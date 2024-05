Nowy voucher od Biedronki. Jest decyzja Prezesa UOKiK

Wziąłeś udział w akcji promocyjnej sieci Biedronka "Magia Rabatów - Zabawki i Książki - Voucher od 01.12.2022 r. do 03.12.2022 r."? Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zakwestionował praktyki spółki Jeronimo Martins Polska w zakresie organizacji tej promocji. Poszkodowani klienci mają otrzymać nowe vouchery o wartości 150 złotych.

Przeczytaj także: Rzetelność w reklamie a kara dla T-Mobile

Promocja z gwiazdką

Kliknij, aby powiekszyć fot. Voyagerix - Fotolia.com Jest decyzja Prezesa UOKiK w sprawie voucherów od Biedronki Klienci, którzy wzięli udział w promocji „Magia rabatów” nie zostali poinformowani, że bonusowy voucher obejmuje tylko niektóre kategorie produktów. Poszkodowani klienci mają teraz otrzymać nowe vouchery o wartości 150 złotych.

Warunki promocji powinny być jasne dla konsumenta, bez haczyków czy gwiazdek, wyjątków zapisanych małą czcionką. Nie można organizować akcji, które nie spełniają podstawowych kryteriów przejrzystej komunikacji, ani nie umożliwiają realnego i swobodnego zapoznania się z regulaminem promocji bezpośrednio w sklepie, podczas robienia zakupów. Grudniowa promocja w sklepach Biedronka zamiast miłym, przedświątecznym bonusem, stała się dla konsumentów kłopotliwym doświadczeniem – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.



– W ramach zobowiązania do zmiany praktyk Jeronimo Martins Polska dostarczy nowe vouchery dla poszkodowanych klientów o wartości 150 złotych. Zachęcam wszystkich, którzy wzięli udział w akcji promocyjnej „Magia rabatów”, do skorzystania z rozwiązań wynikających z wydanej decyzji - dodaje Prezes UOKiK.

Na jakich zasadach jest przyznawany nowy voucher?

przyznany automatycznie na kartę Moja Biedronka w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji;

można nim będzie zapłacić za wszystkie produkty oferowane w sklepach sieci Biedronka (z wyłączeniem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, preparatów początkowego żywienia niemowląt oraz wszelkich usług czy doładowań, w tym doładowań telefonów i kart podarunkowych) w ramach jednorazowych zakupów;

nie będzie podlegał wymianie na gotówkę;

będzie ważny rok od dnia jego wydania.

Prezes UOKiK uznał, że klienci byli wprowadzani w błąd co do warunków promocji w przekazach reklamowych. Plakaty w sklepach nie informowały o produktach, których nie można kupić za voucher.Posiadacze aplikacji lub karty Moja Biedronka byli zachęcani przez sieć do zakupu trzech produktów z kategorii książki i/ lub zabawki, a połowę kwoty wydanej na te produkty mieli otrzymać w formie vouchera wydrukowanego na paragonie. Voucher można było przeznaczyć na kolejne zakupy. W reklamach zamieszczonych w sklepach brakowało jednak dokładnej listy produktów, które można było kupić. Materiały marketingowe opatrzone były gwiazdką, przy której mniejszym drukiem informowano o ograniczeniach promocji, która miała obowiązywać tylko na wybrane artykuły przemysłowe lub tekstylia. Ze skarg, które otrzymywał Urząd wynikało, że konsumenci byli zaskoczeni tym, że nie mogą zapłacić voucherem za istotną część produktów powszechnie przypisanych do tych kategorii.Co istotne, informacja o części artykułów niewchodzących w zakres promocji, takich jak chemia gospodarcza, kosmetyki, środki czystości czy odświeżacze powietrza, była przedstawiana klientom dopiero po zakupie – wydrukowaniu paragonu z voucherem. Szczegółowa informacja dostępna była jedynie na stronie internetowej sieci handlowej, mimo że konsumenci dokonywali zakupów w sklepie stacjonarnym. Regulamin promocji nie był dostępny w sklepie w taki sposób, aby klienci mogliby bez problemu zapoznać się z jego treścią przed skorzystaniem z promocji.Prezes UOKiK wydał decyzję, w której nałożył na Jeronimo Martins Polska obowiązek przyznania klientom, którzy nie wykorzystali vouchera, środków finansowych.Benefity dotyczą klientów sieci Biedronka, którzy zrobili zakupy w ramach akcji promocyjnej „Magia Rabatów” w okresie 1-3 grudnia 2022 r., otrzymali promocyjny voucher, ale go nie zrealizowali i nadal są w programie lojalnościowym sieci. Osoby spełniające te kryteria automatycznie otrzymają od spółki bon o wartości 150 zł za każdy niewykorzystany wcześniej voucher, który będzie:Informacja o decyzji Prezesa UOKiK ma trafić do konsumentów poprzez różne kanały komunikacji marki Biedronka z klientami: tablice ogłoszeniowe w sklepach sieci, stronę www.biedronka.pl, sms-y (pod warunkiem posiadania zgód na kontakt w celach reklamowych), aplikację mobilną Biedronka oraz profil przedsiębiorcy na Facebooku. Konsumentom, którzy po przeprowadzeniu akcji zrezygnowali z udziału w programie lojalnościowym Moja Biedronka i nie są jego członkami, Jeronimo Martins przyzna e-kod o wartości 150 zł za każdy niewykorzystany voucher. Aby go otrzymać, należy zwrócić się do Biura Obsługi Klienta Biedronki mailowo bok@biedronka.pl lub telefonicznie 800 080 010 lub 22 205 33 00.