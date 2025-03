Transport drogowy: wjazd do Wielkiej Brytanii będzie droższy i trudniejszy

Brytyjskie plany budżetowe na kolejne lata przynoszą zmiany również dla branży transportowej. Wzrosną opłaty dla posiadaczy pojazdów ciężarowych poruszających się po kraju, a także obostrzenia dotyczące możliwości wjazdu do UK dla kierowców pochodzących z Polski.

Przeczytaj także: Certyfikat HGV. Przygotuj się na nowe wymagania

Rosną opłaty za wjazd do Wielkiej Brytanii

Od 1 kwietnia 2025 roku opłacający muszą się liczyć z niewielką podwyżką. Brytyjski rząd zadecydował o zwiększeniu opłat w związku z rosnącą inflacją na okres 2025 i 2026 roku. Najniższa stawka wynosić ma 155 GBP, a najwyższa - 776 GBP - tłumaczy Mateusz Pernak, prawnik z TC Kancelarii Prawnej.

Dla pojazdów o DMC od 12 do 31 ton: 155 GBP (norma emisji EURO VI lub wyższa) lub 202 GBP (EURO V lub wcześniejsza)

Dla pojazdów o DMC powyżej 31 do 38 ton: 373 GBP (od EURO VI wzwyż) lub 485 GBP (EURO V lub wcześniejsza)

Dla pojazdów o DMC powyżej 38 ton odpowiednio 597 lub 776 GBP.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Depositphotos.jpg Będzie drożej i trudniej wjechać do Wielkiej Brytanii Wzrosną opłaty dla posiadaczy pojazdów ciężarowych poruszających się po kraju, a także obostrzenia dotyczące możliwości wjazdu do UK dla kierowców pochodzących z Polski.

Dotkliwe kary za brak opłaty

Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość dróg portowych to drogi główne, nowe stawki będą obowiązywać praktycznie wszystkich przewoźników operujących na rynku brytyjskim - zwraca uwagę Mateusz Pernak. - Opłaty może dokonać kierowca, spedytor czy też agent, ale to kierowca lub przewoźnik poniesie karę i konsekwencje w razie jej braku.

Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii

Co ważne, karnetu ETA nie uzyskuje się od ręki - czas oczekiwania wynieść może do 3 dni roboczych - przestrzega Mateusz Pernak z TC Kancelarii Prawnej. - Przewoźnicy muszą więc pamiętać o dopełnieniu tej formalności z odpowiednim wyprzedzeniem, by uniknąć problemów z realizacją przewozu.

Właściciele pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton, które nie są zarejestrowane na terenie Wielkiej Brytanii, muszą wnosić tzw. opłatę “ HGV levy” za wjazd do kraju. Jej wysokość zależy od kategorii emisji spalin, wagi pojazdu oraz okresu, na jaki wykupujemy dostęp. Stawki roczne zaczynają się od 150 GBP i sięgają aż 749 GPB.Szczegółowe stawki wyniosą:Wjazd podlega opłacie z chwilą przekroczenia granicy, gdy pojazd porusza się po jednej z głównych dróg w Wielkiej Brytanii. Za drogi główne uznaje się te oznaczone literami A oraz M.W przypadku przekroczenia granicy bez dokonania odpowiedniej opłaty wzywane są odpowiednie służby. Kara wynosi 300 GBP, a obciążony nią przewoźnik musi również wykupić „HGV levy”. Kierowca musi być gotów uregulować opłatę od ręki.Jeśli tego nie zrobi, jego pojazd zostanie zatrzymany do chwili załatwienia sprawy, a on sam obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z przechowaniem pojazdu.Kolejna istotna zmiana dotyczy nowych zasad wjazdu na teren Wysp Brytyjskich. Od 2 kwietnia 2025 r. obywatele Polski będą musieli uzyskać Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA) przed przekroczeniem granicy kraju. Z tego obowiązku zwolnione będą wyłącznie osoby posiadające prawo do mieszkania, pracy lub studiowania w Wielkiej Brytanii. Wymóg ten obejmuje również osoby wjeżdżające do UK w celach służbowych, w tym kierowców zawodowych. Brak ETA wydanego na dane kierowcy uniemożliwi mu więc wykonanie przewozu w Wielkiej Brytanii.ETA będzie certyfikatem elektronicznym ważnym przez dwa lata od chwili jego wystawienia lub do momentu utraty ważności paszportu, do którego ETA będzie przypisana. Koszt uzyskanie autoryzacji wynosi 10 GBP, a wnioski w tej sprawie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą aplikacji UK ETA dostępnej na App Store oraz Google Play albo poprzez stronę rządową gov.uk.