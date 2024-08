Certyfikat HGV. Przygotuj się na nowe wymagania

Certyfikaty bezpieczeństwa HGV dla pojazdów ocenionych, zgodnie z zasadami DVS, od zera do dwóch gwiazdek, stracą ważność o północy 27 października 2024 roku. Jeżeli przewoźnik w dalszym ciągu będzie chciał operować wyżej wymienionymi pojazdami w obszarze Londynu, będzie zmuszony dostosować je do nowych zasad "Progressive Safe System".

Zaostrzona ocena DVS

Od 28 października 2024 roku zasady te zostaną zaostrzone. Będzie to oznaczać, że minimalna wymagana ocena DVS będzie wynosić już nie jedną a trzy gwiazdki, a co za tym idzie pojazdy ocenione na dwie lub jedną gwiazdkę również będą zmuszone do zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa określonych w nowym systemie Progressive Safe System – tłumaczy Mateusz Pernak, prawnik w TC Kancelarii Prawnej.

Certyfikaty bezpieczeństwa HGV dla pojazdów ocenionych, zgodnie z zasadami DVS, od zera do dwóch gwiazdek, stracą ważność o północy 27 października 2024 roku.

Czym jest Progressive Safe System?

Obowiązkowe systemy bezpieczeństwa

w pełni działającego systemu monitorowania, aby całkowicie wyeliminować pozostały martwy punkt po stronie bocznej,

lusterek klasy V i VI,

systemu informacji o martwym polu z aktywnymi czujnikami, które zapewnia odpowiednie ostrzeżenie kierowcy o obecności niechronionego użytkowania drogi,

czujników ruchu z przodu pojazdu w celu ostrzeżenia kierowcy pojazdu ciężarowego o obecności niechronionego użytkownika drogi,

bocznych osłon przeciw najazdowych po obu stronach pojazdu,

dźwiękowego sygnału ostrzegającego o manewrowaniu pojazdu,

naklejek piktograficznych ostrzegających o zagrożeniach wokół pojazdu.

Certyfikat HGV

Zawsze jednak należy się upewnić, jakie części montujemy w samochodzie i czy spełniają te wymogi. W przypadku kontroli i negatywnej weryfikacji to my będziemy ponosić odpowiedzialność za niespełnienie wymogów „PSS”.

Odkąd zasady Direct Vision Standard zaczęły obowiązywać, czyli od 2019 roku, minimalna ocena pozwalająca na poruszanie się pojazdami ciężarowymi na obszarze Londynu wynosiła jedną gwiazdkę. Pojazdy z zerową oceną musiały dostosować się do zasad znanych jako „Safe System”, co oznaczało konieczność wyposażenia ich w dodatkowe środki bezpieczeństwa.W 2019 roku wprowadzono Safe System - Progressive Safe System to jego zaktualizowana wersja obowiązująca obecnie. Po upływie kilku lat od wdrożenia systemu, władze Londynu postanowiły dokonać przeglądu obowiązujących zasad i dopasować je do nowych dostępnych technologii w celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa na Londyńskich drogach. „PSS” jest dostosowany do przyszłych standardów i wymogów Unii Europejskiej i Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.W celu dostosowania pojazdu ciężarowego do nowych wymogów „PSS” konieczne jest zainstalowanie:Dopiero po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów, właściciel takiego pojazdu może ubiegać się o certyfikat bezpieczeństwa HGV. Jak mówi Mateusz Pernak, prawnik w TC Kancelarii Prawnej, dobrą informacją jest fakt, że przy składaniu wniosku nie ma obowiązku przedkładania certyfikatów dostawców dodatkowych środków bezpieczeństwa o spełnianiu odpowiednich wymogów, co oznacza mniej biurokracji: