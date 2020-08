UOKiK: 3,5 mln kary dla Comfort Med+ za łamanie praw konsumentów

Utrudnianie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy i wprowadzanie w błąd co do przepisów to praktyki, które należy uznać za niedopuszczalne - przypomniał prezes UOKiK przy okazji nałożenia 3,5 mln zł kary na organizującą pokazy handlowe spółkę Comfort Med+ z Wysogotowa.

- Zebrany podczas postępowania materiał dowodowy potwierdził, że spółka Comfort Med+ stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe. Wprowadzała konsumentów w błąd i utrudniała im odstąpienie od umowy zawartej na pokazie. Przykładowo mamy nagrania rozmów telefonicznych matki samotnie wychowującej dziecko, której przedstawiciele Comfort Med+ próbowali wmówić, że nie ma prawa w ustawowym terminie odstąpić od umowy na 8500 zł. Takie postępowanie jest nie tylko bezprawne, ale także niemoralne – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com Pokaz Comfort Med+ wprowadzał konsumentów w błąd, przekazując zaproszenia na pokazy i podczas prezentacji produktów.

Pokaz handlowy – jakie prawa konsumenta?

Na odstąpienie od umowy zawartej na pokazie masz 14 dni. Nie musisz podawać powodu. W tym czasie musisz wysłać do firmy stosowne oświadczenie - formularz możesz pobrać ze strony UOKiK. W ciągu kolejnych 14 dni powinieneś na własny koszt odesłać zakupione produkty. Przedsiębiorca musi ci zwrócić całą zapłaconą cenę.

Jeśli firma wbrew przepisom nie poinformowała cię o prawie do odstąpienia, termin wydłuża się do 12 miesięcy.

Zakupy zrobione na pokazie masz prawo obejrzeć, przymierzyć, wypróbować – tak, jakbyś to zrobił w sklepie stacjonarnym. Tylko jeśli uszkodzisz produkt, sprzedawca może sobie potrącić kwotę, o którą została obniżona jego wartość. W żadnym wypadku przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia odstąpienia ze względu na rozerwanie oryginalnego opakowania. Dla pewności przed odesłaniem zakupu, zrób zdjęcie.

W razie problemów szukaj bezpłatnej pomocy prawnej u rzecznika konsumentów.