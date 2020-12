IH zakwestionowała 82% skontrolowanych zabawek dla dzieci

W III kwartale br. inspektorzy IH ponownie ruszyli w teren. Tym razem celem ich działań była kontrola oferowanych na rynku polskim zabawek, w tym ich bezpieczeństwa dla dzieci. Skontrolowano 18 podmiotów i 33 partie produktów (18 z kategorii „zabawek rosnących” i 15 piłek jo-jo). Niestety rezultaty badań nie wypadły zachwycająco – zastrzeżenia kontrolujących, zarówno pod względem formalnym, jak i konstrukcyjnym, wzbudziło aż 81,82% produktów.

braku oznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo zabawki – w 23 przypadkach;

braku wymaganych ostrzeżeń – w 19 przypadkach;

braku instrukcji w języku polskim – brak w 7 przypadkach;

braku oznakowania CE – w 5 przypadkach;

nieprawidłowo sporządzonej deklaracji zgodności – w 5 przypadkach;

braku informacji umożliwiającej identyfikację zabawki – w 4 przypadkach.

Wyniki badań laboratoryjnych:

w przypadku zabawek „rosnących” na przekroczeniu dopuszczalnego rozszerzenia wymiarów zabawki po 24 godzinach moczenia w wodzie – stwarza to zagrożenie uduszenia się dziecka lub zatkania układu pokarmowego, gdy zabawka po połknięciu zwiększy swoją objętość;

w przypadku piłek jo-jo na przekroczeniu dopuszczalnego stosunku masy do współczynnika sprężystości k, co może stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika wskutek owinięcia się sznurka/gumki wokół szyi.

Porady dla rodziców

Wybierając zabawkę pamiętajmy, że każda zabawka (lub jej opakowanie) powinna posiadać oznakowanie znakiem CE, który potwierdza zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa.

Zwracajmy uwagę na informację o podmiocie odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa zabawki. Takim podmiotem jest producent lub importer (w przypadku zabawek sprowadzanych spoza terenu Unii Europejskiej).

Nie kupujmy zabawek, na których brakuje wskazania podmiotu odpowiedzialnego.

Dokonując zakupu zwracajmy uwagę, czy w odpowiednich przypadkach zostały dołączone instrukcje: montażu, użytkowania, konserwacji sformułowane w języku polskim.

Pamiętajmy, że kupowane zabawki powinny być dostosowane do wieku i rozwoju dziecka.

Wszystkie zabawki importowane pochodziły z Chin (27 skontrolowanych). Aż 23 z nich zostało zakwestionowanych (13 piłek jo-jo oraz 10 zabawek „rosnących”). Skontrolowano także 5 zabawek pochodzących z Holandii, z czego 3 zostały zakwestionowane. W przypadku jednej z piłek jo-jo nie udało się ustalić kraju pochodzenia.Jak wynika z informacji udostępnionych przez UOKiK, niezgodności formalne dotyczyły:Badania przeprowadziło Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie. Łącznie przebadano laboratoryjnie 31 zabawek, z czego niezgodności konstrukcyjne stwierdzono w 19 z nich (co stanowi 61% zbadanych laboratoryjnie zabawek, 54,3% ogółu skontrolowanych). Niezgodności stwierdzono w 11 piłkach jo-jo i 8 zabawkach rosnących. Polegały one na:W przypadku czterech partii produktów, w których stwierdzono tylko niezgodności formalne (np. brak informacji umożliwiających identyfikację zabawki, brak informacji identyfikujących producenta, importera) inspektorzy IH wystąpili do przedsiębiorców z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych.W 13 przypadkach wydano no decyzję zakazującą sprzedaży zabawki, ze względu na stwarzanie poważnego zagrożenia (8 piłek jo-jo oraz 5 zabawek „rosnących”). Jednocześnie inspektorzy IH skierowali do Prezesa UOKiK 19 wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych w stosunku do 9 podmiotów.