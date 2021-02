Portale randkowe a prawa konsumenta

Zbliżają się Walentynki. Niektórzy będą szukać swojej drugiej połówki w sieci. Portale randkowe już kuszą swoich potencjalnych klientów. Na co zwrócić uwagę zawierając umowę z takim portalem? Czy możemy od niej odstąpić? Oto porady Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Zanim zawrzesz umowę z portalem randkowym...

Zapoznaj się z regulaminem.

Upewnij się, na jaki okres zostanie przedłużona kolejna umowa oraz, jaki będzie jej koszt.

Jeżeli nie chcesz, aby umowa została przedłużona automatycznie, ustaw sobie przypomnienie, aby zrezygnować z niej wyznaczanym przez portal czasie.

Usunięcie profilu nie oznacza złożenia rezygnacji z automatycznego przedłużenia umowy.

Automatyczne przedłużenie umowy

Odstąpienie od umowy z portalem randkowym

Jak złożyć wypowiedzenie z umowy?

problem z odstąpieniem od umowy w ciągu 14 dni

automatyczne przedłużenie członkostwa

Przed zawarciem umowy: Portale randkowe często stosują automatyczne przedłużenia umowy. Oznacza to, że po zakończeniu trwania umowy jest ona w sposób samoistny przedłużana (najczęściej o ten sam lub dłuższy czas). Najczęściej platformy randkowe jednak informują o tym zabiegu w kilku miejscach: w regulaminie, przy podawaniu danych karty płatniczej, w potwierdzeniu zamówienia.Jeżeli nie chcemy, aby umowa automatycznie uległa przedłużeniu, należy wysłać pisemne wypowiedzenie. W regulaminie serwisu znajduje się informacja, z jakim wyprzedzeniem należy je złożyć (najczęściej jest to 14 dni przed zakończeniem trwania obecnej umowy).W przypadku braku rezygnacji, z karty płatniczej użytkownika zostanie pobrana opłata członkowska za kolejne miesiące. Jeżeli pierwsze członkostwo zapłaciliśmy przelewem bankowym lub na karcie nie posiadamy środków, portal wysyła mailowe powiadomienie o obowiązku uregulowania płatności. Brak wpłaty skutkuje przekazaniem zadłużenia firmie windykacyjnej. Konsumenci wskazują, że wówczas kwoty do zapłaty są znacznie wyższe – mogą wahać się w granicach nawet 600 zł.Zawierając umowę przez internet, konsument może się z niej wycofać w ciągu 14 dni. Prawo to ma zastosowanie również w przypadku zakupu usług. Chyba że przed upłynięciem tego terminu rozpoczęliśmy z niej korzystanie. Wówczas w przypadku rezygnacji, przedsiębiorca może potrącić opłatę za czas, w którym korzystaliśmy z usługi. Co jeżeli ta opłata nie będzie proporcjonalna do ceny? Na to pytanie odpowiedział niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE.Trybunał wyjaśnił, że gdy konsument korzysta z usługi w okresie odstąpienia od umowy, dostawca może za to pobierać opłatę. Opłata za świadczone usługi musi być jednak rozsądna i proporcjonalna w stosunku do opłaconego członkostwa.Przy obliczaniu opłat należy wziąć pod uwagę czas trwania umowy oraz liczbę dni, przez które konsument korzystał z usługi. Sąd stwierdził, że koszty pobierane przez portal randkowy były nieproporcjonalne do kosztów, jakie konsument zapłaciłby za roczne członkostwo.Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało wzór rezygnacji z automatycznej subskrypcji w języku polskim i angielskim: https://konsument.gov.pl/wzory-reklamacji-wypowiedzenie-umowy/.W 2020 r. ECK otrzymało 168 zapytań dotyczących problemów konsumenckich z portalem randkowym, mającym siedzibę poza granicami Polski.Najczęściej konsumenci zgłaszali: