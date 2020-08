Wakacje za granicą w czasie pandemii? Oto, co powinieneś wiedzieć

Wprawdzie w czasie pandemii wielu mieszkańców Europy postanowiło powstrzymać się od zagranicznych podróży, to jednak nie brakuje i takich, którzy chcą przemieszczać się po UE, tym bardziej, że część obostrzeń zostało już zdjętych. Przed urlopem warto zajrzeć na specjalną platformę KE, na której znajdziemy pełne dane odnośnie restrykcji stosowanych wobec podróżnych w poszczególnych krajach członkowskich. Co jeszcze warto wiedzieć przed i po urlopie? Oto praktyczne wskazówki od Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Wakacje za granicą. Co warto wiedzieć przed?

Re-open EU

Czy mogę lecieć?

Podróż lotnicza

Ważne!

Przed podróżą upewniaj się na bieżąco. Pamiętaj, że sytuacja jest dynamiczna, a wytyczne i obostrzenia dotyczące podróżowania mogą ulegać zmianie.

EKUZ

Prawa konsumenta pod ręką z ECC-Net Travel App

Wakacje za granicą. Co warto wiedzieć po?



Kalkulator praw pasażera

Wzory reklamacji

Kontakt

Pod nazwą Re-open EU kryje się udostępniona przed Komisję Europejską platforma internetowa (https://reopen.europa.eu/pl), stworzona specjalnie na potrzeby tych, którzy planują wakacje za granicą czy podróże po Europie w dobie pandemii. Wystarczy wejść pod wskazany powyżej adres, wpisać kraj, do którego zamierzamy się udać, a naszym oczom ukażą się przydatne informacje dotyczące restrykcji stosowanych w wybranym państwie.Chcesz uzyskać więcej informacji nt. tego czy możesz udać się na wakacje za granicą? Sprawdź ewentualne ostrzeżenia wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych).Planujesz podróż lotniczą? Sprawdź, jakie zasady bezpieczeństwa panują na lotniskach i w samolocie! Takie informacje uzyskasz na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/5066-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-podrozy-samolotem).Przed wyjazdem na wakacje za granicą warto zabezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwego wypadku. Niezbędne świadczenia zdrowotne (na terenie UE i EFTA) możesz otrzymać dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w ramach NFZ.Przed wakacjami za granicą warto również pobrać aplikację ECC-Net Travel (https://konsument.gov.pl/ecc-aplikacja/). Znajdziesz w niej prawa konsumenta, jakie przysługują Ci na terenie UE w różnych sytuacjach wakacyjnych np. wypożyczanie samochodu, czy wynajem noclegu itp. Aplikacja jest bezpłatna, działa offline, dodatkowo podpowie przydatne zwroty w różnych językach UE.Twój lot został opóźniony lub odwołany z powodów niezwiązanych z epidemią? Być może jesteś uprawniony do odszkodowania! Sprawdź jego wysokość. Kalkulator praw pasażera (https://konsument.gov.pl/kalkulator-praw-pasazerow-linii-lotniczych/) pomoże Ci obliczyć wysokość odszkodowania, o które możesz się ubiegać, gdy nie doleciałeś na czas, a także podpowie, na co możesz liczyć, gdy linia lotnicza zagubi lub uszkodzi Twój bagaż.Zagubiony bagaż? Wypożyczalnia samochodów niesłusznie obciążyła Twoją kartę? Pokój hotelowy nie był zgodny z ofertą? Wakacyjne niedogodności możesz reklamować! Teraz jest to prostsze. Wzory reklamacji znajdziesz na stronie ECK (https://konsument.gov.pl/wzory-reklamacji/).Reklamacja została odrzucana, a może zagraniczny przedsiębiorca w ogóle się do niej nie odniósł? Zgłoś się pomoc lub poradę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Postaramy się znaleźć polubowne rozwiązanie z przedsiębiorą z innego kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii.