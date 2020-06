UOKiK: 600 tys. zł kary dla Topmed Plus za nieuczciwe promocje

Pokazy, podczas których uczestnicy mogą dokonać zakupu prezentowanych towarów, są popularne nie od dziś. Nie od dziś także wiadomo, że przy ich okazji często dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Kara, którą UOKiK wymierzył właśnie spółce Topmed Plus, jest na to kolejnym dowodem.

Pokaz to gra psychologiczna (…) Ceny, o których mówił pracownik w czasie pokazu, były mocno zawyżone – wielokrotnie. 82-latek: Obserwując ceny rynkowe tych produktów, które kupiłem – to moim zdaniem w pokazie nie zastosowano upustów [63-letnia konsumentka].

Seniorze, uważaj!

Ostrożnie podchodź do zaproszeń na bezpłatne wykłady czy badania. Ustal, czy nie są połączone ze sprzedażą.

Uważaj na „promocje”. Zastanów się, czy oferta na pewno jest atrakcyjna – porównaj ją z prezentowanymi przez innych przedsiębiorców, w tym w internecie.

Upewnij się, czy „wygrana” lub „prezent” na pewno są darmowe.

Nie podejmuj decyzji pod presją czasu.

Uważnie przeczytaj umowę i załączniki do niej, weź kopie dokumentów.

Nie bierz pożyczki na zakup sprzętu na pokazie.

Nie udostępniaj nikomu dowodu osobistego.

Na odstąpienie od umowy zawartej na pokazie masz 14 dni.

W razie problemów szukaj pomocy u rzecznika konsumentów.

- Sugerowanie konsumentom fikcyjnej korzyści cenowej to nieuczciwa praktyka rynkowa. Z ankiet, które przeprowadziliśmy wśród klientów Topmed Plus wynika, że ponad 90 proc. z nich zdecydowało się na zakup właśnie ze względu na oferowany upust. Ponad 80 proc. klientów potwierdziło, że sprzedawca przekonywał ich, że rabat obowiązuje tylko w dniu pokazu. W ten sposób spółka oszukiwała konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Topmed Plus sp. z o.o. sp. k. z Poznania to przedsiębiorca, który sprzedaje na pokazach handlowych m.in. maty masujące, materace, wyciskarki do soków czy garnki. Z oferty tej korzystają przede wszystkim seniorzy Zastrzeżenia, które UOKiK zgłosił co do działalności spółki, dotyczyły nieuczciwej promocji. Z ustaleń Urzędu wynikało, że przedsiębiorca sugerował swoim konsumentom, iż kupują towar w cenie promocyjnej, ale w istocie była ona regularną, wynikającą z cennika ofertą.I tak np., w umowie podawano, że cena wyjściowa produktu to 7990 zł, ale po uzyskaniu "upustu" klient finalnie zapłaci 2790 zł. I to właśnie ta ostatnia kwota widniała w standardowym cenniku, ale dzięki zastosowanemu zabiegowi klient miał uwierzyć, że udało mu się "zaoszczędzić" 5200 zł.Jak czytamy w komunikacie UOKiK, analiza przeszło setki umów pozwoliła stwierdzić, że rzekome „rabaty” wahały się od 800 do nawet 30 400 zł.Potwierdzają to zresztą opinie indywidualnych klientów.Prezes UOKiK nakazał spółce, aby zaprzestała stosowania zakwestionowanej praktyki. Ze względu na ważny interes konsumentów nałożył w tym zakresie rygor natychmiastowej wykonalności co oznacza, że Topmed Plus musi się zastosować do nakazu bez względu na to, czy odwoła się od decyzji do sądu.Oprócz tego przedsiębiorca otrzymał karę finansową - ponad 614 tys. zł (614 548 zł). Ma także zawiadomić listem poleconym o decyzji Prezesa UOKiK wszystkich konsumentów, z którymi zawarł na pokazach umowy sprzedaży po 1 lipca 2017 r. Dzięki temu dowiedzą się oni o naruszeniu prawa przez spółkę i mogą zdecydować się na dochodzenie swoich roszczeń.