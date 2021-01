Najlepsze pieluchy dla dzieci, czyli #UOKiKtestuje

Pracownicy laboratoriów UOKiK przetestowali najpopularniejsze na rynku pieluchy jednorazowe dla dzieci. Które z nich okazały się najlepsze? W rankingu jakości pierwsze miejsce należy bezsprzecznie do pieluch Babydream oraz Huggies ultra comfort.

Jakie marki pieluch wzięły udział w badaniu?

Jak były testowane pieluchy?

Wyniki badań

Chłonność całkowita

Czas wchłaniania

Wilgoć oddawana przez pieluchę

Wytrzymałość na rozpięcie się pieluchy

Wytrzymałość zapięcia na oderwanie

Cena pieluchy

pH materiału pieluchy

RANKING JAKOŚCI

Na podstawie badań laboratoryjnych oceniliśmy ogólną jakość pieluch. Wzięliśmy pod uwagę wyniki testów i przyznaliśmy punkty od 1 do 10. W ten sposób utworzyliśmy ranking jakości, w którym pierwsze miejsce zajęły Babydream oraz Huggies ultra comfort.

Właściwości użytkowe

Kupujesz pieluchy? Pamiętaj:

Przetestowanych zostało 10 marek pieluszek w rozmiarze „3” przeznaczonych dla dzieci o wadze od 4 do 10 kg.W laboratoriach UOKiK w Lublinie oraz w Łodzi zbadane zostały marki: Auchan, Bella, Bevola, Pampers, Tibelly, Kindii, Dada, Huggies, Babydream i Lupilu.Na każdą pieluszkę nalewano trzy razy po 50 ml roztworu chlorku sodu, który w badaniu był odpowiednikiem moczu. W ten sposób zbadano jak szybko pielucha wchłania płyn i ile go z niej wypłynie pod naciskiem. W kolejnym etapie pielucha była zanurzana na 30 minut w roztworze chlorku sodu, aby sprawdzić, ile może go maksymalnie wchłonąć. Ponieważ ważne są mocne i elastyczne zapięcia, każdy produkt był rozciągany na specjalnej maszynie. Oceniane było także pH materiału stykającego się ze skórą dziecka.Najwięcej płynu wchłaniały pieluchy marek Tibelly, Kindii pure & flex oraz Bella baby happy. Najmniej - Pampers active baby, Dada extra care oraz Babydream.653 gramy – tyle najwięcej płynu jednorazowo wchłonęła jedna pielucha - jest to najwyższy wynik w tej kategorii. Najniższy to 406 gramów.Najszybciej płyn wchłaniały pieluchy marek Babydream, Huggies ultra comfort, Pampers active baby, Bevola baby nappies oraz Dada extra care. Najdłużej - Auchan baby comfort.Najkrótszy czas wchłaniania wyniósł średnio 6,46 sekundy, a najdłuższy średnio 36,72 sekundy.Pieluszki były trzy razy zanurzane w roztworze chlorku sodu, a następnie na każdej umieszczany był obciążnik. Tak sprawdzano, jak zmoczona pielucha będzie reagować na ciężar dziecka. Najmniej wilgoci oddały pieluchy Babydream, Bevola baby nappies, Lupilu premium comfort, Kindii pure & flex, Huggies ultra comfort oraz Tibelly. Najwięcej - Pampers active baby.Najlepszy wynik to 0,21 gramów – średnio tyle gramów płynu oddała pod naciskiem badana pielucha. Najwięcej – średnio 6,7 gramów.Najlepszy wynik uzyskały pieluchy Bella baby happy. Oznacza to, że zapięcie mocno trzyma, a pielucha nie spadnie podczas poruszania się dziecka. Najmniej siły potrzeba było do rozpięcia Kindii pure & flex, Pampers active baby, Dada extra care, Auchan baby comfort, Bevola baby nappies oraz Tibelly.Najmocniej trzymało się zapięcie pieluch Dada extra care. Najsłabiej w pieluchach: Pampers active baby, Lupilu premium comfort, Auchan baby comfort oraz Bevola baby nappies, co oznacza większe prawdopodobieństwo, że oderwie się podczas zakładania pieluchy.Cena opakowania została podzielona przez ilość sztuk i na tej podstawie obliczono cenę jednej pieluchy. Najtańsze okazały się pieluszki Lupilu premium comfort – koszt jednej to 41 groszy.Badający nie mieli zastrzeżeń do pH warstwy materiału pieluszek stykającej się ze skórą.Poza testami laboratoryjnymi sprawdzone zostały również właściwości użytkowe pieluch. Wskaźnik wilgoci, który zmienia kolor, gdy pielucha jest mokra, posiadają Dada extra care, Kindii pure & flex oraz Tibelly. Dzięki specjalnym kanałom szybciej odprowadzana jest wilgoć – znajdziesz je u marek: Babydream, Bevola baby nappies, Dada extra care, Huggies ultra comfort, Lupilu premium comfort i Pampers active baby.Ważne jest odpowiednie dopasowanie pieluchy do ciała dziecka – zapewnia to odpowiednie ukształtowanie wkładu chłonnego, a także dodatkowy ściągacz z tyłu (jest w pieluchach Huggies ultra comfort oraz Kindii pure & flex) oraz taśma boczna i elastyczne falbanki (mają je wszystkie sprawdzane produkty).Większość badanych marek posiada opakowania z uchwytami, dzięki którym łatwiej je przenieść. Część z nich oferuje również dodatkową funkcjonalność – specjalne otwieranie ułatwiające wyjęcie pieluszki (Auchan baby comfort, Babydream, Bella baby happy, Lupilu premium comfort, Pampers active baby).