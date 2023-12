Zabawki dźwiękowe i interaktywne pod lupą UOKiK

UOKiK sprawdził bezpieczeństwo 50 zabawek dźwiękowych oraz 41 interaktywnych dla dzieci do lat 3. Co wykazała kontrola? Łącznie 69 na 91 zabawek przeszło ją pozytywnie. Eksperci przypominają, na co zwrócić uwagę kupując prezent dla najmłodszych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com UOKiK skontrolował zabawki dźwiękowe Niektóre wykryte nieprawidłowości stwarzały ryzyko uszkodzenia słuchu.

Dostosuj zabawkę do wieku dziecka.

Czytaj etykiety oraz umieszczone na nich ostrzeżenia i informacje.

Sprawdź, czy na zabawce są informacje o podmiocie odpowiedzialnym – producencie lub importerze – ułatwi Ci to dochodzenie swoich praw w razie potrzeby.

Zwracaj uwagę na obecność małych elementów.

Sprawdź, czy zabawka ma znak CE (Conformité Européenne) – to deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania unijne; możesz wtedy domniemywać, że będzie bezpieczny.

Znak CE powinien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały na zabawce, opakowaniu lub przytwierdzonej etykiecie.

Zwróć uwagę na odległość między literami znaku CE i długość środkowej kreski w E.

Jeśli posiadasz zakwestionowaną zabawkę, o której wspominamy w raporcie – poinformuj o tym sprzedawcę oraz Inspekcję Handlową z Twojego województwa.

Sprawdź ogłoszenia publikowane na uokik.gov.pl/ogloszenia i postępuj zgodnie z zawartymi tam wskazówkami.

Podczas kontroli zabawek UOKiK sprawdzał poziom wydawanego dźwięku, właściwości mechaniczne i fizyczne, oznakowanie, zbyt małe elementy, niebezpieczne wykończenie, brak wymaganych ostrzeżeń i instrukcji w języku polskim.69 na 91 skontrolowanych zabawek okazało się bezpiecznych. Jednak niektóre wykryte nieprawidłowości stwarzały ryzyko uszkodzenia słuchu – dźwięk przekraczający aż 110 dB i zbyt wysoki poziom ciśnienia akustycznego emisji.Na co zwrócić uwagę przy wyborze zabawek? Nie tylko w szale przedświątecznych zakupów, ale też na co dzień warto pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie. Dobrze dobrany do wieku, potrzeb i zainteresowań dziecka produkt wspomoże jego rozwój. Decydując się na zabawkę dodatkowo stymulującą zmysły malucha – pomyśl, czy nie zafundujesz mu nadmiaru bodźców. Szczególnie grające maskotki, samochody dźwiękowe i instrumenty mogą być zbyt hałaśliwe. Pamiętaj, że głośność zabawki możesz sprawdzić w sklepie – zbyt dużo decybeli może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.Wybierając prezenty dla najmłodszych, pamiętaj: