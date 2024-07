Kary za przewóz nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii uległy zmianie w lutym 2023 r., obejmując również sankcje za brak odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu. Choć od ich wprowadzenia minął ponad rok, wielu przewoźników nadal nie wie, że zaniechanie w tej kwestii może wiązać się z dotkliwą karą finansową. Sankcja może zostać zastosowana niezależnie od tego, czy nielegalni imigranci znajdowali się w pojeździe.

Nawet 6000 funtów mandatu

Kliknij, aby powiekszyć fot. Depositphotos.jpg Wysokie kary Border Force nie tylko za przewóz nielegalnych imigrantów Brytyjski Sekretarz Stanu może nałożyć karę na osobę odpowiedzialną za niezabezpieczenie pojazdu ciężarowego. Maksymalna kara za niezabezpieczenie pojazdu ciężarowego wynosi po 6 000 funtów na osobę.

Czy karę można obniżyć?

W przypadku nałożenia kary na osobę, która jest kierowcą pojazdu ciężarowego na podstawie umowy z właścicielem lub najemcą pojazdu (niezależnie od tego, czy jest to umowa o pracę), kierowca i właściciel lub najemca są solidarnie odpowiedzialni za karę nałożoną na kierowcę. Nie ma przy tym znaczenia, czy kara została nałożona również na właściciela lub najemcę. Solidarna odpowiedzialność oznacza, że jeżeli kierowca nie zapłaci kary, Border Force zwróci się o jej uregulowanie do jego pracodawcy – tłumaczy Lucica Kucharec, aplikantka radcowska w TC Kancelarii Prawnej.

Wielkość kary zależna od dochodów

Zgodnie z wytycznymi, mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, którego obrót wynosi do 2 milionów euro, zatrudniający mniej niż 10 pracowników. Taki przedsiębiorca może liczyć na zmniejszenie pozostałego poziomu kary o nawet 75%. Małym przedsiębiorcą z kolei jest podmiot, którego obrót wynosi do 10 milionów euro i zatrudnia mniej niż 50 pracowników. W takim przypadku przedsiębiorca może liczyć na zmniejszenie pozostałego poziomu kary o 50% - mówi Lucica Kucharec.

Proces odwoławczy w praktyce

Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane, chyba że w wyjątkowych okolicznościach, według uznania Sekretarza Stanu. Po rozpatrzeniu wniosku może on jednak zdecydować o niestosowaniu weryfikacji środków. Mowa o sytuacjach, gdy przedstawiono niewystarczające dowody dotyczące sytuacji finansowej danej osoby fizycznej lub spółki albo w przypadku, gdy dowody te nie uzasadniają złożonego wniosku - podsumowuje ekspertka TC Kancelarii Prawnej.

