UPC Polska ukarana przez UOKiK za wygórowane koszty wypowiedzenia umowy

Prezes UOKiK nałożyła na UPC Polska karę w wysokości ponad 12,5 miliona złotych za pobieranie wygórowanych opłat za wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony. Abonenci mają także otrzymać zwrot nieprawidłowo pobranych opłat.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe UPC Polska ukarana przez UOKiK Prezes Urzędu nałożył na UPC Polska karę w wysokości 12 585 082 złotych.

Praktyka UPC Polska dotyczy tysięcy polskich konsumentów. Spółka zawyża przyznane klientom ulgi, które stanowią podstawę wyliczenia opłaty za wypowiedzenie umowy. Tym samym de facto spółka wymusza na konsumentach kontynuację umów - wielu z nich nie decydowało się na zakończenie współpracy, obawiając się wysokiej opłaty za jej rozwiązanie. Takie zachowanie UPC Polska należy ocenić jako naganne nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i społecznym. UPC musi zmienić nieuczciwą praktykę oraz zwrócić konsumentom kwotę, która przewyższała sumę opłat abonamentowych pozostałych do końca trwania umowy – wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UPC Polska świadczy konsumentom usługi telekomunikacyjne, takie jak dostęp do internetu, telewizji kablowej oraz telefonii stacjonarnej. Do UOKiK wpływały zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego naliczania i pobierania rażąco wysokich opłat, kiedy konsument zrezygnuje z usług przed końcem umowy zawartej na rok lub dwa – czyli czas oznaczony.Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, w przypadku rozwiązania umowy na czas określony wysokość roszczenia w związku z wypowiedzeniem jej przez abonenta lub z jego winy nie może przekroczyć wysokości przyznanej ulgi, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu od zawarcia do rozwiązania.Sygnały, które dotarły do UOKiK, dotyczyły przede wszystkim bardzo wysokich opłat naliczanych przez UPC. Jeden z abonentów tak opisywał swoją sytuację: „Chciałem rozwiązać wcześniej umowę zawartą z UPC. Po kontakcie telefonicznym dostałem informację, że gdybym rozwiązał umowę w sierpniu br. kara wynosi 11 000 zł. Umowa została zawarta w marcu 2021 na 2 lata. Koszt całej umowy to około 3100 zł”. Podobne przypadki opisywali inni poszkodowani: „Zostaliśmy poinformowani o tym, że opłata będzie wynosić 4000 zł. Kwota wypowiedzenia umowy jest absolutnie nieadekwatna do ceny za usługę - obecnie płacimy 60 zł za internet, więc całkowita kwota do końca umowy wynosiłaby 900 zł”.Prezes UOKiK stwierdził, że naliczając zawyżone opłaty za wypowiedzenie umowy przed terminem UPC narusza zbiorowe interesy konsumentów. Spółka stosuje nieuczciwą praktykę rynkową, ustalając wysokość ulg. W efekcie żądane przez UPC należności w momencie rezygnacji przez klienta przed końcem umowy znacznie przewyższały sumę opłat jakie poniósłby konsument, gdyby płacił miesięczny abonament do końca okresu trwania umowy. Pozytywną informacją jest to, że spółka w wielu przypadkach nie pobierała należności w wysokości pierwotnie naliczonej. Klienci nie mieli jednak świadomości tego, co wpływało na ich decyzje o kontynuowaniu umowy.Prezes Urzędu nałożył na UPC Polska karę w wysokości 12 585 082 złotych. Gdy decyzja się uprawomocni, to w jej wyniku abonenci otrzymają zwrot nieprawidłowo pobranych opłat. UPC poinformuje konsumentów SMS lub mailowo o tym co należy zrobić, aby odzyskać niesłusznie pobrane przez spółkę środki.Decyzja ma zostać opublikowana na stronie internetowej przedsiębiorcy. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.