Nowe wymogi dla przewoźników w Londynie: Direct Vision Standard i zezwolenia HGV

Londyńska strategia "Vision Zero" zakłada zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w mieście przez eliminację wypadków skutkujących śmiercią lub poważnymi urazami. W związku z tym na przewoźników nałożone zostały kolejne ograniczenia i wymogi, w tym Direct Vision Standard (DVS) oraz system zezwoleń dla samochodów ciężarowych HGV (Heavy Goods Vehicle). Niespełnienie związanych z nimi wymagań naraża przewoźników na kary.

Przeczytaj także: Nowe przepisy w Wielkiej Brytanii dotkną polskie firmy transportowe

Na czym polega Direct Vision Standard?

Każdy przewoźnik może łatwo sprawdzić jak sklasyfikowany został jego pojazd ciężarowy. Wystarczy wejść na stronę internetową Transport for London i wyszukać ocenę poprzez numery rejestracyjne pojazdu. Uzyskamy w ten sposób informację na temat liczby gwiazdek przyznanych konkretnemu modelowi pojazdu ciężarowego. Jeśli natomiast takie dane nie będą dostępne w bazie TFL, w celu uzyskania odpowiedniego zezwolenia konieczne będzie dostarczenie takiej oceny od producenta pojazdu – tłumaczy Mateusz Pernak, prawnik w TC Kancelarii Prawnej.

Jak uzyskać zezwolenie HGV?

Pojazdy, które nie otrzymały żadnej gwiazdki (bo takie również mogą ubiegać się o zezwolenie HGV) lub zostały ocenione na jedną lub dwie gwiazdki mogą korzystać z zezwolenia HGV jedynie do północy 27 października 2024 roku. Po tej dacie, w życie wejdą kolejne wymogi tzw. Progressive Safe System, który wprowadza dalsze restrykcje mające służyć poprawie bezpieczeństwa na londyńskich drogach. Pojazdy ocenione na trzy, cztery lub pięć gwiazdek otrzymują zezwolenia z 10 letnim terminem ważności – mówi ekspert TC Kancelarii Prawnej.

Nie spełniłeś wymogów? Szykuj się na mandat

Kliknij, aby powiekszyć fot. Depositphotos.jpg Na czym polega Direct Vision Standard? Direct Vision Standard jest sposobem pomiaru widoczności kierowcy pojazdu ciężarowego z poziomu kabiny. Pozwala on określić zakres tzw. martwego pola widzenia, w którym nie widać otaczających samochód obiektów lub osób

Ubieganie się o certyfikat HGV krok po kroku

Krok 1: sprawdzenie, czy nasz pojazd musi posiadać zezwolenie HGV (wyłączone z programu są samochody osobowe, busy oraz autokary). Na stronie TFL dostępna jest również mapa dróg objętych systemem zezwoleń dla samochodów ciężarowych HGV.

Krok 2: ustalenie oceny DVS pojazdu ciężarowego, którym się poruszamy

Krok 3: jeżeli nasz pojazd nie otrzymał ani jednej gwiazdki, to konieczne będzie dostosowanie go do zasad „Safe System”, co obejmuje m.in. montaż lusterek klasy V lub VI, zamontowanie systemu kamer i czujników czy też alarmu dźwiękowego skrętu w lewo.

Krok 4: po skutecznym dostosowaniu i uzyskaniu pozytywnej oceny gwiazdkowej można przystąpić do złożenia wniosku na stronie TFL.

Od 28 października 2024 roku każdy pojazd ciężarowy o wadze powyżej 12 ton, który ma wjechać na teren Londynu, będzie musiał uzyskać co najmniej 3-gwiazdkową ocenę DVS. Pojazdy mające od zera do dwóch gwiazdek otrzymają zezwolenie na wjazd wyłącznie pod warunkiem wyposażenia ich zgodnie z wymaganiami Progressive Safe System.

Direct Vision Standard jest sposobem pomiaru widoczności kierowcy pojazdu ciężarowego z poziomu kabiny. Pozwala on określić zakres tzw. martwego pola widzenia, w którym nie widać otaczających samochód obiektów lub osób. DVS wyrażony jest w gwiazdkach od zera (ograniczona widoczność) do pięciu gwiazdek (widoczność dobra). Ocena odzwierciedla poziom ryzyka, jakie pojazd stwarza dla innych uczestników dróg w Londynie, w tym pieszych i rowerzystów.Na podstawie liczby gwiazdek przyznawane jest zezwolenie bezpieczeństwa HGV, mające formę elektroniczną. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel pojazdu otrzyma numer zezwolenia z potwierdzeniem mailowym. Podczas kontroli zezwoleń służby brytyjskie korzystają z bazy pojazdów z ważnymi pozwoleniami. Pomocny w tym względzie jest również działający na obszarze Londynu system monitoringu, który za pomocą wielu kamer weryfikuje pojazdy poruszające się po mieście. Co istotne, pozwolenie takie nie przechodzi na nowego właściciela pojazdu w przypadku jego sprzedaży. Nowy właściciel musi więc wnioskować o nie ponownie.Zezwolenia HGV mają też swój okres ważności, uzależniony od oceny pojazdu na zasadach DVS.Wszystkie pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12 ton wjeżdżające lub poruszające się w obrębie Londynu, muszą przed wjazdem do tego obszaru uzyskać ważny certyfikat bezpieczeństwa HGV aby uniknąć otrzymania mandatu. Zasada ta obowiązuje codziennie i przez całą dobę, bez wyjątków. Sposób uzyskiwania odpowiednich zezwoleń jest taki sam dla pojazdów zarejestrowanych na terenie UK, jak i poza nim.Dobrą wiadomością jest fakt, że zezwolenie HGV wydawane jest za darmo, ale naruszenie jego wymogów może skutkować karą w wysokości 550 £ oraz jego zawieszeniem lub odebraniem.Cały proces aplikacji można przeprowadzić online przez stronę internetową Transport for London. Jeżeli nasz pojazd uzyska co najmniej jedną gwiazdkę, spełnienie wymogów nie powinno sprawić problemu. Proces dostosowania i uzyskania zezwolenia HGV można zawrzeć w czterech krokach.Mateusz Pernak przypomina, że na dostosowanie się do wymogów DVS pozostało kilka miesięcy: