Dodatkowo od kwietnia 2025 roku wszyscy podróżni, którzy nie potrzebują wizy, aby podróżować do Zjednoczonego Królestwa, będą musieli uzyskać Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA) - informują eksperci z AirCashBack.

Przeczytaj także: Jakie są prawa pasażerów z niepełnosprawnością?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest elektroniczna autoryzacja podróży (ETA)?

Kto będzie potrzebował ETA?

Czy Polacy muszą posiadać ETA?

Jak uzyskać ETA?

Jak długo jest ważna ETA?



Czym jest elektroniczna autoryzacja podróży (ETA)?

Kliknij, aby powiekszyć fot. vwalakte na Freepik ETA obowiązkowa przy wjeździe do Wielkiej Brytanii od kwietnia 2025 r. Wszyscy podróżni, którzy nie potrzebują wizy, aby wjechać do Wielkiej Brytanii, będą musieli uzyskać Elektroniczną Autoryzację Podróży.

Kto będzie potrzebował ETA?

Obywatele krajów zwolnionych z obowiązku wizowego: Kraje Unii Europejskiej: Obywatele krajów UE, w tym Polski, którzy wcześniej mogli podróżować do Wielkiej Brytanii bez wizy, będą musieli uzyskać ETA. Kraje objęte ruchem bezwizowym: Obywatele krajów, które mają umowy z Wielką Brytanią umożliwiające bezwizowy wjazd na krótkie pobyty (np. obywatele USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii).

Podróżni przybywający w celach turystycznych, biznesowych lub tranzytowych: Osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii na krótkoterminowe wyjazdy turystyczne, biznesowe, na konferencje lub w celach tranzytowych będą musiały uzyskać ETA, nawet jeśli planują zostać tylko na kilka dni lub przejeżdżają tranzytem.

Obywatele Krajów, które wcześniej nie wymagały pełnej wizy: Obywatele niektórych krajów, które wcześniej mogły podróżować do Wielkiej Brytanii bez wizy, ale nie są obywatelami UE ani krajów objętych ruchem bezwizowym, również będą musieli uzyskać ETA.



Kto nie będzie musiał posiadać ETA:

Osoby posiadające wizę: Osoby, które już mają ważną wizę brytyjską na pobyt długoterminowy, pracę lub studia, nie będą musiały uzyskać ETA na czas ważności tej wizy.

Osoby, które już mają ważną wizę brytyjską na pobyt długoterminowy, pracę lub studia, nie będą musiały uzyskać ETA na czas ważności tej wizy. Osoby posiadające status osiedlonego: Obywatele UE, którzy uzyskali status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w ramach EU Settlement Scheme, nie będą musieli uzyskiwać ETA, jeśli podróżują w związku ze swoim statusem.

Obywatele UE, którzy uzyskali status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w ramach EU Settlement Scheme, nie będą musieli uzyskiwać ETA, jeśli podróżują w związku ze swoim statusem. Obywatele Irlandii: Dzięki Wspólnemu Obszarowi Podróżowania (Common Travel Area) między Wielką Brytanią a Irlandią obywatele Irlandii nie będą musieli posiadać ETA.

Polacy będą musieli posiadać ETA, aby wjechać do Wielkiej Brytanii

Jak uzyskać ETA?

Wypełnienie formularza z podstawowymi danymi osobowymi, informacjami z paszportu oraz szczegółami planowanej podróży.

Odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia, historii podróży i bezpieczeństwa.

Uiszczenie opłaty za rozpatrzenie wniosku (dokładna kwota zostanie określona przez władze Zjednoczonego Królestwa).

Wypełnienie formularza online Wizyty na stronie internetowej: Podróżni będą musieli odwiedzić oficjalną stronę internetową poświęconą ETA, gdzie dostępny będzie formularz wniosku. Podanie danych osobowych: Formularz będzie wymagał podania podstawowych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, narodowość oraz numer paszportu.

Informacje o podróży Plan podróży: Podróżni będą musieli podać szczegóły dotyczące planowanej podróży, takie jak data wjazdu do Wielkiej Brytanii, cel podróży oraz ewentualnie miejsce pobytu.

Odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa Pytania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa: W formularzu mogą znaleźć się pytania dotyczące zdrowia, historii podróży oraz ewentualnych powiązań z przestępczością lub działalnością terrorystyczną. Odpowiedzi na te pytania są ważne dla oceny wniosku.

Dokumentacja Załączanie dokumentów: Możliwe, że podróżni będą musieli załączyć skany dokumentów tożsamości, takich jak paszport. Dokładne wymagania co do dokumentacji zostaną określone przez brytyjskie władze.

Opłata za wniosek Uiszczenie opłaty: Wnioskujący będą musieli uiścić opłatę za rozpatrzenie wniosku. Kwota opłaty będzie określona przez władze brytyjskie i można ją będzie zapłacić kartą kredytową lub debetową.

Oczekiwanie na decyzję Czas rozpatrzenia wniosku: Decyzja o przyznaniu ETA powinna zostać wydana w ciągu kilku dni roboczych. Zaleca się składanie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną podróżą.

Otrzymanie ETA Potwierdzenie i dokumentacja: Po zatwierdzeniu wniosku, podróżni otrzymają elektroniczne potwierdzenie ETA, które będzie przypisane do ich paszportu. Powinni je zachować w formie elektronicznej lub wydrukowanej na czas podróży.

Przygotowanie do Podróży Dokumentacja podróżna: Podróżni powinni zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające posiadanie ETA podczas odprawy na lotnisku i w trakcie kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii.



Gov.uk – Strona rządowa Wielkiej Brytanii: To główna strona rządowa, na której znajdziesz informacje o różnych aspektach podróży, w tym ETA. W przyszłości będzie można tam znaleźć linki i szczegóły dotyczące wniosków o ETA

Okres ważności ETA

Dlaczego prowadzono ETA?

Wzmocnienie bezpieczeństwa: Pozwala to władzom brytyjskim na wcześniejszą weryfikację podróżnych, co zwiększa kontrolę nad tym, kto wjeżdża do kraju.

Usprawnienie procesu wjazdu: Elektroniczna autoryzacja ma na celu przyspieszenie kontroli granicznej, umożliwiając wcześniejsze sprawdzenie podróżnych i zmniejszenie kolejek na granicach.

Lepsze zarządzanie przepływem podróżnych: Dzięki ETA władze będą miały dokładniejsze dane dotyczące liczby osób planujących wjazd do kraju w określonym czasie, co ułatwi zarządzanie infrastrukturą graniczną.

Co się stanie, jeśli nie posiadam ETA?

Wpływ na podróżnych

System ma na celu poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie kontroli granicznej, umożliwiając wcześniejszą weryfikację podróżnych. Obywatele krajów UE, w tym Polski, powinni zapoznać się z nowymi wymogami i pamiętać o uzyskaniu ETA przed planowaną podróżą, aby uniknąć problemów na granicy. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat nowego wymogu i jego wpływu na podróżnych.ETA to elektroniczny system, który umożliwia uzyskanie zezwolenia na podróż do Wielkiej Brytanii bez konieczności posiadania wizy. Jest to podobny system do tych, które funkcjonują w innych krajach, np. ESTA (Electronic System for Travel Authorization) w Stanach Zjednoczonych. Wprowadzenie ETA ma na celu poprawę bezpieczeństwa i kontrolę nad tym, kto wjeżdża do Zjednoczonego Królestwa.Od kwietnia 2025 roku wszyscy podróżni, którzy nie potrzebują wizy, aby wjechać do Wielkiej Brytanii, będą musieli uzyskać Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA). Oto, kto będzie musiał posiadać ETA:Polacy będą musieli posiadać Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA) od kwietnia 2025 roku, aby wjechać do Wielkiej Brytanii. Dotyczy to wszystkich obywateli krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, którzy obecnie mogą podróżować do Wielkiej Brytanii bez wizy. Wprowadzenie ETA oznacza, że podróżni z Polski będą musieli uzyskać tę autoryzację przed podróżą, niezależnie od celu wizyty, czy to turystycznego, biznesowego, czy tranzytowego.ETA będzie wymagana nawet dla krótkoterminowych wyjazdów, a wniosek o nią należy złożyć z wyprzedzeniem online.Aby uzyskać ETA, podróżni będą musieli złożyć wniosek online. Proces będzie obejmował:Aby uzyskać Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA) do Wielkiej Brytanii, podróżni będą musieli przejść przez kilka kroków. Proces ten będzie odbywał się online i obejmuje następujące etapy:Wszystkie informacje dotyczące Elektronicznej Autoryzacji Podróży (ETA) do Wielkiej Brytanii, w tym formularze aplikacyjne i szczegółowe instrukcje, będą dostępne na oficjalnej stronie rządowej Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie będzie to strona związana z brytyjskim rządem lub organem odpowiedzialnym za imigrację.Oficjalna Strona:ETA będzie ważna przez określony czas (jeszcze nie sprecyzowany przez władze brytyjskie) i będzie pozwalała na wielokrotne wjazdy do Zjednoczonego Królestwa w tym okresie. Podróżni powinni jednak pamiętać, że każda podróż musi mieścić się w ramach dozwolonych okresów pobytu bezwizowego, zazwyczaj do 6 miesięcy dla obywateli UE.Wprowadzenie systemu ETA ma kilka celów:Podróżni, którzy nie uzyskają ETA przed podróżą, mogą zostać odmówieni wejścia na pokład samolotu lub innego środka transportu do Zjednoczonego Królestwa. Nawet jeśli dotrą do granicy brytyjskiej, mogą spotkać się z odmową wjazdu do kraju. Dlatego ważne jest, aby uzyskać ETA przed rozpoczęciem podróży.ETA i jej odpowiedniki są stosowane w wielu krajach na świecie w celu poprawy bezpieczeństwa, kontroli granicznej oraz usprawnienia zarządzania ruchem podróżnych. Każdy kraj ustala własne kryteria i procedury dla uzyskania autoryzacji, a podróżni powinni zawsze zapoznać się z wymaganiami kraju docelowego przed podróżą.Wprowadzenie ETA oznacza, że podróżni będą musieli dokładniej planować swoje wyjazdy do Wielkiej Brytanii i upewnić się, że posiadają wszystkie niezbędne dokumenty przed podróżą. Warto pamiętać, że uzyskanie ETA może zająć kilka dni, dlatego zaleca się składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem.Wprowadzenie Elektronicznej Autoryzacji Podróży (ETA) ma na celu wzmocnienie kontroli granicznej i bezpieczeństwa narodowego. System ten pozwala na wcześniejszą weryfikację podróżnych, ułatwiając zarządzanie przepływem osób wjeżdżających do kraju. Wprowadzenie ETA odzwierciedla również dążenie do zwiększenia kontroli nad ruchem bezwizowym, zapobiegania nadużyciom i dostosowania się do międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa granic. Dla podróżnych oznacza to konieczność wcześniejszego planowania i uzyskania autoryzacji przed podróżą.